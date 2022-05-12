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Экономические профессии: описание, виды деятельности, специалисты отрасли
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Банкир, менеджер, логист: плюсы экономических профессий и уровень зарплат
Экономические профессии: описание, виды деятельности, специалисты отрасли
Банкир, менеджер, логист: плюсы экономических профессий и уровень зарплат
Специальности, относящиеся к экономической отрасли, пользуются у абитуриентов спросом. Виды деятельности представителей экономических профессий, как выбрать... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:15
2022-05-12T16:22
россия
общество
работа
зарплаты
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Специальности, относящиеся к экономической отрасли, пользуются у абитуриентов спросом. Виды деятельности представителей экономических профессий, как выбрать подходящий профиль обучения и где получить образование, чтобы попасть в число востребованных специалистов, перспективы карьеры — в материале РИА Новости.Экономические профессииЭкономист, финансист, аудитор, бухгалтер — во многом схожие профессии, но есть и ряд различий. Каждое направление имеет свою специфику и предполагает определенные способы обучения и варианты карьерного роста.ВидыСогласно общероссийскому "Классификатору специальностей по образованию" (ОКСО) существует множество экономических профессий.О самых популярных из них рассказал Юрий Михеев, руководитель департамента аналитики "Зарплаты.ру":Аудиторов можно разделить на две группы:В мире экономических профессий выделяют более узкие направления — банкир, логист, товаровед, маркетолог, менеджер, ревизор. Эти специалисты обладают навыками финансового анализа, логистики, бухгалтерии и грамотного маркетинга.Кому подходятСпециалисту в области экономики важно обладать следующими качествами:"Для такого рода профессий очень важны навыки анализа информации и большого объема статистических данных, а также системное мышление и умение строить причинно-следственные связи", – утверждает Анна Мусихина, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, автор курса по финансовой грамотности. В этой сфере необходимы такие качества, как способность выстроить коммуникацию и наладить сотрудничество. Это важно как для работы с клиентом, так и внутри компании. "Для логистики необходимы навыки анализа информации, а для маркетинга — креативность, чтобы уметь находить нестандартные решения в любых обстоятельствах", – комментирует эксперт.Где получить образованиеСегодня специальностям, связанным с экономикой, обучают не только в ведущих институтах и университетах России. Получить профессию экономиста можно в рамках высшего и дополнительного образования. Важно осознанно выбрать направление трудовой деятельности, получить соответствующее образование и применять свои знания на практике. Комплекс полученной информации и приобретенных навыков поможет найти подходящую профессиональную нишу и построить успешную карьеру.Учебные заведенияСамые известные высшие учебные заведения, которые выпускают студентов-экономистов:А также профильные факультеты при МГУ, МГИМО, СПбГУ.КурсыОсобой популярностью на сегодняшний день пользуются компьютерные и бизнес-курсы онлайн. Дистанционный формат обучения позволяет получать дополнительные знания без отрыва от основной работы. Курсы проходят те, кто желает сменить профессию, и практикующие экономисты для повышения уровня квалификации. Их длительность составляет в среднем 6-8 месяцев. За этот период можно изучить необходимые дисциплины с упором на конкретную отрасль.Профессиональные и личные качестваЭкономист — комбинация в одной деятельности сразу нескольких дисциплин. Чтобы быть высококвалифицированным специалистом, необходимо отвечать следующим требованиям:Перечень компетенций бухгалтера выделила Наталья Ненашева, управляющий партнер консалтинговой компании TOPLINE. Эксперт отметила четыре группы навыков:Где работатьЭкономисты востребованы в финансовых компаниях, на промышленных предприятиях и торговых фирмах, ресурсоснабжающих и производственных площадках, в государственных структурах, сфере услуг, учебных и культурных заведениях.Кроме того, по словам эксперта, ценным опытом может быть работа в крупной коммерческой федеральной или международной компании. Но при этом есть некоторые высокие риски столкнуться со сложностями из-за узкой специализации. Например, бухгалтеру, проработавшему с основными средствами, будет сложно дорасти до позиции главного бухгалтера.Уровень зарплатыЭкономист — профессия не только востребованная, но и хорошо оплачиваемая. Уровень зарплаты зависит от ряда факторов:Средний оклад новичка - около 40-60 тысяч рублей. Заработок профессионалов высокого уровня составляет сотни тысяч.Плюсы и минусы экономических профессийЭкономическое образование открывает широкие перспективы. Но есть и некоторые сложные моменты.Положительные стороны:Отрицательные стороны:Перспективы и карьера"Перспективы экономических профессий, таких как финансист, аудитор, банкир и пр., есть всегда и современные реалии – не исключения. Мы живем в условиях рыночных отношений, выстраивать бизнес люди будут всегда, а чтобы делать это успешно, им нужны финансовые аналитики", – комментирует Анна Мусихина.По мнению эксперта, такие профессии, как логист, маркетолог, товаровед, провизор нужны будут всегда, ведь купля-продажа товаров никогда не утратит своей актуальности. А пандемия показала возможности онлайн-торговли. И всю эту огромную систему необходимо выстраивать так, чтобы клиент получал свой товар вовремя и был доволен услугой.Наталья Ненашева отмечает, что автоматизация вместе с искусственным интеллектом не только используются для мониторинга деятельности предпринимателей. С помощью ПО также выполняется много рутинной работы, которую раньше бухгалтеры делали вручную.
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россия, общество, работа, зарплаты, навигатор абитуриента
16:15 12.05.2022 (обновлено: 16:22 12.05.2022)
 

