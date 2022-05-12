https://ria.ru/20220512/medpomosch-1788073689.html

В ДНР за сутки 14 мирных жителей получили медицинскую помощь

В ДНР за сутки 14 мирных жителей получили медицинскую помощь - РИА Новости, 12.05.2022

В ДНР за сутки 14 мирных жителей получили медицинскую помощь

Четырнадцать мирных жителей, раненных в результате обстрелов со стороны украинских войск, получили медпомощь на территории Донецкой народной республики за... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:31

2022-05-12T11:31

2022-05-12T11:31

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Четырнадцать мирных жителей, раненных в результате обстрелов со стороны украинских войск, получили медпомощь на территории Донецкой народной республики за прошедшие сутки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на минздрав."За минувшие сутки с 09:00 (совпадает с мск - ред.) 11 мая до 09:00 12 мая на территории Донецкой народной республики медицинская помощь оказана 14 раненым мирным жителям", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба. При этом на освобожденной территории ДНР медпомощь получили четыре человека, уточнил штаб.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины