06:04 12.05.2022 (обновлено: 06:44 12.05.2022)
Фон дер Ляйен объявила о запуске цифрового партнерства ЕС с Японией
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен объявила о запуске партнерства в цифровой сфере с Японией
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ТОКИО, 12 мая — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Япония-ЕС объявила о запуске партнерства в цифровой сфере, первого подобного партнерства для Евросоюза.
"На этом саммите мы обсудили пути расширения нашего сотрудничества с обсуждением предметных путей, которые могли бы создать возможности для наших экономик, населения. И что в это же время сможет помочь нам противостоять тем вызовам, которым противостоят наши регионы", — сказала она.
Глава ЕК отметила, что "стороны предприняли ряд очень важных шагов".
"Во-первых, мы запускаем сегодня партнерство ЕС-Япония в цифровой сфере. Это — первое подобное партнерство, которое мы заключили с каким-либо партнером", — пояснила Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, данное соглашение создаст основу для "совместной работы над цифровыми технологиями, так как ведущая роль в данной сфере является чрезвычайно важной для конкурентноспособности и безопасности".
"Во-вторых, на основании нашего соглашения о стратегическом партнерстве (с Японией — ред.) мы намерены расширить и усилить цепочки поставок. Это важно, так как существуют материалы и технологии, которые стали чрезвычайно важными для наших экономик и для поддержания ежедневной жизнедеятельности, в частности, полупроводники. В этой связи необходимо сделать так, чтобы мы полагались на надежные источники поставок", — добавила глава Еврокомиссии.
В четверг в Токио состоялся 28-й саммит Япония-Евросоюз с участием японского премьер-министра Фумио Кисиды, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарля Мишеля.