https://ria.ru/20220512/muzey-1788097701.html

В Музеях Московского Кремля рассказали о возвращении экспонатов Фаберже

В Музеях Московского Кремля рассказали о возвращении экспонатов Фаберже - РИА Новости, 12.05.2022

В Музеях Московского Кремля рассказали о возвращении экспонатов Фаберже

Возвращение российских экспонатов из Лондона, в том числе трех яиц Карла Фаберже из собрания Музеев Московского Кремля (ММК), идет по плану, сообщила... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:55

2022-05-12T12:55

2022-05-12T14:32

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Возвращение российских экспонатов из Лондона, в том числе трех яиц Карла Фаберже из собрания Музеев Московского Кремля (ММК), идет по плану, сообщила гендиректор ММК Елена Гагарина.Ряд российских культурных учреждений, включая Музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили экспонаты на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском Музее Виктории и Альберта. Всего российской стороной было предоставлено порядка 10 предметов. Выставка открылась в ноябре и завершилась 8 мая."Все идет по плану", — сказала Гагарина журналистам.Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал РИА Новости, что в настоящее время "идет процесс возвращения российских экспонатов", включающих три яйца Карла Фаберже из собрания ММК, добавив, что "не видит каких-либо осложнений".

https://ria.ru/20220429/shvydkoy-1786106539.html

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