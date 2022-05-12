https://ria.ru/20220512/navalnyy-1788050332.html
Верховный суд отклонил жалобу Навального по делу о клевете на ветерана
Верховный суд отклонил жалобу Навального по делу о клевете на ветерана - РИА Новости, 12.05.2022
Верховный суд отклонил жалобу Навального по делу о клевете на ветерана
Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:44
2022-05-12T09:44
2022-05-12T09:44
происшествия
москва
алексей навальный
игнат артеменко
верховный суд рф
покров
замена условного срока навального
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, сообщили РИА Новости в суде."Суд отказался передавать жалобу для рассмотрения в кассационной инстанции", - сказали в суде.Суд в феврале 2021 года назначил Навальному штраф в 850 тысяч рублей по этому делу. Вскоре, в конце апреля, Бабушкинский суд Москвы отклонил жалобу защиты на это решение, и оно вступило в силу.Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Позднее суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду – второй эпизод касается оскорбления судьи Веры Акимовой, рассматривавшей как раз дело о клевете на ветерана Артеменко.
https://ria.ru/20210222/artemenko-1598488401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, алексей навальный, игнат артеменко, верховный суд рф, покров, замена условного срока навального
Верховный суд отклонил жалобу Навального по делу о клевете на ветерана
Верховный суд отклонил жалобу Навального по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отказался передавать жалобу для рассмотрения в кассационной инстанции", - сказали в суде.
Суд в феврале 2021 года назначил Навальному штраф в 850 тысяч рублей по этому делу. Вскоре, в конце апреля, Бабушкинский суд Москвы
отклонил жалобу защиты на это решение, и оно вступило в силу.
Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Позднее суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду – второй эпизод касается оскорбления судьи Веры Акимовой, рассматривавшей как раз дело о клевете на ветерана Артеменко.