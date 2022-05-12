Матвиенко рассказала, как можно снизить негативные последствия от санкций
Матвиенко: снизить вред от санкций позволит сотрудничество, независимое от сил вне региона
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
АШХАБАД, 12 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что снизить негативные последствия от незаконных санкций позволит налаживание сотрудничества, которое бы не зависело от воли внерегиональных сил.
"Сегодня мир вновь входит в период турбулентности. Этот процесс стал закономерным результатом обострения межгосударственных противоречий, расшатывания традиционных представлений о международном праве, попыток подменить его сомнительными правилами, которые применяются в пользу одной группы государств коллективного Запада", - сказала парламентарий, выступая на пленарном заседании Межпарламентского форума стран Центральной Азии и РФ.
Она подчеркнула, что Россия всегда была против такой политики, исходила из принципов обеспечения единой безопасности на пространстве Евразии, с осуждением относилась к практике односторонних санкций.
"История показывает, что от ограничительных мер страдают простые люди всех без исключения стран", - отметила она.
По мнению Матвиенко, снизить негативные последствия санкций возможно "через выстраивание сотрудничества, которое не зависело бы от воли внерегиональных сил". "Каждое государство имеет право на независимую политику", - заключила она.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.