Россия и ЛНР открыли дополнительные пункты пропуска

"Для того, чтобы люди имели возможность вывезти полученный урожай за прошлый год, нами открыты дополнительные пункты пропуска, соединяющие территорию ЛНР с территорией РФ - это пункт пропуска Меловое-Чертково, Просяное-Бугаевка в направлении Кантемировки и Канешевка в направлении на Белгород", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".