https://ria.ru/20220512/premer-1788161410.html

Новым премьером Шри-Ланки стал лидер "Объединенной национальной партии"

Новым премьером Шри-Ланки стал лидер "Объединенной национальной партии" - РИА Новости, 12.05.2022

Новым премьером Шри-Ланки стал лидер "Объединенной национальной партии"

Лидер оппозиционной "Объединенной национальной партии" Ранил Викремесингхе приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Шри-Ланки. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:35

2022-05-12T16:35

2022-05-12T16:35

в мире

шри-ланка

готабая раджапакса

махинда раджапакса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788158582_0:43:2672:1546_1920x0_80_0_0_4276d711963e0c514a4f2fd9d3c3610d.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Лидер оппозиционной "Объединенной национальной партии" Ранил Викремесингхе приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Шри-Ланки."Викремесингхе принес присягу перед президентом Готабайей Раджапаксой в доме президента сегодня вечером", - сообщает издание Adaderana.С утра 9 мая на Шри-Ланке начались столкновения между сторонниками и противниками правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки". Беспорядки в столице страны начались после того, как несколько тысяч сторонников правящей партии, привезенных на автобусах из сельской местности, напали на палаточный лагерь сторонников оппозиции, а позже устроили стычку с оппозиционерами, проводившими митинг рядом с резиденциями премьера и президента страны. Для разгона участников столкновений полиция применила водометы и слезоточивый газ. По данным полиции, в результате беспорядков девять человек, в том числе двое полицейских, погибли и более 240 получили ранения.На фоне вспыхнувших протестов премьер-министр страны Махинда Раджапакса подал в отставку, позже это прошение было удовлетворено его младшим братом, президентом Готабайей Раджапакса. Уже после отставки премьера протестующие подожгли семейный дом братьев Раджапакса, также подожжены десятки домов бывших министров и депутатов парламента. Накануне протестующие провели митинг около военно-морской базы в Тринкомали, где находится бывший премьер и его семья. При этом сын экс-премьера заявил СМИ, что Махинда Раджапакса не собирается покидать страну.Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

https://ria.ru/20220509/otstavka-1787649258.html

https://ria.ru/20220511/shri-lanka-1787874972.html

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, шри-ланка, готабая раджапакса, махинда раджапакса