https://ria.ru/20220512/miting-1788148973.html
Армянская оппозиция начала митинг в Ереване
Армянская оппозиция начала митинг в Ереване - РИА Новости, 12.05.2022
Армянская оппозиция начала митинг в Ереване
В Ереване армянская оппозиция начала митинг против действий властей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:57
2022-05-12T15:57
2022-05-12T17:30
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ЕРЕВАН, 12 мая — РИА Новости. В Ереване армянская оппозиция начала митинг против действий властей, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что на площади Франции собрались несколько сотен людей. Сотрудники полиции в это время дежурят на прилегающих улицах, но не вмешиваются в происходящее.Как рассказал депутат от оппозиции Арам Вардеванян, митингующие направляется шествием к зданию генпрокуратуры, чтобы поддержать собравшихся там родственников военных, погибших во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.Ранее родственники погибших солдат потребовали возбудить дело против премьер-министра Армении после его апрельского выступления в парламенте. Тогда политик заявил, что "войну в Карабахе можно было пресечь", и в результате "была бы та же ситуация, но без жертв". Истцы считают, что Пашинян специально не препятствовал разжиганию войны, хотя предвидел последствия и человеческие жертвы.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. В итоге при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники считают, что политика властей может привести к потере государственности, а также угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения
15:57 12.05.2022 (обновлено: 17:30 12.05.2022)
Армянская оппозиция начала митинг в Ереване
В Ереване армянская оппозиция начала митинг против действий властей
ЕРЕВАН, 12 мая — РИА Новости. В Ереване армянская оппозиция начала митинг против действий властей, передает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что на площади Франции
собрались несколько сотен людей. Сотрудники полиции в это время дежурят на прилегающих улицах, но не вмешиваются в происходящее.
Как рассказал депутат от оппозиции Арам Вардеванян, митингующие направляется шествием к зданию генпрокуратуры, чтобы поддержать собравшихся там родственников военных, погибших во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе
осенью 2020 года.
"Сейчас они собрались у генеральной прокуратуры, чтобы потребовать задержания Пашиняна", — пояснил он.
Ранее родственники погибших солдат потребовали возбудить дело против премьер-министра Армении после его апрельского выступления в парламенте. Тогда политик заявил, что "войну в Карабахе можно было пресечь", и в результате "была бы та же ситуация, но без жертв". Истцы считают, что Пашинян специально не препятствовал разжиганию войны, хотя предвидел последствия и человеческие жертвы.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. В итоге при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники считают, что политика властей может привести к потере государственности, а также угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.