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Новым премьером Шри-Ланки стал лидер "Объединенной национальной партии" - РИА Новости, 12.05.2022
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Новым премьером Шри-Ланки стал лидер "Объединенной национальной партии"
Новым премьером Шри-Ланки стал лидер "Объединенной национальной партии" - РИА Новости, 12.05.2022
Новым премьером Шри-Ланки стал лидер "Объединенной национальной партии"
Лидер оппозиционной "Объединенной национальной партии" Ранил Викремесингхе приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Шри-Ланки. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:35
2022-05-12T16:35
в мире
шри-ланка
готабая раджапакса
махинда раджапакса
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Лидер оппозиционной "Объединенной национальной партии" Ранил Викремесингхе приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Шри-Ланки."Викремесингхе принес присягу перед президентом Готабайей Раджапаксой в доме президента сегодня вечером", - сообщает издание Adaderana.С утра 9 мая на Шри-Ланке начались столкновения между сторонниками и противниками правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки". Беспорядки в столице страны начались после того, как несколько тысяч сторонников правящей партии, привезенных на автобусах из сельской местности, напали на палаточный лагерь сторонников оппозиции, а позже устроили стычку с оппозиционерами, проводившими митинг рядом с резиденциями премьера и президента страны. Для разгона участников столкновений полиция применила водометы и слезоточивый газ. По данным полиции, в результате беспорядков девять человек, в том числе двое полицейских, погибли и более 240 получили ранения.На фоне вспыхнувших протестов премьер-министр страны Махинда Раджапакса подал в отставку, позже это прошение было удовлетворено его младшим братом, президентом Готабайей Раджапакса. Уже после отставки премьера протестующие подожгли семейный дом братьев Раджапакса, также подожжены десятки домов бывших министров и депутатов парламента. Накануне протестующие провели митинг около военно-морской базы в Тринкомали, где находится бывший премьер и его семья. При этом сын экс-премьера заявил СМИ, что Махинда Раджапакса не собирается покидать страну.Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
https://ria.ru/20220509/otstavka-1787649258.html
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в мире, шри-ланка, готабая раджапакса, махинда раджапакса
16:35 12.05.2022
 
Новым премьером Шри-Ланки стал лидер "Объединенной национальной партии"

Премьером Шри-Ланки стал лидер "Объединенной национальной партии" Ранил Викремесингхе

© AFP 2022 / Ishara S KodikaraРанил Викрамасингхе
Ранил Викрамасингхе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / Ishara S Kodikara
Ранил Викрамасингхе
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Лидер оппозиционной "Объединенной национальной партии" Ранил Викремесингхе приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Шри-Ланки.
"Викремесингхе принес присягу перед президентом Готабайей Раджапаксой в доме президента сегодня вечером", - сообщает издание Adaderana.
Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 14:46
Премьер-министр Шри-Ланки подал в отставку
С утра 9 мая на Шри-Ланке начались столкновения между сторонниками и противниками правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки". Беспорядки в столице страны начались после того, как несколько тысяч сторонников правящей партии, привезенных на автобусах из сельской местности, напали на палаточный лагерь сторонников оппозиции, а позже устроили стычку с оппозиционерами, проводившими митинг рядом с резиденциями премьера и президента страны. Для разгона участников столкновений полиция применила водометы и слезоточивый газ. По данным полиции, в результате беспорядков девять человек, в том числе двое полицейских, погибли и более 240 получили ранения.
На фоне вспыхнувших протестов премьер-министр страны Махинда Раджапакса подал в отставку, позже это прошение было удовлетворено его младшим братом, президентом Готабайей Раджапакса. Уже после отставки премьера протестующие подожгли семейный дом братьев Раджапакса, также подожжены десятки домов бывших министров и депутатов парламента. Накануне протестующие провели митинг около военно-морской базы в Тринкомали, где находится бывший премьер и его семья. При этом сын экс-премьера заявил СМИ, что Махинда Раджапакса не собирается покидать страну.
Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Военные на улице Коломбо. 10 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 12:23Туризм
МИД России выпустил рекомендации для россиян на Шри-Ланке
 
В миреШри-ЛанкаГотабая РаджапаксаМахинда Раджапакса
 
 
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