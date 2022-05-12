https://ria.ru/20220512/professii-1788131621.html

Банкир, менеджер, логист: плюсы экономических профессий и уровень зарплат

Экономические профессии: описание, виды деятельности, специалисты отрасли

Банкир, менеджер, логист: плюсы экономических профессий и уровень зарплат

Специальности, относящиеся к экономической отрасли, пользуются у абитуриентов спросом. Виды деятельности представителей экономических профессий, как выбрать... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:15

2022-05-12T16:15

2022-05-12T16:22

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Специальности, относящиеся к экономической отрасли, пользуются у абитуриентов спросом. Виды деятельности представителей экономических профессий, как выбрать подходящий профиль обучения и где получить образование, чтобы попасть в число востребованных специалистов, перспективы карьеры — в материале РИА Новости.Экономические профессииЭкономист, финансист, аудитор, бухгалтер — во многом схожие профессии, но есть и ряд различий. Каждое направление имеет свою специфику и предполагает определенные способы обучения и варианты карьерного роста.ВидыСогласно общероссийскому "Классификатору специальностей по образованию" (ОКСО) существует множество экономических профессий.О самых популярных из них рассказал Юрий Михеев, руководитель департамента аналитики "Зарплаты.ру":Аудиторов можно разделить на две группы:В мире экономических профессий выделяют более узкие направления — банкир, логист, товаровед, маркетолог, менеджер, ревизор. Эти специалисты обладают навыками финансового анализа, логистики, бухгалтерии и грамотного маркетинга.Кому подходятСпециалисту в области экономики важно обладать следующими качествами:"Для такого рода профессий очень важны навыки анализа информации и большого объема статистических данных, а также системное мышление и умение строить причинно-следственные связи", – утверждает Анна Мусихина, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, автор курса по финансовой грамотности. В этой сфере необходимы такие качества, как способность выстроить коммуникацию и наладить сотрудничество. Это важно как для работы с клиентом, так и внутри компании. "Для логистики необходимы навыки анализа информации, а для маркетинга — креативность, чтобы уметь находить нестандартные решения в любых обстоятельствах", – комментирует эксперт.Где получить образованиеСегодня специальностям, связанным с экономикой, обучают не только в ведущих институтах и университетах России. Получить профессию экономиста можно в рамках высшего и дополнительного образования. Важно осознанно выбрать направление трудовой деятельности, получить соответствующее образование и применять свои знания на практике. Комплекс полученной информации и приобретенных навыков поможет найти подходящую профессиональную нишу и построить успешную карьеру.Учебные заведенияСамые известные высшие учебные заведения, которые выпускают студентов-экономистов:А также профильные факультеты при МГУ, МГИМО, СПбГУ.КурсыОсобой популярностью на сегодняшний день пользуются компьютерные и бизнес-курсы онлайн. Дистанционный формат обучения позволяет получать дополнительные знания без отрыва от основной работы. Курсы проходят те, кто желает сменить профессию, и практикующие экономисты для повышения уровня квалификации. Их длительность составляет в среднем 6-8 месяцев. За этот период можно изучить необходимые дисциплины с упором на конкретную отрасль.Профессиональные и личные качестваЭкономист — комбинация в одной деятельности сразу нескольких дисциплин. Чтобы быть высококвалифицированным специалистом, необходимо отвечать следующим требованиям:Перечень компетенций бухгалтера выделила Наталья Ненашева, управляющий партнер консалтинговой компании TOPLINE. Эксперт отметила четыре группы навыков:Где работатьЭкономисты востребованы в финансовых компаниях, на промышленных предприятиях и торговых фирмах, ресурсоснабжающих и производственных площадках, в государственных структурах, сфере услуг, учебных и культурных заведениях.Кроме того, по словам эксперта, ценным опытом может быть работа в крупной коммерческой федеральной или международной компании. Но при этом есть некоторые высокие риски столкнуться со сложностями из-за узкой специализации. Например, бухгалтеру, проработавшему с основными средствами, будет сложно дорасти до позиции главного бухгалтера.Уровень зарплатыЭкономист — профессия не только востребованная, но и хорошо оплачиваемая. Уровень зарплаты зависит от ряда факторов:Средний оклад новичка - около 40-60 тысяч рублей. Заработок профессионалов высокого уровня составляет сотни тысяч.Плюсы и минусы экономических профессийЭкономическое образование открывает широкие перспективы. Но есть и некоторые сложные моменты.Положительные стороны:Отрицательные стороны:Перспективы и карьера"Перспективы экономических профессий, таких как финансист, аудитор, банкир и пр., есть всегда и современные реалии – не исключения. Мы живем в условиях рыночных отношений, выстраивать бизнес люди будут всегда, а чтобы делать это успешно, им нужны финансовые аналитики", – комментирует Анна Мусихина.По мнению эксперта, такие профессии, как логист, маркетолог, товаровед, провизор нужны будут всегда, ведь купля-продажа товаров никогда не утратит своей актуальности. А пандемия показала возможности онлайн-торговли. И всю эту огромную систему необходимо выстраивать так, чтобы клиент получал свой товар вовремя и был доволен услугой.Наталья Ненашева отмечает, что автоматизация вместе с искусственным интеллектом не только используются для мониторинга деятельности предпринимателей. С помощью ПО также выполняется много рутинной работы, которую раньше бухгалтеры делали вручную.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, общество, работа, зарплаты, навигатор абитуриента