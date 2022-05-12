https://ria.ru/20220512/pamyatnik-1788122891.html
Россия готова вывезти памятник Освободителям Риги, заявил сенатор
Россия готова вывезти памятник Освободителям Риги, заявил сенатор - РИА Новости, 12.05.2022
Россия готова вывезти памятник Освободителям Риги, заявил сенатор
В России готовы забрать из Латвии памятник Освободителям Риги, если власти страны разрешат демонтаж мемориала, заявил журналистам в четверг первый замглавы... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:32
2022-05-12T14:32
2022-05-12T14:32
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совет федерации рф
владимир джабаров
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АШХАБАД, 12 мая - РИА Новости. В России готовы забрать из Латвии памятник Освободителям Риги, если власти страны разрешат демонтаж мемориала, заявил журналистам в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее парламент Латвии разрешил снос памятника."В принципе, если они дадут нам это сделать (забрать памятник в РФ), тогда надо вывозить", - сказал сенатор.По его словам, что толку, если там памятники будут постоянно оскверняться, "это же боль для нас"."Если они позволят это сделать (вывезти памятник), но, боюсь, они не позволят", - сказал Джабаров."Будем работать по линии МИД, дипломатов", - заключил он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, латвия, рига, совет федерации рф, владимир джабаров
Россия готова вывезти памятник Освободителям Риги, заявил сенатор
Сенатор Джабаров: Россия готова забрать памятник Освободителям Риги в случае его демонтажа
АШХАБАД, 12 мая - РИА Новости. В России готовы забрать из Латвии памятник Освободителям Риги, если власти страны разрешат демонтаж мемориала, заявил журналистам в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее парламент Латвии
разрешил снос памятника.
"В принципе, если они дадут нам это сделать (забрать памятник в РФ
), тогда надо вывозить", - сказал сенатор.
По его словам, что толку, если там памятники будут постоянно оскверняться, "это же боль для нас".
"Если они позволят это сделать (вывезти памятник), но, боюсь, они не позволят", - сказал Джабаров.
"Будем работать по линии МИД, дипломатов", - заключил он.