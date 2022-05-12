Наталья Штурм уехала в Сочи с молодым возлюбленным
Наталья Штурм уехала в Сочи с с 30-летним возлюбленным
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Наталья Штурм призналась, что отдыхает в Сочи с молодым возлюбленным. Мужчину зовут Георгий, ему 30 лет. Артистка отметила, что большая разница в возрасте – это "прикольно".
"Это прикольно. Георгию 30 лет, и он совершенно другое поколение. Я смотрю на его бесшабашное поведение, и радуюсь. Вижу, что его тянет ко мне: мне это дико приятно. Мне было в Сочи одиноко, и Георгий скрасил мой досуг. Он это умеет делать!" – заявила Наталья.
В интервью порталу "Собеседник" она добавила, что все еще планирует встретить мужчину для крепких отношений.
"Пока мне не удалось встретить одного и на всю жизнь, но это временно. Я обязательно встречу. Знаю, что он точно где-то есть, но просто находится на расстоянии. Надо молиться Матушке Матроне, она в этих вопросах очень помогает. Но сейчас мне неудобно к ней обращаться по таким пустякам, к ней у людей есть просьбы и поважнее", – заключила Штурм.
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