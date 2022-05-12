Рейтинг@Mail.ru
В Рубежном остается до четырех тысяч мирных жителей, рассказал комендант - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/mirnye-1788037725.html
В Рубежном остается до четырех тысяч мирных жителей, рассказал комендант
В Рубежном остается до четырех тысяч мирных жителей, рассказал комендант - РИА Новости, 12.05.2022
В Рубежном остается до четырех тысяч мирных жителей, рассказал комендант
В городе Рубежное, перешедшем под контроль ЛНР, остается около 3,5-4 тысяч мирных жителей, они испытывают дефицит медикаментов, продолжаются обстрелы, сообщил... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T07:56
2022-05-12T11:08
в мире
луганская народная республика
луганск
рубежное
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788047347_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddae2b09e68ab8bee28075c999590654.jpg
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 12 мая — РИА Новости. В городе Рубежное, перешедшем под контроль ЛНР, остается около 3,5-4 тысяч мирных жителей, они испытывают дефицит медикаментов, продолжаются обстрелы, сообщил РИА Новости военный комендант города с позывным "Камброд".На 2019 год население города составляло 57,3 тысячи человек.По его словам, мирные жители пока возвращаться в город не спешат. "Приезжают, забирают личные вещи. Возвращаться пока люди ещё не намерены, так как происходят ещё обстрелы (со стороны украинских войск — ред.)", — рассказал он.Наиболее острую необходимость местные жители испытывают в медикаментах. "Первое — медикаменты. С продовольствием помогают и военные (ЛНР), и гуманитарную помощь оказывают. Вода есть, запускаются скважины. Сейчас будем тоже одну скважину запускать под мирных жителей. Но генераторов не хватает. Нужны генераторы, топливо, чтобы обслуживать скважины", — сказал Камброд.По его данным, в городе собрали уже около 200 тел мирных жителей, погибших от обстрелов или умерших во время боевых действий, но незахороненных из-за опасной ситуации. "Собрали уже около 200 или более человек", — сообщил он.Ранее власти ЛНР сообщали, что за время боевых действий погибли и умерли не менее 400 человек. Тела погибших находятся в квартирах или под завалами, некоторые захоронены на стихийных кладбищах.
https://ria.ru/20220512/pogibshie-1788036734.html
луганская народная республика
луганск
рубежное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Происходят еще обстрелы" – комендант Рубежного об обстановке в городе
В городе Рубежное, перешедшем под контроль ЛНР, остается около 3,5-4 тысяч мирных жителей, они испытывают дефицит медикаментов, продолжаются обстрелы, сообщил РИА Новости военный комендант города с позывным "Камброд".
2022-05-12T07:56
true
PT1M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788047347_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_183d082a885121665b0d6a655b55b584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, луганск, рубежное
07:56 12.05.2022 (обновлено: 11:08 12.05.2022)
 
В Рубежном остается до четырех тысяч мирных жителей, рассказал комендант

Военный комендант Рубежного: в городе остаются до четырех тысяч мирных жителей

Читать ria.ru в
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 12 мая — РИА Новости. В городе Рубежное, перешедшем под контроль ЛНР, остается около 3,5-4 тысяч мирных жителей, они испытывают дефицит медикаментов, продолжаются обстрелы, сообщил РИА Новости военный комендант города с позывным "Камброд".
На 2019 год население города составляло 57,3 тысячи человек.

"На данный момент около 4 тысяч мирных жителей находятся в городе Рубежное. То есть от пределов 3,5-3,6 тысяч", — сообщил комендант РИА Новости.

