https://ria.ru/20220512/nato-1788230161.html

Псаки заявила, что НАТО носит оборонительный характер и не угрожает России

Псаки заявила, что НАТО носит оборонительный характер и не угрожает России - РИА Новости, 12.05.2022

Псаки заявила, что НАТО носит оборонительный характер и не угрожает России

НАТО носит оборонительный характер и не питает агрессивных намерений в отношении России, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T23:47

2022-05-12T23:47

2022-05-12T23:55

в мире

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. НАТО носит оборонительный характер и не питает агрессивных намерений в отношении России, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя реакцию Москвы на возможность вступления Швеции и Финляндии в альянс.Президент и глава правительства Финляндии заявили в совместном заявлении в четверг, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По данным СМИ, Финляндия, как и Швеция, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, 16 мая."Это оборонительный альянс, не наступательный. Финляндия и Швеция являются давними партнерами США и НАТО в сфере безопасности, это успешные демократии, они тесно сотрудничали с НАТО на протяжении многих лет. Очевидно, что никаких агрессивных намерений со стороны НАТО, США, Финляндии и Швеции в отношении России не существует", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Она подчеркнула, что американская администрация сохраняет приверженность принципу "открытых дверей" НАТО и поддерживает стремление любой страны присоединиться к этому альянсу.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220512/nato-1788216157.html

https://ria.ru/20220512/nato-1788228584.html

финляндия

швеция

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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, швеция, россия, нато