https://ria.ru/20220328/dobrovolskaya-1780459175.html

Экс-супруг Евгении Добровольской прокомментировал развод с актрисой

Экс-супруг Евгении Добровольской прокомментировал развод с актрисой - РИА Новости, 28.03.2022

Экс-супруг Евгении Добровольской прокомментировал развод с актрисой

Экс-супруг Евгении Добровольской Дмитрий Мананников прокомментировал развод с актрисой. 44-летний оператор заявил, что не был в суде, а также в паспорте у него... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:54

2022-03-28T18:54

2022-03-28T18:54

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Экс-супруг Евгении Добровольской Дмитрий Мананников прокомментировал развод с актрисой. 44-летний оператор заявил, что не был в суде, а также в паспорте у него до сих пор стоит печать о браке. По словам мужчины, им с актрисой просто нужно отдохнуть друг от друга.В свою очередь Добровольская в программе "Ты не поверишь!" отмечала, что она не из тех женщин, кто будет стремиться сохранить брак любой ценой.Пара познакомилась на съемочной площадке. У них есть общая дочь Анастасия. Девочке 12 лет.До этого Добровольская дважды была замужем. Первым ее супругом был Вячеслав Баранов, вторым – актер и режиссер Михаил Ефремов.

https://ria.ru/20220207/dobrovolskaya-1771420108.html

https://ria.ru/20220224/grishechkin-1774682960.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес