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Фон дер Ляйен объявила о запуске цифрового партнерства ЕС с Японией - РИА Новости, 12.05.2022
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Фон дер Ляйен объявила о запуске цифрового партнерства ЕС с Японией
Фон дер Ляйен объявила о запуске цифрового партнерства ЕС с Японией - РИА Новости, 12.05.2022
Фон дер Ляйен объявила о запуске цифрового партнерства ЕС с Японией
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Япония-ЕС объявила о запуске партнерства в цифровой сфере, первого подобного... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T06:04
2022-05-12T06:44
в мире
япония
урсула фон дер ляйен
брюссель
токио
евросоюз
еврокомиссия
евросовет
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ТОКИО, 12 мая — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Япония-ЕС объявила о запуске партнерства в цифровой сфере, первого подобного партнерства для Евросоюза.Глава ЕК отметила, что "стороны предприняли ряд очень важных шагов"."Во-первых, мы запускаем сегодня партнерство ЕС-Япония в цифровой сфере. Это — первое подобное партнерство, которое мы заключили с каким-либо партнером", — пояснила Урсула фон дер Ляйен.По ее словам, данное соглашение создаст основу для "совместной работы над цифровыми технологиями, так как ведущая роль в данной сфере является чрезвычайно важной для конкурентноспособности и безопасности"."Во-вторых, на основании нашего соглашения о стратегическом партнерстве (с Японией — ред.) мы намерены расширить и усилить цепочки поставок. Это важно, так как существуют материалы и технологии, которые стали чрезвычайно важными для наших экономик и для поддержания ежедневной жизнедеятельности, в частности, полупроводники. В этой связи необходимо сделать так, чтобы мы полагались на надежные источники поставок", — добавила глава Еврокомиссии.Урсула фон дер Ляйен также заявила, что стороны в ходе саммита договорились расширить сотрудничество в сфере инфраструктуры, по мерам с целью реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", а также по мерам против России в свете ситуации на Украине.В четверг в Токио состоялся 28-й саммит Япония-Евросоюз с участием японского премьер-министра Фумио Кисиды, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарля Мишеля.
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в мире, япония, урсула фон дер ляйен, брюссель, токио, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, фумио кисида, шарль мишель, россия, украина
06:04 12.05.2022 (обновлено: 06:44 12.05.2022)
 
Фон дер Ляйен объявила о запуске цифрового партнерства ЕС с Японией

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен объявила о запуске партнерства в цифровой сфере с Японией

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ТОКИО, 12 мая — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Япония-ЕС объявила о запуске партнерства в цифровой сфере, первого подобного партнерства для Евросоюза.
"На этом саммите мы обсудили пути расширения нашего сотрудничества с обсуждением предметных путей, которые могли бы создать возможности для наших экономик, населения. И что в это же время сможет помочь нам противостоять тем вызовам, которым противостоят наши регионы", — сказала она.
Глава ЕК отметила, что "стороны предприняли ряд очень важных шагов".
"Во-первых, мы запускаем сегодня партнерство ЕС-Япония в цифровой сфере. Это — первое подобное партнерство, которое мы заключили с каким-либо партнером", — пояснила Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, данное соглашение создаст основу для "совместной работы над цифровыми технологиями, так как ведущая роль в данной сфере является чрезвычайно важной для конкурентноспособности и безопасности".
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"Во-вторых, на основании нашего соглашения о стратегическом партнерстве (с Японией — ред.) мы намерены расширить и усилить цепочки поставок. Это важно, так как существуют материалы и технологии, которые стали чрезвычайно важными для наших экономик и для поддержания ежедневной жизнедеятельности, в частности, полупроводники. В этой связи необходимо сделать так, чтобы мы полагались на надежные источники поставок", — добавила глава Еврокомиссии.
Урсула фон дер Ляйен также заявила, что стороны в ходе саммита договорились расширить сотрудничество в сфере инфраструктуры, по мерам с целью реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", а также по мерам против России в свете ситуации на Украине.
В четверг в Токио состоялся 28-й саммит Япония-Евросоюз с участием японского премьер-министра Фумио Кисиды, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарля Мишеля.
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В миреЯпонияУрсула фон дер ЛяйенБрюссельТокиоЕвросоюзЕврокомиссияЕвросоветФумио КисидаШарль МишельРоссияУкраина
 
 
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