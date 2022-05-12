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Матвиенко рассказала, как можно снизить негативные последствия от санкций - РИА Новости, 12.05.2022
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Матвиенко рассказала, как можно снизить негативные последствия от санкций
Матвиенко рассказала, как можно снизить негативные последствия от санкций - РИА Новости, 12.05.2022
Матвиенко рассказала, как можно снизить негативные последствия от санкций
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что снизить негативные последствия от незаконных санкций позволит налаживание сотрудничества, которое бы не зависело РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:37
2022-05-12T09:37
владимир путин
россия
центральная азия
евразия
в мире
валентина матвиенко
совет федерации рф
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АШХАБАД, 12 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что снизить негативные последствия от незаконных санкций позволит налаживание сотрудничества, которое бы не зависело от воли внерегиональных сил."Сегодня мир вновь входит в период турбулентности. Этот процесс стал закономерным результатом обострения межгосударственных противоречий, расшатывания традиционных представлений о международном праве, попыток подменить его сомнительными правилами, которые применяются в пользу одной группы государств коллективного Запада", - сказала парламентарий, выступая на пленарном заседании Межпарламентского форума стран Центральной Азии и РФ.Она подчеркнула, что Россия всегда была против такой политики, исходила из принципов обеспечения единой безопасности на пространстве Евразии, с осуждением относилась к практике односторонних санкций."История показывает, что от ограничительных мер страдают простые люди всех без исключения стран", - отметила она.По мнению Матвиенко, снизить негативные последствия санкций возможно "через выстраивание сотрудничества, которое не зависело бы от воли внерегиональных сил". "Каждое государство имеет право на независимую политику", - заключила она.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788023883.html
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владимир путин, россия, центральная азия, евразия, в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф
09:37 12.05.2022
 
Матвиенко рассказала, как можно снизить негативные последствия от санкций

Матвиенко: снизить вред от санкций позволит сотрудничество, независимое от сил вне региона

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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АШХАБАД, 12 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что снизить негативные последствия от незаконных санкций позволит налаживание сотрудничества, которое бы не зависело от воли внерегиональных сил.
"Сегодня мир вновь входит в период турбулентности. Этот процесс стал закономерным результатом обострения межгосударственных противоречий, расшатывания традиционных представлений о международном праве, попыток подменить его сомнительными правилами, которые применяются в пользу одной группы государств коллективного Запада", - сказала парламентарий, выступая на пленарном заседании Межпарламентского форума стран Центральной Азии и РФ.
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Она подчеркнула, что Россия всегда была против такой политики, исходила из принципов обеспечения единой безопасности на пространстве Евразии, с осуждением относилась к практике односторонних санкций.
"История показывает, что от ограничительных мер страдают простые люди всех без исключения стран", - отметила она.
По мнению Матвиенко, снизить негативные последствия санкций возможно "через выстраивание сотрудничества, которое не зависело бы от воли внерегиональных сил". "Каждое государство имеет право на независимую политику", - заключила она.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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Вчера, 22:23
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Владимир ПутинРоссияЦентральная АзияЕвразияВ миреВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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