Рейтинг@Mail.ru
Псаки заявила, что НАТО носит оборонительный характер и не угрожает России - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/nato-1788230161.html
Псаки заявила, что НАТО носит оборонительный характер и не угрожает России
Псаки заявила, что НАТО носит оборонительный характер и не угрожает России - РИА Новости, 12.05.2022
Псаки заявила, что НАТО носит оборонительный характер и не угрожает России
НАТО носит оборонительный характер и не питает агрессивных намерений в отношении России, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T23:47
2022-05-12T23:55
в мире
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
финляндия
швеция
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762228824_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f820326574fa2fdd082926600c3c98f.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. НАТО носит оборонительный характер и не питает агрессивных намерений в отношении России, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя реакцию Москвы на возможность вступления Швеции и Финляндии в альянс.Президент и глава правительства Финляндии заявили в совместном заявлении в четверг, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По данным СМИ, Финляндия, как и Швеция, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, 16 мая."Это оборонительный альянс, не наступательный. Финляндия и Швеция являются давними партнерами США и НАТО в сфере безопасности, это успешные демократии, они тесно сотрудничали с НАТО на протяжении многих лет. Очевидно, что никаких агрессивных намерений со стороны НАТО, США, Финляндии и Швеции в отношении России не существует", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Она подчеркнула, что американская администрация сохраняет приверженность принципу "открытых дверей" НАТО и поддерживает стремление любой страны присоединиться к этому альянсу.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220512/nato-1788216157.html
https://ria.ru/20220512/nato-1788228584.html
финляндия
швеция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762228824_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_de0aec52ae361179b48077c1a0b1d928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, швеция, россия, нато
23:47 12.05.2022 (обновлено: 23:55 12.05.2022)
 
Псаки заявила, что НАТО носит оборонительный характер и не угрожает России

Джен Псаки: НАТО носит оборонительный характер и не угрожает России

© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. НАТО носит оборонительный характер и не питает агрессивных намерений в отношении России, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя реакцию Москвы на возможность вступления Швеции и Финляндии в альянс.
Президент и глава правительства Финляндии заявили в совместном заявлении в четверг, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По данным СМИ, Финляндия, как и Швеция, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, 16 мая.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 21:27
Полянский прокомментировал желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО
"Это оборонительный альянс, не наступательный. Финляндия и Швеция являются давними партнерами США и НАТО в сфере безопасности, это успешные демократии, они тесно сотрудничали с НАТО на протяжении многих лет. Очевидно, что никаких агрессивных намерений со стороны НАТО, США, Финляндии и Швеции в отношении России не существует", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Она подчеркнула, что американская администрация сохраняет приверженность принципу "открытых дверей" НАТО и поддерживает стремление любой страны присоединиться к этому альянсу.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 23:30
США поддержат заявки Финляндии и Швеции в НАТО
 
В миреЙенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ФинляндияШвецияРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала