https://ria.ru/20220512/mirnye-1788037725.html

В Рубежном остается до четырех тысяч мирных жителей, рассказал комендант

В Рубежном остается до четырех тысяч мирных жителей, рассказал комендант - РИА Новости, 12.05.2022

В Рубежном остается до четырех тысяч мирных жителей, рассказал комендант

В городе Рубежное, перешедшем под контроль ЛНР, остается около 3,5-4 тысяч мирных жителей, они испытывают дефицит медикаментов, продолжаются обстрелы, сообщил... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T07:56

2022-05-12T07:56

2022-05-12T11:08

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рубежное

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 12 мая — РИА Новости. В городе Рубежное, перешедшем под контроль ЛНР, остается около 3,5-4 тысяч мирных жителей, они испытывают дефицит медикаментов, продолжаются обстрелы, сообщил РИА Новости военный комендант города с позывным "Камброд".На 2019 год население города составляло 57,3 тысячи человек.По его словам, мирные жители пока возвращаться в город не спешат. "Приезжают, забирают личные вещи. Возвращаться пока люди ещё не намерены, так как происходят ещё обстрелы (со стороны украинских войск — ред.)", — рассказал он.Наиболее острую необходимость местные жители испытывают в медикаментах. "Первое — медикаменты. С продовольствием помогают и военные (ЛНР), и гуманитарную помощь оказывают. Вода есть, запускаются скважины. Сейчас будем тоже одну скважину запускать под мирных жителей. Но генераторов не хватает. Нужны генераторы, топливо, чтобы обслуживать скважины", — сказал Камброд.По его данным, в городе собрали уже около 200 тел мирных жителей, погибших от обстрелов или умерших во время боевых действий, но незахороненных из-за опасной ситуации. "Собрали уже около 200 или более человек", — сообщил он.Ранее власти ЛНР сообщали, что за время боевых действий погибли и умерли не менее 400 человек. Тела погибших находятся в квартирах или под завалами, некоторые захоронены на стихийных кладбищах.

https://ria.ru/20220512/pogibshie-1788036734.html

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"Происходят еще обстрелы" – комендант Рубежного об обстановке в городе В городе Рубежное, перешедшем под контроль ЛНР, остается около 3,5-4 тысяч мирных жителей, они испытывают дефицит медикаментов, продолжаются обстрелы, сообщил РИА Новости военный комендант города с позывным "Камброд". 2022-05-12T07:56 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, луганская народная республика, луганск, рубежное