https://ria.ru/20220512/psaki-1788198733.html
Псаки, покидающая Белый дом, рассказала об угрозах в свой адрес
Псаки, покидающая Белый дом, рассказала об угрозах в свой адрес - РИА Новости, 12.05.2022
Псаки, покидающая Белый дом, рассказала об угрозах в свой адрес
Покидающая должность пресс-секретаря Белого дома США Джен Псаки сообщила о поступавших угрозах в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:02
2022-05-12T19:02
2022-05-12T19:02
в мире
карин жан-пьер
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762228824_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f820326574fa2fdd082926600c3c98f.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Покидающая должность пресс-секретаря Белого дома США Джен Псаки сообщила о поступавших угрозах в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи."Я получала ужасные письма, тексты, адресованные персонально мне с именами моих детей. Это было самой сложной частью моей работы", - заявила Псаки журналистам.По её словам, некоторые письма содержали прямые угрозы проникновения в её дом. Пресс-секретарь также отметила, что сообщала об угрозах в Секретную службу США."Были случаи, когда я была обязана делиться информацией", - уточнила она.Джен Псаки уйдет в отставку 13 мая. Ее заменит на этом посту Карин Жан-Пьер.Секретная служба США является специальным подразделением министерства внутренней безопасности. Её основными задачами, в том числе, является охрана американского руководства и их родственников.
https://ria.ru/20220510/psaki-1787805436.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762228824_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_de0aec52ae361179b48077c1a0b1d928.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, карин жан-пьер, сша
Псаки, покидающая Белый дом, рассказала об угрозах в свой адрес
Псаки, покидающая должность пресс-секретаря Белого дома, рассказала об угрозах
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Покидающая должность пресс-секретаря Белого дома США Джен Псаки сообщила о поступавших угрозах в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи.
"Я получала ужасные письма, тексты, адресованные персонально мне с именами моих детей. Это было самой сложной частью моей работы", - заявила Псаки журналистам.
По её словам, некоторые письма содержали прямые угрозы проникновения в её дом. Пресс-секретарь также отметила, что сообщала об угрозах в Секретную службу США
.
"Были случаи, когда я была обязана делиться информацией", - уточнила она.
Джен Псаки уйдет в отставку 13 мая. Ее заменит на этом посту Карин Жан-Пьер
.
Секретная служба США является специальным подразделением министерства внутренней безопасности. Её основными задачами, в том числе, является охрана американского руководства и их родственников.