По его словам, мирные жители пока возвращаться в город не спешат. "Приезжают, забирают личные вещи. Возвращаться пока люди ещё не намерены, так как происходят ещё обстрелы (со стороны украинских войск — ред.)", — рассказал он.
Наиболее острую необходимость местные жители испытывают в медикаментах. "Первое — медикаменты. С продовольствием помогают и военные (ЛНР), и гуманитарную помощь оказывают. Вода есть, запускаются скважины. Сейчас будем тоже одну скважину запускать под мирных жителей. Но генераторов не хватает. Нужны генераторы, топливо, чтобы обслуживать скважины", — сказал Камброд.
Мужчина идет мимо разрушенных построек в частном секторе города Попасная - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
07:41Специальная военная операция на Украине
При обстрелах в ЛНР за 12 недель погибли 25 жителей
По его данным, в городе собрали уже около 200 тел мирных жителей, погибших от обстрелов или умерших во время боевых действий, но незахороненных из-за опасной ситуации. "Собрали уже около 200 или более человек", — сообщил он.
Ранее власти ЛНР сообщали, что за время боевых действий погибли и умерли не менее 400 человек. Тела погибших находятся в квартирах или под завалами, некоторые захоронены на стихийных кладбищах.
Попасная под контролем сил ЛНР и российских военных
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Военные завершили зачистку Попасной от националистов.

Военнослужащие едут на мотоцикле мимо разрушенных домов в городе Попасная
1 из 12

Военные завершили зачистку Попасной от националистов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Взят курс на восстановление нормального жизнеобеспечения города.

Женщина с кошкой в разрушенном частном секторе города Попасная
2 из 12

Взят курс на восстановление нормального жизнеобеспечения города.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Гуманитарная обстановка в Попасной пока остается сложной.

Пожар на рынке в городе Попасная
3 из 12

Гуманитарная обстановка в Попасной пока остается сложной.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В городе больше двух месяцев шли ожесточенные бои.

Поврежденная от обстрелов статуя на железнодорожном вокзале города Попасная
4 из 12

В городе больше двух месяцев шли ожесточенные бои.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

До начала активных боевых действий население Попасной составляло около 20 тысяч человек.

Мужчина в своем разрушенном доме в городе Попасная
5 из 12

До начала активных боевых действий население Попасной составляло около 20 тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

За время боев за город военные эвакуировали в Первомайск более 1,3 тысячи жителей.

Сгоревший гараж с автомобилем в частном секторе города Попасная
6 из 12

За время боев за город военные эвакуировали в Первомайск более 1,3 тысячи жителей.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Жительница Попасной показывает семейную икону в своем разрушенном доме.

Женщина показывает поврежденную при обстрелах семейную икону в своем разрушенном доме в городе Попасная
7 из 12

Жительница Попасной показывает семейную икону в своем разрушенном доме.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В Попасной не осталось жилых домов, которые не пострадали бы от обстрелов.

Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
8 из 12

В Попасной не осталось жилых домов, которые не пострадали бы от обстрелов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Разрушена городская инфраструктура.

Разрушенный рынок в городе Попасная
9 из 12

Разрушена городская инфраструктура.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Попасная располагается в западной части ЛНР.

Мужчина идет мимо разрушенных построек в частном секторе города Попасная
10 из 12

Попасная располагается в западной части ЛНР.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск.

Разрушенный указатель города Попасная на въезде в город
11 из 12

Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

С июля 2014 года Попасная находилась под властью Киева.

Пожар на рынке в городе Попасная
12 из 12

С июля 2014 года Попасная находилась под властью Киева.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Военные завершили зачистку Попасной от националистов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Взят курс на восстановление нормального жизнеобеспечения города.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Гуманитарная обстановка в Попасной пока остается сложной.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
4 из 12

В городе больше двух месяцев шли ожесточенные бои.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
5 из 12

До начала активных боевых действий население Попасной составляло около 20 тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
6 из 12

За время боев за город военные эвакуировали в Первомайск более 1,3 тысячи жителей.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Жительница Попасной показывает семейную икону в своем разрушенном доме.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
8 из 12

В Попасной не осталось жилых домов, которые не пострадали бы от обстрелов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
9 из 12

Разрушена городская инфраструктура.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Попасная располагается в западной части ЛНР.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
12 из 12

С июля 2014 года Попасная находилась под властью Киева.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛуганскРубежное
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала