https://ria.ru/20220512/pamyatnik-1788122891.html

Россия готова вывезти памятник Освободителям Риги, заявил сенатор

Россия готова вывезти памятник Освободителям Риги, заявил сенатор - РИА Новости, 12.05.2022

Россия готова вывезти памятник Освободителям Риги, заявил сенатор

В России готовы забрать из Латвии памятник Освободителям Риги, если власти страны разрешат демонтаж мемориала, заявил журналистам в четверг первый замглавы... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:32

2022-05-12T14:32

2022-05-12T14:32

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АШХАБАД, 12 мая - РИА Новости. В России готовы забрать из Латвии памятник Освободителям Риги, если власти страны разрешат демонтаж мемориала, заявил журналистам в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее парламент Латвии разрешил снос памятника."В принципе, если они дадут нам это сделать (забрать памятник в РФ), тогда надо вывозить", - сказал сенатор.По его словам, что толку, если там памятники будут постоянно оскверняться, "это же боль для нас"."Если они позволят это сделать (вывезти памятник), но, боюсь, они не позволят", - сказал Джабаров."Будем работать по линии МИД, дипломатов", - заключил он.

https://ria.ru/20220512/pamyatnik-1788102640.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, латвия, рига, совет федерации рф, владимир джабаров