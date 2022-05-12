https://ria.ru/20220512/propusk-1788186215.html
Россия и ЛНР открыли дополнительные пункты пропуска
Россия и ЛНР открыли дополнительные пункты пропуска - РИА Новости, 12.05.2022
Россия и ЛНР открыли дополнительные пункты пропуска
ЛНР и Россия открыли дополнительные пункты пропуска, чтобы люди могли вывезти прошлогодний урожай, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:03
2022-05-12T18:03
2022-05-12T18:06
в мире
россия
донбасс
луганская народная республика
леонид пасечник
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788089557_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7c502bda656486e781bb73b7425cebd6.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ЛНР и Россия открыли дополнительные пункты пропуска, чтобы люди могли вывезти прошлогодний урожай, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.По его словам, также решается вопрос об открытии железнодорожного пункта пропуска Лантратовка-Валуйки.
https://ria.ru/20220512/lnr-1788183538.html
россия
донбасс
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788089557_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_51a7b514991711909651e1435757083e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донбасс, луганская народная республика, леонид пасечник, украина
18:03 12.05.2022 (обновлено: 18:06 12.05.2022)
Россия и ЛНР открыли дополнительные пункты пропуска
Глава ЛНР Пасечник: Россия и ЛНР открыли дополнительные пункты пропуска