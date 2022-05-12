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Медики обследуют всех новгородских ветеранов на дому в течение месяца - РИА Новости, 12.05.2022
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Медики обследуют всех новгородских ветеранов на дому в течение месяца
Медики обследуют всех новгородских ветеранов на дому в течение месяца - РИА Новости, 12.05.2022
Медики обследуют всех новгородских ветеранов на дому в течение месяца
Медицинское обследование на дому всех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Новгородской области, будет организовано в течение месяца, сообщает... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:00
2022-05-12T12:36
общество
андрей никитин (политик)
новгородская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Медицинское обследование на дому всех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Новгородской области, будет организовано в течение месяца, сообщает пресс-служба правительства региона."Выездная бригада медиков обследует каждого ветерана на дому. Соответствующее поручение региональному министерству здравоохранения сегодня на оперативном совещании дал губернатор области Андрей Никитин", - говорится в сообщении.По словам Никитина, выездная бригада должна быть сформирована из узкопрофильных специалистов Клинического госпиталя ветеранов войн, также в ее состав войдут специалисты областного минздрава. Медицинское обследование ветеранов поручено провести в течение месяца.Губернатор Новгородской области добавил также, что в ходе его общения с ветеранами Великой Отечественной войны в преддверии 77-й годовщины Победы и в ходе самого праздника сформирован перечень обращений, который предстоит отработать властям региона. В их числе, в частности, закупка лекарств и средств реабилитации, а также ремонт дорог и благоустройство территорий.Как сообщалось ранее, Никитин в 2022 году продолжил традицию личного общения с ветеранами Великой Отечественной войны накануне празднования Дня Победы. В настоящее время эта категория жителей Новгородской области включает около 150 человек.
https://ria.ru/20220421/importozameschenie-1784737677.html
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общество, андрей никитин (политик), новгородская область
12:00 12.05.2022 (обновлено: 12:36 12.05.2022)
 
Медики обследуют всех новгородских ветеранов на дому в течение месяца

Медики обследуют всех новгородских ветеранов на дому в течение месяца

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиМедики обследуют всех новгородских ветеранов на дому в течение месяца
Медики обследуют всех новгородских ветеранов на дому в течение месяца - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Медики обследуют всех новгородских ветеранов на дому в течение месяца
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Медицинское обследование на дому всех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Новгородской области, будет организовано в течение месяца, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Выездная бригада медиков обследует каждого ветерана на дому. Соответствующее поручение региональному министерству здравоохранения сегодня на оперативном совещании дал губернатор области Андрей Никитин", - говорится в сообщении.
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По словам Никитина, выездная бригада должна быть сформирована из узкопрофильных специалистов Клинического госпиталя ветеранов войн, также в ее состав войдут специалисты областного минздрава. Медицинское обследование ветеранов поручено провести в течение месяца.
Губернатор Новгородской области добавил также, что в ходе его общения с ветеранами Великой Отечественной войны в преддверии 77-й годовщины Победы и в ходе самого праздника сформирован перечень обращений, который предстоит отработать властям региона. В их числе, в частности, закупка лекарств и средств реабилитации, а также ремонт дорог и благоустройство территорий.
Как сообщалось ранее, Никитин в 2022 году продолжил традицию личного общения с ветеранами Великой Отечественной войны накануне празднования Дня Победы. В настоящее время эта категория жителей Новгородской области включает около 150 человек.
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