Банкир, менеджер, логист: плюсы экономических профессий и уровень зарплат

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭкономические профессии
Экономические профессии - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Специальности, относящиеся к экономической отрасли, пользуются у абитуриентов спросом. Виды деятельности представителей экономических профессий, как выбрать подходящий профиль обучения и где получить образование, чтобы попасть в число востребованных специалистов, перспективы карьеры — в материале РИА Новости.

Экономические профессии

Экономист, финансист, аудитор, бухгалтер — во многом схожие профессии, но есть и ряд различий. Каждое направление имеет свою специфику и предполагает определенные способы обучения и варианты карьерного роста.
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Виды

Согласно общероссийскому "Классификатору специальностей по образованию" (ОКСО) существует множество экономических профессий.
О самых популярных из них рассказал Юрий Михеев, руководитель департамента аналитики "Зарплаты.ру":
  • Экономист — очень общее понятие. При поиске работы в вакансии нужно смотреть на конкретные требования. "Должность может подразумевать как расчет себестоимости на производстве, работу с бюджетами, управленческой отчетностью, в том числе на базе МСФО (международных стандартов финансовой отчетности) (хотя чаще такую позицию называют "финансовый менеджер" и она объединяет работу и с бюджетами, и с отчетностью)", – отмечает эксперт.
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Как найти новую профессию тяжело заболевшему человеку? Подкаст "Страхи"Леонид был главным механиком на парусном судне. Год назад он заболел БАС, известным, как "болезнь Хокинга" и за 4 месяца практически потерял способность двигаться и говорить. Леонид остается в ясном сознании, но работать может только компьютерной мышью. Он хотел бы найти новое занятие, но не знает что можно делать в его ситуации.
Аудиторов можно разделить на две группы:
  • Аудиторы "большой четверки" (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG) — это кузница кадров для руководящих финансовых позиций среднего бизнеса и для middle-позиций крупных компаний. По словам Юрия Михеева, обычно набирают стажеров из студентов старших курсов и обучают уже на месте, преимущественно берут студентов финансовых специальностей из российских топ-вузов. Среди требований: владение английским языком, базовые знания финансовой отчетности и бухгалтерского учета.
  • Аудиторы средних и небольших региональных компаний (международные и федеральные компании (уровня BDO), региональные аудиторские компании). Требования к кандидатам более низкие, но при этом необходимо обладать полноценными знаниями в сфере бухучета и налоговой отчетности. Из особенностей работы аудиторов стоит отметить, что из-за высокой нагрузки и возможных командировок через 3-5 лет сотрудники чаще всего уходят из профессии.
© Fotolia / volkonskayaРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Fotolia / volkonskaya
Работа за компьютером
В мире экономических профессий выделяют более узкие направления — банкир, логист, товаровед, маркетолог, менеджер, ревизор. Эти специалисты обладают навыками финансового анализа, логистики, бухгалтерии и грамотного маркетинга.

