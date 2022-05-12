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Фон дер Ляйен объявила о запуске цифрового партнерства ЕС с Японией

Фон дер Ляйен объявила о запуске цифрового партнерства ЕС с Японией - РИА Новости, 12.05.2022

Фон дер Ляйен объявила о запуске цифрового партнерства ЕС с Японией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Япония-ЕС объявила о запуске партнерства в цифровой сфере, первого подобного... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T06:04

2022-05-12T06:04

2022-05-12T06:44

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ТОКИО, 12 мая — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Япония-ЕС объявила о запуске партнерства в цифровой сфере, первого подобного партнерства для Евросоюза.Глава ЕК отметила, что "стороны предприняли ряд очень важных шагов"."Во-первых, мы запускаем сегодня партнерство ЕС-Япония в цифровой сфере. Это — первое подобное партнерство, которое мы заключили с каким-либо партнером", — пояснила Урсула фон дер Ляйен.По ее словам, данное соглашение создаст основу для "совместной работы над цифровыми технологиями, так как ведущая роль в данной сфере является чрезвычайно важной для конкурентноспособности и безопасности"."Во-вторых, на основании нашего соглашения о стратегическом партнерстве (с Японией — ред.) мы намерены расширить и усилить цепочки поставок. Это важно, так как существуют материалы и технологии, которые стали чрезвычайно важными для наших экономик и для поддержания ежедневной жизнедеятельности, в частности, полупроводники. В этой связи необходимо сделать так, чтобы мы полагались на надежные источники поставок", — добавила глава Еврокомиссии.Урсула фон дер Ляйен также заявила, что стороны в ходе саммита договорились расширить сотрудничество в сфере инфраструктуры, по мерам с целью реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", а также по мерам против России в свете ситуации на Украине.В четверг в Токио состоялся 28-й саммит Япония-Евросоюз с участием японского премьер-министра Фумио Кисиды, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарля Мишеля.

https://ria.ru/20220512/vzaimodeystvie-1788030484.html

https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788028458.html

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