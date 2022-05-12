Наталья Штурм уехала в Сочи с молодым возлюбленным

"Пока мне не удалось встретить одного и на всю жизнь, но это временно. Я обязательно встречу. Знаю, что он точно где-то есть, но просто находится на расстоянии. Надо молиться Матушке Матроне, она в этих вопросах очень помогает. Но сейчас мне неудобно к ней обращаться по таким пустякам, к ней у людей есть просьбы и поважнее", – заключила Штурм.