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Россия и ЛНР открыли дополнительные пункты пропуска - РИА Новости, 12.05.2022
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Россия и ЛНР открыли дополнительные пункты пропуска
Россия и ЛНР открыли дополнительные пункты пропуска - РИА Новости, 12.05.2022
Россия и ЛНР открыли дополнительные пункты пропуска
ЛНР и Россия открыли дополнительные пункты пропуска, чтобы люди могли вывезти прошлогодний урожай, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:03
2022-05-12T18:06
в мире
россия
донбасс
луганская народная республика
леонид пасечник
украина
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ЛНР и Россия открыли дополнительные пункты пропуска, чтобы люди могли вывезти прошлогодний урожай, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.По его словам, также решается вопрос об открытии железнодорожного пункта пропуска Лантратовка-Валуйки.
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в мире, россия, донбасс, луганская народная республика, леонид пасечник, украина
18:03 12.05.2022 (обновлено: 18:06 12.05.2022)
 
Россия и ЛНР открыли дополнительные пункты пропуска

Глава ЛНР Пасечник: Россия и ЛНР открыли дополнительные пункты пропуска

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ЛНР и Россия открыли дополнительные пункты пропуска, чтобы люди могли вывезти прошлогодний урожай, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.
"Для того, чтобы люди имели возможность вывезти полученный урожай за прошлый год, нами открыты дополнительные пункты пропуска, соединяющие территорию ЛНР с территорией РФ - это пункт пропуска Меловое-Чертково, Просяное-Бугаевка в направлении Кантемировки и Канешевка в направлении на Белгород", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, также решается вопрос об открытии железнодорожного пункта пропуска Лантратовка-Валуйки.
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В миреРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникУкраина
 
 
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