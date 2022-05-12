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В Музеях Московского Кремля рассказали о возвращении экспонатов Фаберже
В Музеях Московского Кремля рассказали о возвращении экспонатов Фаберже - РИА Новости, 12.05.2022
В Музеях Московского Кремля рассказали о возвращении экспонатов Фаберже
Возвращение российских экспонатов из Лондона, в том числе трех яиц Карла Фаберже из собрания Музеев Московского Кремля (ММК), идет по плану, сообщила... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:55
2022-05-12T12:55
2022-05-12T14:32
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Возвращение российских экспонатов из Лондона, в том числе трех яиц Карла Фаберже из собрания Музеев Московского Кремля (ММК), идет по плану, сообщила гендиректор ММК Елена Гагарина.Ряд российских культурных учреждений, включая Музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили экспонаты на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском Музее Виктории и Альберта. Всего российской стороной было предоставлено порядка 10 предметов. Выставка открылась в ноябре и завершилась 8 мая."Все идет по плану", — сказала Гагарина журналистам.Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал РИА Новости, что в настоящее время "идет процесс возвращения российских экспонатов", включающих три яйца Карла Фаберже из собрания ММК, добавив, что "не видит каких-либо осложнений".
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общество, фаберже, елена гагарина, новости культуры, михаил швыдкой, карл фаберже, музеи, выставки, лондон, россия
12:55 12.05.2022 (обновлено: 14:32 12.05.2022)
В Музеях Московского Кремля рассказали о возвращении экспонатов Фаберже
Гендиректор ММК Гагарина: возвращение экспонатов Фаберже идет по плану
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Возвращение российских экспонатов из Лондона, в том числе трех яиц Карла Фаберже из собрания Музеев Московского Кремля (ММК), идет по плану, сообщила гендиректор ММК Елена Гагарина.
Ряд российских культурных учреждений, включая Музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили экспонаты на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском Музее Виктории и Альберта. Всего российской стороной было предоставлено порядка 10 предметов. Выставка открылась в ноябре и завершилась 8 мая.
"Все идет по плану", — сказала Гагарина журналистам.
Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал РИА Новости, что в настоящее время "идет процесс возвращения российских экспонатов", включающих три яйца Карла Фаберже из собрания ММК, добавив, что "не видит каких-либо осложнений".