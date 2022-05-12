https://ria.ru/20220512/nato-1788173127.html

Шольц пообещал поддержать Финляндию в вопросе вступления в НАТО

Шольц пообещал поддержать Финляндию в вопросе вступления в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022

Шольц пообещал поддержать Финляндию в вопросе вступления в НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал президенту Финляндии Саули Ниинисте поддержку на пути в НАТО, сообщила пресс-служба германского кабмина по итогам телефонных... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:15

2022-05-12T17:15

2022-05-12T17:32

в мире

санна марин

финляндия

саули ниинисте

германия

олаф шольц

нато

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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал президенту Финляндии Саули Ниинисте поддержку на пути в НАТО, сообщила пресс-служба германского кабмина по итогам телефонных переговоров, которые прошли в четверг."В центре обсуждения были ситуация с безопасностью в Европе в результате агрессивной войны России на Украине и вопрос о вступлении Финляндии в НАТО. Канцлер Шольц приветствовал сегодняшние заявления президента и премьер-министра Финляндии Санны Марин, в которых они выступают за немедленное вступление своей страны в НАТО, и заверил Финляндию в полной поддержке федерального правительства на этом пути", - говорится в сообщении.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/nato-1788054229.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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Кирилл Волков

в мире, санна марин, финляндия, саули ниинисте, германия, олаф шольц, нато