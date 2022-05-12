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В Китае допустили возможность появления войск НАТО рядом с Петербургом - РИА Новости, 12.05.2022
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В Китае допустили возможность появления войск НАТО рядом с Петербургом
В Китае допустили возможность появления войск НАТО рядом с Петербургом - РИА Новости, 12.05.2022
В Китае допустили возможность появления войск НАТО рядом с Петербургом
При вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, написал в статье для журнала Economist экс-глава... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T03:54
2022-05-12T11:26
владимир путин
йенс столтенберг
финляндия
россия
европа
нато
в мире
швеция
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. При вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, написал в статье для журнала Economist экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.Автор публикации напомнил, что Кремль предупредил о последствиях вступления новых членов в альянс. Так, по мнению российской стороны, этот шаг поставит крест на безъядерном статусе Балтийского моря.Китайский военный обозреватель призвал Североатлантический альянс серьезно отнестись к позиции России по этому вопросу."Иронично, что чем более популярным становится НАТО, тем в меньшей безопасности оказывается Европа. &lt;…&gt; Если главный страх НАТО — это запуск российского тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить Владимира Путина? Безопасность в Европе, которая теперь осталась в прошлом, можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией", — отметил автор публикации.Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.
https://ria.ru/20220509/nato-1787593633.html
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финляндия
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владимир путин, йенс столтенберг, финляндия, россия, европа, нато, в мире, швеция, балтийское море
03:54 12.05.2022 (обновлено: 11:26 12.05.2022)
 
В Китае допустили возможность появления войск НАТО рядом с Петербургом

Полковник Чжоу Бо: при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса появятся около Петербурга

© Фото : U.S. Army / Jason JohnstonВоеннослужащие перед началом совместных учений войск НАТО
Военнослужащие перед началом совместных учений войск НАТО - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Фото : U.S. Army / Jason Johnston
Военнослужащие перед началом совместных учений войск НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. При вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, написал в статье для журнала Economist экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.
Автор публикации напомнил, что Кремль предупредил о последствиях вступления новых членов в альянс. Так, по мнению российской стороны, этот шаг поставит крест на безъядерном статусе Балтийского моря.

"Если Финляндия вступит в НАТО, что вполне вероятно, войска альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга", — обратил внимание Чжоу Бо.

Китайский военный обозреватель призвал Североатлантический альянс серьезно отнестись к позиции России по этому вопросу.
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"Иронично, что чем более популярным становится НАТО, тем в меньшей безопасности оказывается Европа. <…> Если главный страх НАТО — это запуск российского тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить Владимира Путина? Безопасность в Европе, которая теперь осталась в прошлом, можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией", — отметил автор публикации.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.
В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.
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