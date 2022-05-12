https://ria.ru/20220512/nato-1788028251.html

В Китае допустили возможность появления войск НАТО рядом с Петербургом

В Китае допустили возможность появления войск НАТО рядом с Петербургом - РИА Новости, 12.05.2022

В Китае допустили возможность появления войск НАТО рядом с Петербургом

При вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, написал в статье для журнала Economist экс-глава... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T03:54

2022-05-12T03:54

2022-05-12T11:26

владимир путин

йенс столтенберг

финляндия

россия

европа

нато

в мире

швеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770620312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6200255e1ce18c066023ce5dab679a1.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. При вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, написал в статье для журнала Economist экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.Автор публикации напомнил, что Кремль предупредил о последствиях вступления новых членов в альянс. Так, по мнению российской стороны, этот шаг поставит крест на безъядерном статусе Балтийского моря.Китайский военный обозреватель призвал Североатлантический альянс серьезно отнестись к позиции России по этому вопросу."Иронично, что чем более популярным становится НАТО, тем в меньшей безопасности оказывается Европа. <…> Если главный страх НАТО — это запуск российского тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить Владимира Путина? Безопасность в Европе, которая теперь осталась в прошлом, можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией", — отметил автор публикации.Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.

https://ria.ru/20220509/nato-1787593633.html

https://ria.ru/20220511/shvetsiya-1787816666.html

финляндия

россия

европа

швеция

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, йенс столтенберг, финляндия, россия, европа, нато, в мире, швеция, балтийское море