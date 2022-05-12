https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788124979.html

В Совфеде призвали принять против Латвии жесткие экономические меры

В Совфеде призвали принять против Латвии жесткие экономические меры - РИА Новости, 12.05.2022

В Совфеде призвали принять против Латвии жесткие экономические меры

Латвию, разрешившую снос памятника Освободителям Риги, необходимо "вразумить", приняв крайне жёсткие меры, в том числе, экономического характера, заявил РИА... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:35

2022-05-12T14:35

2022-05-12T14:59

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андрей климов

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Латвию, разрешившую снос памятника Освободителям Риги, необходимо "вразумить", приняв крайне жёсткие меры, в том числе, экономического характера, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов."Я не хочу анонсировать все возможные меры, но у нас есть очень много возможностей, в том числе, административно-экономического характера, которые должны быть сейчас направлены в отношении Латвии. Эти нелюди понимают только силу, соседнюю с нами страну надо вразумить", - сказал он.Как отметил сенатор, история со сносом советских памятников в странах Прибалтики началась давно, а не 24 февраля этого года, когда началась российская военная операция на Украине."В ответ Россия принимала деликатные, политкорректные меры, но сейчас мы должны сделать так, чтобы им теперь и думать было бы страшно о таких вещах. При этом вся необходимая законодательная база для таких шагов у нас есть, и сюсюкать с ними никто не будет", - сказал он.Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги.В среду стало известно, что полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Накануне муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги. Позднее жители города вновь начали приносить цветы к памятнику.Снос советских памятников противоречит соглашению между правительствами России и Латвии по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров РФ и членов их семей, проживающих на территории Латвии, от 30 апреля 1994 года. В статье 13 документа указано, что с учетом международной практики латвийская сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвийской Республики.

https://ria.ru/20220511/estoniya-1788020030.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

https://ria.ru/20220427/pamyatnik-1785647880.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, латвия, в мире, россия, андрей климов