Кому подходят

Специалисту в области экономики важно обладать следующими качествами:
  • профессиональная компетентность и организованность;
  • навыки стратегического планирования и анализа;
  • активная жизненная позиция и стрессоустойчивость;
  • общая эрудиция и клиентоориентированность.
"Для такого рода профессий очень важны навыки анализа информации и большого объема статистических данных, а также системное мышление и умение строить причинно-следственные связи", – утверждает Анна Мусихина, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, автор курса по финансовой грамотности. В этой сфере необходимы такие качества, как способность выстроить коммуникацию и наладить сотрудничество. Это важно как для работы с клиентом, так и внутри компании. "Для логистики необходимы навыки анализа информации, а для маркетинга — креативность, чтобы уметь находить нестандартные решения в любых обстоятельствах", – комментирует эксперт.
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Специальность и профессия: что общего и в чем различия

Где получить образование

Сегодня специальностям, связанным с экономикой, обучают не только в ведущих институтах и университетах России. Получить профессию экономиста можно в рамках высшего и дополнительного образования. Важно осознанно выбрать направление трудовой деятельности, получить соответствующее образование и применять свои знания на практике. Комплекс полученной информации и приобретенных навыков поможет найти подходящую профессиональную нишу и построить успешную карьеру.

Учебные заведения

Самые известные высшие учебные заведения, которые выпускают студентов-экономистов:
  • Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова;
  • Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики";
  • Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации;
  • Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова;
  • Московский государственный гуманитарно-экономический университет;
  • Финансовый университет при Правительстве РФ.
А также профильные факультеты при МГУ, МГИМО, СПбГУ.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВручение дипломов с отличием выпускникам МГУ им. М.В.Ломоносова
Вручение дипломов с отличием выпускникам МГУ им. М.В.Ломоносова - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вручение дипломов с отличием выпускникам МГУ им. М.В.Ломоносова

Курсы

Особой популярностью на сегодняшний день пользуются компьютерные и бизнес-курсы онлайн. Дистанционный формат обучения позволяет получать дополнительные знания без отрыва от основной работы. Курсы проходят те, кто желает сменить профессию, и практикующие экономисты для повышения уровня квалификации. Их длительность составляет в среднем 6-8 месяцев. За этот период можно изучить необходимые дисциплины с упором на конкретную отрасль.

Профессиональные и личные качества

Экономист — комбинация в одной деятельности сразу нескольких дисциплин. Чтобы быть высококвалифицированным специалистом, необходимо отвечать следующим требованиям:
  • обладать знаниями в области экономической теории, математики и анализа, статистики;
  • уметь рассчитывать экономические показатели, оперировать ими и внедрять на практике;
  • различать специфику ведения экономической деятельности в разных отраслях;
  • отлично владеть компьютером, 1С, Excel, их аналогами.
Маргарита Сапунова
8 марта, 08:00
"Я с ней не полечу": женщины-пилоты рассказали о секретах профессии
Перечень компетенций бухгалтера выделила Наталья Ненашева, управляющий партнер консалтинговой компании TOPLINE. Эксперт отметила четыре группы навыков:
  1. 1
    Умение учиться. “Профильное образование – обязательно, но недостаточно. Бухгалтерия – сфера, где все меняется особенно быстро. Власти постоянно обновляют законодательство. Знания постоянно устаревают. Важнейший признак профпригодности бухгалтера – умение следить за переменами. Актуальные знания гораздо важнее диплома”, – утверждает эксперт.
  2. 2
    Скрупулезность и дотошность. Но не в смысле правильного заполнения банковских платежек. Бухгалтер обязан знать Налоговый кодекс, законы и постановления. Он должен опираться на оригиналы, а не на статьи для "чайников". Некомпетентный бухгалтер наделает ошибок, а расплачиваться за них придётся собственнику.
  3. 3
    Важен не стаж работы, а конкретный профессиональный опыт. Можно двадцать лет сидеть в одной компании и сканировать счета-фактуры. А можно за пять-семь лет получить огромный и разносторонний практический опыт в сферах налогового планирования, бюджетирования и т.д.
  4. 4
    Знание ПК, облачных сервисов и т.д. – обязательный минимум. "Стоит насторожиться, если бухгалтер говорит, что "программа все сделает". Бухгалтер обязан понимать систему двойной записи и аналитику, опираться не на программу, а на свои знания", – говорит Наталья Ненашева.
© Fotolia / pfpgroupБухгалтерский учет
Бухгалтерский учет - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Fotolia / pfpgroup
Бухгалтерский учет

