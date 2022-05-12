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Россия готова вывезти памятник Освободителям Риги, заявил сенатор - РИА Новости, 12.05.2022
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Россия готова вывезти памятник Освободителям Риги, заявил сенатор
Россия готова вывезти памятник Освободителям Риги, заявил сенатор - РИА Новости, 12.05.2022
Россия готова вывезти памятник Освободителям Риги, заявил сенатор
В России готовы забрать из Латвии памятник Освободителям Риги, если власти страны разрешат демонтаж мемориала, заявил журналистам в четверг первый замглавы... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:32
2022-05-12T14:32
в мире
россия
латвия
рига
совет федерации рф
владимир джабаров
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АШХАБАД, 12 мая - РИА Новости. В России готовы забрать из Латвии памятник Освободителям Риги, если власти страны разрешат демонтаж мемориала, заявил журналистам в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее парламент Латвии разрешил снос памятника."В принципе, если они дадут нам это сделать (забрать памятник в РФ), тогда надо вывозить", - сказал сенатор.По его словам, что толку, если там памятники будут постоянно оскверняться, "это же боль для нас"."Если они позволят это сделать (вывезти памятник), но, боюсь, они не позволят", - сказал Джабаров."Будем работать по линии МИД, дипломатов", - заключил он.
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в мире, россия, латвия, рига, совет федерации рф, владимир джабаров
14:32 12.05.2022
 
Россия готова вывезти памятник Освободителям Риги, заявил сенатор

Сенатор Джабаров: Россия готова забрать памятник Освободителям Риги в случае его демонтажа

© Sputnik / Перейти в фотобанкПамятник Освободителям в Парке Победы в Риге
Памятник Освободителям в Парке Победы в Риге - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Памятник Освободителям в Парке Победы в Риге
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АШХАБАД, 12 мая - РИА Новости. В России готовы забрать из Латвии памятник Освободителям Риги, если власти страны разрешат демонтаж мемориала, заявил журналистам в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее парламент Латвии разрешил снос памятника.
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
13:11
Сейм Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги
"В принципе, если они дадут нам это сделать (забрать памятник в РФ), тогда надо вывозить", - сказал сенатор.
По его словам, что толку, если там памятники будут постоянно оскверняться, "это же боль для нас".
"Если они позволят это сделать (вывезти памятник), но, боюсь, они не позволят", - сказал Джабаров.
"Будем работать по линии МИД, дипломатов", - заключил он.
 
В миреРоссияЛатвияРигаСовет Федерации РФВладимир Джабаров
 
 
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