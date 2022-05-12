https://ria.ru/20220512/pogibshie-1788036734.html

При обстрелах в ЛНР за 12 недель погибли 25 жителей

При обстрелах в ЛНР за 12 недель погибли 25 жителей - РИА Новости, 12.05.2022

При обстрелах в ЛНР за 12 недель погибли 25 жителей

Двадцать пять мирных жителей ЛНР, в том числе один ребенок, погибли за 12 недель эскалации на Украине, говорится в сообщении представительства республики в... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T07:41

2022-05-12T07:41

2022-05-12T07:41

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

россия

луганская народная республика

луганск

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ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Двадцать пять мирных жителей ЛНР, в том числе один ребенок, погибли за 12 недель эскалации на Украине, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению, за 12 недель в ЛНР зафиксировано 933 обстрела территории республики украинскими войсками, всего противник применил 9616 боеприпасов, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (8 ракет), РСЗО БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч" (1795 снарядов).За указанный период повреждено и разрушено 1040 домостроений в 29 населенных пунктах и 97 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/obstrely-1788036421.html

украина

россия

луганская народная республика

луганск

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в мире, владимир путин, украина, россия, луганская народная республика, луганск