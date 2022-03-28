Экс-супруг Евгении Добровольской прокомментировал развод с актрисой
Оператор Дмитрий Мананников прокомментировал развод с актрисой Евгенией Добровольской
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕвгения Добровольская - Прогон спектакля "Свидетель обвинения" в МХТ имени Чехова
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Экс-супруг Евгении Добровольской Дмитрий Мананников прокомментировал развод с актрисой. 44-летний оператор заявил, что не был в суде, а также в паспорте у него до сих пор стоит печать о браке. По словам мужчины, им с актрисой просто нужно отдохнуть друг от друга.
"Я сейчас хочу у родителей пожить. Иногда людям надо немного отдохнуть друг от друга. Мы не разводились. Может быть, я не знаю чего-то", – признался Мананников.
© НТВКадр из шоу "Ты не поверишь"
© НТВ
Кадр из шоу "Ты не поверишь"
В свою очередь Добровольская в программе "Ты не поверишь!" отмечала, что она не из тех женщин, кто будет стремиться сохранить брак любой ценой.
"Та женщина, которая держится за мужчину и говорит: "Ой, как же я без него" - ну, это глупость. У меня прекрасная семья, я живу с детьми, я живу для них. Муж – это посторонний человек, он не родственник. Он просто не родственник, вы можете это понять?" – сказала Евгения.
7 февраля, 10:44ШоубизДобровольская подала на развод с мужем
Пара познакомилась на съемочной площадке. У них есть общая дочь Анастасия. Девочке 12 лет.
До этого Добровольская дважды была замужем. Первым ее супругом был Вячеслав Баранов, вторым – актер и режиссер Михаил Ефремов.
24 февраля, 11:04Шоубиз"Жизнь идет": Гришечкин рассказал о браке с молодой супругой