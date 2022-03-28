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Экс-супруг Евгении Добровольской прокомментировал развод с актрисой - РИА Новости, 28.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220328/dobrovolskaya-1780459175.html
Экс-супруг Евгении Добровольской прокомментировал развод с актрисой
Экс-супруг Евгении Добровольской прокомментировал развод с актрисой - РИА Новости, 28.03.2022
Экс-супруг Евгении Добровольской прокомментировал развод с актрисой
Экс-супруг Евгении Добровольской Дмитрий Мананников прокомментировал развод с актрисой. 44-летний оператор заявил, что не был в суде, а также в паспорте у него... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:54
2022-03-28T18:54
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Экс-супруг Евгении Добровольской Дмитрий Мананников прокомментировал развод с актрисой. 44-летний оператор заявил, что не был в суде, а также в паспорте у него до сих пор стоит печать о браке. По словам мужчины, им с актрисой просто нужно отдохнуть друг от друга.В свою очередь Добровольская в программе "Ты не поверишь!" отмечала, что она не из тех женщин, кто будет стремиться сохранить брак любой ценой.Пара познакомилась на съемочной площадке. У них есть общая дочь Анастасия. Девочке 12 лет.До этого Добровольская дважды была замужем. Первым ее супругом был Вячеслав Баранов, вторым – актер и режиссер Михаил Ефремов.
https://ria.ru/20220207/dobrovolskaya-1771420108.html
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знаменитости, шоу-бизнес
18:54 28.03.2022
 
Экс-супруг Евгении Добровольской прокомментировал развод с актрисой

Оператор Дмитрий Мананников прокомментировал развод с актрисой Евгенией Добровольской

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕвгения Добровольская - Прогон спектакля "Свидетель обвинения" в МХТ имени Чехова
Евгения Добровольская - Прогон спектакля Свидетель обвинения в МХТ имени Чехова - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Экс-супруг Евгении Добровольской Дмитрий Мананников прокомментировал развод с актрисой. 44-летний оператор заявил, что не был в суде, а также в паспорте у него до сих пор стоит печать о браке. По словам мужчины, им с актрисой просто нужно отдохнуть друг от друга.

"Я сейчас хочу у родителей пожить. Иногда людям надо немного отдохнуть друг от друга. Мы не разводились. Может быть, я не знаю чего-то", – признался Мананников.

© НТВКадр из шоу "Ты не поверишь"
Кадр из шоу Ты не поверишь
© НТВ
Кадр из шоу "Ты не поверишь"
В свою очередь Добровольская в программе "Ты не поверишь!" отмечала, что она не из тех женщин, кто будет стремиться сохранить брак любой ценой.

"Та женщина, которая держится за мужчину и говорит: "Ой, как же я без него" - ну, это глупость. У меня прекрасная семья, я живу с детьми, я живу для них. Муж – это посторонний человек, он не родственник. Он просто не родственник, вы можете это понять?" – сказала Евгения.

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Пара познакомилась на съемочной площадке. У них есть общая дочь Анастасия. Девочке 12 лет.
До этого Добровольская дважды была замужем. Первым ее супругом был Вячеслав Баранов, вторым – актер и режиссер Михаил Ефремов.
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