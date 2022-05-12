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Псаки, покидающая Белый дом, рассказала об угрозах в свой адрес - РИА Новости, 12.05.2022
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Псаки, покидающая Белый дом, рассказала об угрозах в свой адрес
Псаки, покидающая Белый дом, рассказала об угрозах в свой адрес - РИА Новости, 12.05.2022
Псаки, покидающая Белый дом, рассказала об угрозах в свой адрес
Покидающая должность пресс-секретаря Белого дома США Джен Псаки сообщила о поступавших угрозах в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:02
2022-05-12T19:02
в мире
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Покидающая должность пресс-секретаря Белого дома США Джен Псаки сообщила о поступавших угрозах в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи."Я получала ужасные письма, тексты, адресованные персонально мне с именами моих детей. Это было самой сложной частью моей работы", - заявила Псаки журналистам.По её словам, некоторые письма содержали прямые угрозы проникновения в её дом. Пресс-секретарь также отметила, что сообщала об угрозах в Секретную службу США."Были случаи, когда я была обязана делиться информацией", - уточнила она.Джен Псаки уйдет в отставку 13 мая. Ее заменит на этом посту Карин Жан-Пьер.Секретная служба США является специальным подразделением министерства внутренней безопасности. Её основными задачами, в том числе, является охрана американского руководства и их родственников.
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в мире, карин жан-пьер, сша
19:02 12.05.2022
 
Псаки, покидающая Белый дом, рассказала об угрозах в свой адрес

Псаки, покидающая должность пресс-секретаря Белого дома, рассказала об угрозах

© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Покидающая должность пресс-секретаря Белого дома США Джен Псаки сообщила о поступавших угрозах в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи.
"Я получала ужасные письма, тексты, адресованные персонально мне с именами моих детей. Это было самой сложной частью моей работы", - заявила Псаки журналистам.
По её словам, некоторые письма содержали прямые угрозы проникновения в её дом. Пресс-секретарь также отметила, что сообщала об угрозах в Секретную службу США.
"Были случаи, когда я была обязана делиться информацией", - уточнила она.
Джен Псаки уйдет в отставку 13 мая. Ее заменит на этом посту Карин Жан-Пьер.
Секретная служба США является специальным подразделением министерства внутренней безопасности. Её основными задачами, в том числе, является охрана американского руководства и их родственников.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 22:41
США верят в дипломатическое разрешение кризиса на Украине, заявила Псаки
 
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