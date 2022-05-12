16:15 12.05.2022 (обновлено: 16:22 12.05.2022)
Банкир, менеджер, логист: плюсы экономических профессий и уровень зарплат
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Специальности, относящиеся к экономической отрасли, пользуются у абитуриентов спросом. Виды деятельности представителей экономических профессий, как выбрать подходящий профиль обучения и где получить образование, чтобы попасть в число востребованных специалистов, перспективы карьеры — в материале РИА Новости.
Экономические профессии
Экономист, финансист, аудитор, бухгалтер — во многом схожие профессии, но есть и ряд различий. Каждое направление имеет свою специфику и предполагает определенные способы обучения и варианты карьерного роста.
Виды
Согласно общероссийскому "Классификатору специальностей по образованию" (ОКСО) существует множество экономических профессий.
О самых популярных из них рассказал Юрий Михеев, руководитель департамента аналитики "Зарплаты.ру":
- —Экономист — очень общее понятие. При поиске работы в вакансии нужно смотреть на конкретные требования. "Должность может подразумевать как расчет себестоимости на производстве, работу с бюджетами, управленческой отчетностью, в том числе на базе МСФО (международных стандартов финансовой отчетности) (хотя чаще такую позицию называют "финансовый менеджер" и она объединяет работу и с бюджетами, и с отчетностью)", – отмечает эксперт.
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Аудиторов можно разделить на две группы:
- —Аудиторы "большой четверки" (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG) — это кузница кадров для руководящих финансовых позиций среднего бизнеса и для middle-позиций крупных компаний. По словам Юрия Михеева, обычно набирают стажеров из студентов старших курсов и обучают уже на месте, преимущественно берут студентов финансовых специальностей из российских топ-вузов. Среди требований: владение английским языком, базовые знания финансовой отчетности и бухгалтерского учета.
- —Аудиторы средних и небольших региональных компаний (международные и федеральные компании (уровня BDO), региональные аудиторские компании). Требования к кандидатам более низкие, но при этом необходимо обладать полноценными знаниями в сфере бухучета и налоговой отчетности. Из особенностей работы аудиторов стоит отметить, что из-за высокой нагрузки и возможных командировок через 3-5 лет сотрудники чаще всего уходят из профессии.
В мире экономических профессий выделяют более узкие направления — банкир, логист, товаровед, маркетолог, менеджер, ревизор. Эти специалисты обладают навыками финансового анализа, логистики, бухгалтерии и грамотного маркетинга.
Кому подходят
Специалисту в области экономики важно обладать следующими качествами:
- —профессиональная компетентность и организованность;
- —навыки стратегического планирования и анализа;
- —активная жизненная позиция и стрессоустойчивость;
- —общая эрудиция и клиентоориентированность.
"Для такого рода профессий очень важны навыки анализа информации и большого объема статистических данных, а также системное мышление и умение строить причинно-следственные связи", – утверждает Анна Мусихина, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, автор курса по финансовой грамотности. В этой сфере необходимы такие качества, как способность выстроить коммуникацию и наладить сотрудничество. Это важно как для работы с клиентом, так и внутри компании. "Для логистики необходимы навыки анализа информации, а для маркетинга — креативность, чтобы уметь находить нестандартные решения в любых обстоятельствах", – комментирует эксперт.
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Где получить образование
Сегодня специальностям, связанным с экономикой, обучают не только в ведущих институтах и университетах России. Получить профессию экономиста можно в рамках высшего и дополнительного образования. Важно осознанно выбрать направление трудовой деятельности, получить соответствующее образование и применять свои знания на практике. Комплекс полученной информации и приобретенных навыков поможет найти подходящую профессиональную нишу и построить успешную карьеру.
Учебные заведения
Самые известные высшие учебные заведения, которые выпускают студентов-экономистов:
- —Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова;
- —Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики";
- —Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации;
- —Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова;
- —Московский государственный гуманитарно-экономический университет;
- —Финансовый университет при Правительстве РФ.
А также профильные факультеты при МГУ, МГИМО, СПбГУ.
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Курсы
Особой популярностью на сегодняшний день пользуются компьютерные и бизнес-курсы онлайн. Дистанционный формат обучения позволяет получать дополнительные знания без отрыва от основной работы. Курсы проходят те, кто желает сменить профессию, и практикующие экономисты для повышения уровня квалификации. Их длительность составляет в среднем 6-8 месяцев. За этот период можно изучить необходимые дисциплины с упором на конкретную отрасль.
Профессиональные и личные качества
Экономист — комбинация в одной деятельности сразу нескольких дисциплин. Чтобы быть высококвалифицированным специалистом, необходимо отвечать следующим требованиям:
- —обладать знаниями в области экономической теории, математики и анализа, статистики;
- —уметь рассчитывать экономические показатели, оперировать ими и внедрять на практике;
- —различать специфику ведения экономической деятельности в разных отраслях;
- —отлично владеть компьютером, 1С, Excel, их аналогами.
