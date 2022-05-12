23:47 12.05.2022 (обновлено: 23:55 12.05.2022)
Псаки заявила, что НАТО носит оборонительный характер и не угрожает России
Джен Псаки: НАТО носит оборонительный характер и не угрожает России
© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. НАТО носит оборонительный характер и не питает агрессивных намерений в отношении России, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя реакцию Москвы на возможность вступления Швеции и Финляндии в альянс.
"Это оборонительный альянс, не наступательный. Финляндия и Швеция являются давними партнерами США и НАТО в сфере безопасности, это успешные демократии, они тесно сотрудничали с НАТО на протяжении многих лет. Очевидно, что никаких агрессивных намерений со стороны НАТО, США, Финляндии и Швеции в отношении России не существует", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Она подчеркнула, что американская администрация сохраняет приверженность принципу "открытых дверей" НАТО и поддерживает стремление любой страны присоединиться к этому альянсу.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Вчера, 23:30США поддержат заявки Финляндии и Швеции в НАТО