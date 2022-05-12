14:35 12.05.2022 (обновлено: 14:59 12.05.2022)
В Совфеде призвали принять против Латвии жесткие экономические меры
Сенатор призвал вразумить Латвию, введя крайне жесткие экономические меры
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Латвию, разрешившую снос памятника Освободителям Риги, необходимо "вразумить", приняв крайне жёсткие меры, в том числе, экономического характера, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Я не хочу анонсировать все возможные меры, но у нас есть очень много возможностей, в том числе, административно-экономического характера, которые должны быть сейчас направлены в отношении Латвии. Эти нелюди понимают только силу, соседнюю с нами страну надо вразумить", - сказал он.
Как отметил сенатор, история со сносом советских памятников в странах Прибалтики началась давно, а не 24 февраля этого года, когда началась российская военная операция на Украине.
"В ответ Россия принимала деликатные, политкорректные меры, но сейчас мы должны сделать так, чтобы им теперь и думать было бы страшно о таких вещах. При этом вся необходимая законодательная база для таких шагов у нас есть, и сюсюкать с ними никто не будет", - сказал он.
Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги.
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В среду стало известно, что полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Накануне муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги. Позднее жители города вновь начали приносить цветы к памятнику.
Снос советских памятников противоречит соглашению между правительствами России и Латвии по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров РФ и членов их семей, проживающих на территории Латвии, от 30 апреля 1994 года. В статье 13 документа указано, что с учетом международной практики латвийская сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвийской Республики.