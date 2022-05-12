Новым премьером Шри-Ланки стал лидер "Объединенной национальной партии"
Премьером Шри-Ланки стал лидер "Объединенной национальной партии" Ранил Викремесингхе
Ранил Викрамасингхе
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Лидер оппозиционной "Объединенной национальной партии" Ранил Викремесингхе приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Шри-Ланки.
"Викремесингхе принес присягу перед президентом Готабайей Раджапаксой в доме президента сегодня вечером", - сообщает издание Adaderana.
9 мая, 14:46Премьер-министр Шри-Ланки подал в отставку
С утра 9 мая на Шри-Ланке начались столкновения между сторонниками и противниками правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки". Беспорядки в столице страны начались после того, как несколько тысяч сторонников правящей партии, привезенных на автобусах из сельской местности, напали на палаточный лагерь сторонников оппозиции, а позже устроили стычку с оппозиционерами, проводившими митинг рядом с резиденциями премьера и президента страны. Для разгона участников столкновений полиция применила водометы и слезоточивый газ. По данным полиции, в результате беспорядков девять человек, в том числе двое полицейских, погибли и более 240 получили ранения.
На фоне вспыхнувших протестов премьер-министр страны Махинда Раджапакса подал в отставку, позже это прошение было удовлетворено его младшим братом, президентом Готабайей Раджапакса. Уже после отставки премьера протестующие подожгли семейный дом братьев Раджапакса, также подожжены десятки домов бывших министров и депутатов парламента. Накануне протестующие провели митинг около военно-морской базы в Тринкомали, где находится бывший премьер и его семья. При этом сын экс-премьера заявил СМИ, что Махинда Раджапакса не собирается покидать страну.
Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.