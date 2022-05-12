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Шольц пообещал поддержать Финляндию в вопросе вступления в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
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Шольц пообещал поддержать Финляндию в вопросе вступления в НАТО
Шольц пообещал поддержать Финляндию в вопросе вступления в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
Шольц пообещал поддержать Финляндию в вопросе вступления в НАТО
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал президенту Финляндии Саули Ниинисте поддержку на пути в НАТО, сообщила пресс-служба германского кабмина по итогам телефонных... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:15
2022-05-12T17:32
в мире
санна марин
финляндия
саули ниинисте
германия
олаф шольц
нато
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал президенту Финляндии Саули Ниинисте поддержку на пути в НАТО, сообщила пресс-служба германского кабмина по итогам телефонных переговоров, которые прошли в четверг."В центре обсуждения были ситуация с безопасностью в Европе в результате агрессивной войны России на Украине и вопрос о вступлении Финляндии в НАТО. Канцлер Шольц приветствовал сегодняшние заявления президента и премьер-министра Финляндии Санны Марин, в которых они выступают за немедленное вступление своей страны в НАТО, и заверил Финляндию в полной поддержке федерального правительства на этом пути", - говорится в сообщении.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/nato-1788054229.html
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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в мире, санна марин, финляндия, саули ниинисте, германия, олаф шольц, нато
17:15 12.05.2022 (обновлено: 17:32 12.05.2022)
 
Шольц пообещал поддержать Финляндию в вопросе вступления в НАТО

Шольц пообещал президенту Финляндии Ниинисте поддержку по вопросу вступления в НАТО

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал президенту Финляндии Саули Ниинисте поддержку на пути в НАТО, сообщила пресс-служба германского кабмина по итогам телефонных переговоров, которые прошли в четверг.
"В центре обсуждения были ситуация с безопасностью в Европе в результате агрессивной войны России на Украине и вопрос о вступлении Финляндии в НАТО. Канцлер Шольц приветствовал сегодняшние заявления президента и премьер-министра Финляндии Санны Марин, в которых они выступают за немедленное вступление своей страны в НАТО, и заверил Финляндию в полной поддержке федерального правительства на этом пути", - говорится в сообщении.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
10:05
Президент и глава правительства Финляндии поддержали членство страны в НАТО
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреСанна МаринФинляндияСаули НиинистеГерманияОлаф ШольцНАТО
 
 
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