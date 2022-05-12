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Украинские войска обстреляли Донецк и Озеряновку

Украинские войска обстреляли Донецк и Озеряновку - РИА Новости, 12.05.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Озеряновку

Украинские войска за 10 минут обстреляли Кировский район Донецка и Озеряновку, выпустив в общей сложности 18 мин и снарядов калибром 120 и 122 миллиметра,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:23

2022-05-12T11:23

2022-05-12T11:42

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

владимир путин

кировский район

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ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Кировский район Донецка и Озеряновку, выпустив в общей сложности 18 мин и снарядов калибром 120 и 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески – город Донецк (Кировский район): выпущено 10 мин калибром 120 мм; 11:00 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донецк (днр)

донецкая народная республика

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, владимир путин, кировский район