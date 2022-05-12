https://ria.ru/20220512/obsledovanie-1788080991.html

Медики обследуют всех новгородских ветеранов на дому в течение месяца

Медики обследуют всех новгородских ветеранов на дому в течение месяца - РИА Новости, 12.05.2022

Медики обследуют всех новгородских ветеранов на дому в течение месяца

Медицинское обследование на дому всех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Новгородской области, будет организовано в течение месяца, сообщает... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:00

2022-05-12T12:00

2022-05-12T12:36

общество

андрей никитин (политик)

новгородская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Медицинское обследование на дому всех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Новгородской области, будет организовано в течение месяца, сообщает пресс-служба правительства региона."Выездная бригада медиков обследует каждого ветерана на дому. Соответствующее поручение региональному министерству здравоохранения сегодня на оперативном совещании дал губернатор области Андрей Никитин", - говорится в сообщении.По словам Никитина, выездная бригада должна быть сформирована из узкопрофильных специалистов Клинического госпиталя ветеранов войн, также в ее состав войдут специалисты областного минздрава. Медицинское обследование ветеранов поручено провести в течение месяца.Губернатор Новгородской области добавил также, что в ходе его общения с ветеранами Великой Отечественной войны в преддверии 77-й годовщины Победы и в ходе самого праздника сформирован перечень обращений, который предстоит отработать властям региона. В их числе, в частности, закупка лекарств и средств реабилитации, а также ремонт дорог и благоустройство территорий.Как сообщалось ранее, Никитин в 2022 году продолжил традицию личного общения с ветеранами Великой Отечественной войны накануне празднования Дня Победы. В настоящее время эта категория жителей Новгородской области включает около 150 человек.

https://ria.ru/20220421/importozameschenie-1784737677.html

https://ria.ru/20220421/gazifikatsiya-1784722643.html

новгородская область

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, андрей никитин (политик), новгородская область