Где работать

Экономисты востребованы в финансовых компаниях, на промышленных предприятиях и торговых фирмах, ресурсоснабжающих и производственных площадках, в государственных структурах, сфере услуг, учебных и культурных заведениях.
"Для выпускников вузов при планировании карьеры необходимо понимать, где они собираются работать в будущем и на каких позициях. Если в приоритете карьерный рост и желание работать в крупных компаниях, то отличный опыт за короткий срок на старте можно получить в международных аудиторских, консалтинговых компаниях, применяющих лучшие практики на рынке. Строки с такими компетенциями в резюме для последующего карьерного роста будут очень важными", — говорит Юрий Михеев.
Кроме того, по словам эксперта, ценным опытом может быть работа в крупной коммерческой федеральной или международной компании. Но при этом есть некоторые высокие риски столкнуться со сложностями из-за узкой специализации. Например, бухгалтеру, проработавшему с основными средствами, будет сложно дорасти до позиции главного бухгалтера.
Офисные работники - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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Уровень зарплаты

Экономист — профессия не только востребованная, но и хорошо оплачиваемая. Уровень зарплаты зависит от ряда факторов:
  • образование работника;
  • навыки и опыт;
  • сфера деятельности,
  • должность;
  • регион.
Средний оклад новичка - около 40-60 тысяч рублей. Заработок профессионалов высокого уровня составляет сотни тысяч.
Востребованные профессии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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На кого пойти учиться: самые востребованные профессии — 2022

Плюсы и минусы экономических профессий

Экономическое образование открывает широкие перспективы. Но есть и некоторые сложные моменты.
Положительные стороны:
  • получение навыков финансовой грамотности;
  • востребованность — можно устроиться на хорошую работу даже без опыта;
  • престиж и стабильность профессии;
  • достойная оплата труда и профессиональный рост;
  • возможность работать в смежных сферах, вести научную деятельность или бизнес.
Отрицательные стороны:
  • необходимость постоянного обучения — повышения квалификации;
  • высокая конкуренция и уровень ответственности;
  • ненормированный график работы и стрессы;
  • необходимость не только разбираться в экономике, но и не уметь применять знания на практике.
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Перспективы и карьера

"Перспективы экономических профессий, таких как финансист, аудитор, банкир и пр., есть всегда и современные реалии – не исключения. Мы живем в условиях рыночных отношений, выстраивать бизнес люди будут всегда, а чтобы делать это успешно, им нужны финансовые аналитики", – комментирует Анна Мусихина.
По мнению эксперта, такие профессии, как логист, маркетолог, товаровед, провизор нужны будут всегда, ведь купля-продажа товаров никогда не утратит своей актуальности. А пандемия показала возможности онлайн-торговли. И всю эту огромную систему необходимо выстраивать так, чтобы клиент получал свой товар вовремя и был доволен услугой.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСовременный офис в Москве
Современный офис в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Современный офис в Москве
Наталья Ненашева отмечает, что автоматизация вместе с искусственным интеллектом не только используются для мониторинга деятельности предпринимателей. С помощью ПО также выполняется много рутинной работы, которую раньше бухгалтеры делали вручную.
"В будущем будут востребованы те бухгалтеры, которые обладают дополнительными компетенциями в областях налогового и управленческого учета, т.е. компетенциями налогового консультанта, финансового директора. Ценными окажутся специалисты, которые помогут собственнику предусматривать налоговые и финансовые последствия тех или иных шагов, видеть риски, связанные с бизнес-операциями, и работать на опережение", – заключила Наталья Ненашева.
 
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