03:54 12.05.2022 (обновлено: 11:26 12.05.2022)
В Китае допустили возможность появления войск НАТО рядом с Петербургом
Полковник Чжоу Бо: при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса появятся около Петербурга
© Фото : U.S. Army / Jason JohnstonВоеннослужащие перед началом совместных учений войск НАТО
© Фото : U.S. Army / Jason Johnston
Военнослужащие перед началом совместных учений войск НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. При вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, написал в статье для журнала Economist экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.
Автор публикации напомнил, что Кремль предупредил о последствиях вступления новых членов в альянс. Так, по мнению российской стороны, этот шаг поставит крест на безъядерном статусе Балтийского моря.
"Если Финляндия вступит в НАТО, что вполне вероятно, войска альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга", — обратил внимание Чжоу Бо.
Китайский военный обозреватель призвал Североатлантический альянс серьезно отнестись к позиции России по этому вопросу.
"Иронично, что чем более популярным становится НАТО, тем в меньшей безопасности оказывается Европа. <…> Если главный страх НАТО — это запуск российского тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить Владимира Путина? Безопасность в Европе, которая теперь осталась в прошлом, можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией", — отметил автор публикации.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.
В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.