Перечень компетенций бухгалтера выделила Наталья Ненашева, управляющий партнер консалтинговой компании TOPLINE. Эксперт отметила четыре группы навыков:
- 1Умение учиться. “Профильное образование – обязательно, но недостаточно. Бухгалтерия – сфера, где все меняется особенно быстро. Власти постоянно обновляют законодательство. Знания постоянно устаревают. Важнейший признак профпригодности бухгалтера – умение следить за переменами. Актуальные знания гораздо важнее диплома”, – утверждает эксперт.
- 2Скрупулезность и дотошность. Но не в смысле правильного заполнения банковских платежек. Бухгалтер обязан знать Налоговый кодекс, законы и постановления. Он должен опираться на оригиналы, а не на статьи для "чайников". Некомпетентный бухгалтер наделает ошибок, а расплачиваться за них придётся собственнику.
- 3Важен не стаж работы, а конкретный профессиональный опыт. Можно двадцать лет сидеть в одной компании и сканировать счета-фактуры. А можно за пять-семь лет получить огромный и разносторонний практический опыт в сферах налогового планирования, бюджетирования и т.д.
- 4Знание ПК, облачных сервисов и т.д. – обязательный минимум. "Стоит насторожиться, если бухгалтер говорит, что "программа все сделает". Бухгалтер обязан понимать систему двойной записи и аналитику, опираться не на программу, а на свои знания", – говорит Наталья Ненашева.
Где работать
Экономисты востребованы в финансовых компаниях, на промышленных предприятиях и торговых фирмах, ресурсоснабжающих и производственных площадках, в государственных структурах, сфере услуг, учебных и культурных заведениях.
"Для выпускников вузов при планировании карьеры необходимо понимать, где они собираются работать в будущем и на каких позициях. Если в приоритете карьерный рост и желание работать в крупных компаниях, то отличный опыт за короткий срок на старте можно получить в международных аудиторских, консалтинговых компаниях, применяющих лучшие практики на рынке. Строки с такими компетенциями в резюме для последующего карьерного роста будут очень важными", — говорит Юрий Михеев.
Кроме того, по словам эксперта, ценным опытом может быть работа в крупной коммерческой федеральной или международной компании. Но при этом есть некоторые высокие риски столкнуться со сложностями из-за узкой специализации. Например, бухгалтеру, проработавшему с основными средствами, будет сложно дорасти до позиции главного бухгалтера.
Уровень зарплаты
Экономист — профессия не только востребованная, но и хорошо оплачиваемая. Уровень зарплаты зависит от ряда факторов:
- —образование работника;
- —навыки и опыт;
- —сфера деятельности,
- —должность;
- —регион.
Средний оклад новичка - около 40-60 тысяч рублей. Заработок профессионалов высокого уровня составляет сотни тысяч.
Плюсы и минусы экономических профессий
Экономическое образование открывает широкие перспективы. Но есть и некоторые сложные моменты.
Положительные стороны:
- —получение навыков финансовой грамотности;
- —востребованность — можно устроиться на хорошую работу даже без опыта;
- —престиж и стабильность профессии;
- —достойная оплата труда и профессиональный рост;
- —возможность работать в смежных сферах, вести научную деятельность или бизнес.
Отрицательные стороны:
- —необходимость постоянного обучения — повышения квалификации;
- —высокая конкуренция и уровень ответственности;
- —ненормированный график работы и стрессы;
- —необходимость не только разбираться в экономике, но и не уметь применять знания на практике.
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Перспективы и карьера
"Перспективы экономических профессий, таких как финансист, аудитор, банкир и пр., есть всегда и современные реалии – не исключения. Мы живем в условиях рыночных отношений, выстраивать бизнес люди будут всегда, а чтобы делать это успешно, им нужны финансовые аналитики", – комментирует Анна Мусихина.
По мнению эксперта, такие профессии, как логист, маркетолог, товаровед, провизор нужны будут всегда, ведь купля-продажа товаров никогда не утратит своей актуальности. А пандемия показала возможности онлайн-торговли. И всю эту огромную систему необходимо выстраивать так, чтобы клиент получал свой товар вовремя и был доволен услугой.
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Наталья Ненашева отмечает, что автоматизация вместе с искусственным интеллектом не только используются для мониторинга деятельности предпринимателей. С помощью ПО также выполняется много рутинной работы, которую раньше бухгалтеры делали вручную.
"В будущем будут востребованы те бухгалтеры, которые обладают дополнительными компетенциями в областях налогового и управленческого учета, т.е. компетенциями налогового консультанта, финансового директора. Ценными окажутся специалисты, которые помогут собственнику предусматривать налоговые и финансовые последствия тех или иных шагов, видеть риски, связанные с бизнес-операциями, и работать на опережение", – заключила Наталья Ненашева.