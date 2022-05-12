https://ria.ru/20220512/psaki-1788198733.html

Псаки, покидающая Белый дом, рассказала об угрозах в свой адрес

Псаки, покидающая Белый дом, рассказала об угрозах в свой адрес - РИА Новости, 12.05.2022

Псаки, покидающая Белый дом, рассказала об угрозах в свой адрес

Покидающая должность пресс-секретаря Белого дома США Джен Псаки сообщила о поступавших угрозах в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T19:02

2022-05-12T19:02

2022-05-12T19:02

в мире

карин жан-пьер

сша

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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Покидающая должность пресс-секретаря Белого дома США Джен Псаки сообщила о поступавших угрозах в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи."Я получала ужасные письма, тексты, адресованные персонально мне с именами моих детей. Это было самой сложной частью моей работы", - заявила Псаки журналистам.По её словам, некоторые письма содержали прямые угрозы проникновения в её дом. Пресс-секретарь также отметила, что сообщала об угрозах в Секретную службу США."Были случаи, когда я была обязана делиться информацией", - уточнила она.Джен Псаки уйдет в отставку 13 мая. Ее заменит на этом посту Карин Жан-Пьер.Секретная служба США является специальным подразделением министерства внутренней безопасности. Её основными задачами, в том числе, является охрана американского руководства и их родственников.

https://ria.ru/20220510/psaki-1787805436.html

сша

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в мире, карин жан-пьер, сша