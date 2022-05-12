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Два человека пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками

Два человека пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 12.05.2022

Два человека пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками

Два человека ранены в результате обстрела со стороны украинских войск микрорайона Квартал 88 в Горловке в Донецкой народной республике, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:34

2022-05-12T10:34

2022-05-12T11:04

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

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горловка

донецкая народная республика

владимир путин

донбасс

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ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Два человека ранены в результате обстрела со стороны украинских войск микрорайона Квартал 88 в Горловке в Донецкой народной республике, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела горловского микрорайона "Квартал 88" с позиций украинских националистов по ул. Великан, 3/6 ранение грудной клетки получил 32-летний мужчина, ранен еще один мирный житель Горловки 1967 г.р.", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра. Он отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, горловка, донецкая народная республика, владимир путин, донбасс, стирол