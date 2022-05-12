https://ria.ru/20220512/miting-1788148973.html

Армянская оппозиция начала митинг в Ереване

Армянская оппозиция начала митинг в Ереване - РИА Новости, 12.05.2022

Армянская оппозиция начала митинг в Ереване

В Ереване армянская оппозиция начала митинг против действий властей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:57

2022-05-12T15:57

2022-05-12T17:30

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ЕРЕВАН, 12 мая — РИА Новости. В Ереване армянская оппозиция начала митинг против действий властей, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что на площади Франции собрались несколько сотен людей. Сотрудники полиции в это время дежурят на прилегающих улицах, но не вмешиваются в происходящее.Как рассказал депутат от оппозиции Арам Вардеванян, митингующие направляется шествием к зданию генпрокуратуры, чтобы поддержать собравшихся там родственников военных, погибших во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.Ранее родственники погибших солдат потребовали возбудить дело против премьер-министра Армении после его апрельского выступления в парламенте. Тогда политик заявил, что "войну в Карабахе можно было пресечь", и в результате "была бы та же ситуация, но без жертв". Истцы считают, что Пашинян специально не препятствовал разжиганию войны, хотя предвидел последствия и человеческие жертвы.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. В итоге при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники считают, что политика властей может привести к потере государственности, а также угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, ереван, армения