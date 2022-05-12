https://ria.ru/20220512/polety-1788045525.html

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 19 мая

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 19 мая - РИА Новости, 12.05.2022

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 19 мая

Росавиация сообщила об очередном продлении ограничений на полеты на юг и в центральную часть России. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:15

2022-05-12T09:15

2022-05-12T14:42

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Росавиация сообщила об очередном продлении ограничений на полеты на юг и в центральную часть России."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 19 мая 2022 года 03:45 по московскому времени", — говорится в релизе.Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.Авиакомпаниям рекомендуется строить альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные аэропорты на территории страны работают штатно.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы действуют с 24 февраля, со дня начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.Накануне стало известно, что авиакомпания S7 отменила рейсы из Москвы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь по 23 июня включительно, а в Воронеж, Белгород, Брянск и Липецк — до конца сентября.

https://ria.ru/20220506/puteshestviya-1786977693.html

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