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В России приветствуют присоединение Туркмении к ЕАЭС в качестве наблюдателя - РИА Новости, 12.05.2022
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В России приветствуют присоединение Туркмении к ЕАЭС в качестве наблюдателя
В России приветствуют присоединение Туркмении к ЕАЭС в качестве наблюдателя - РИА Новости, 12.05.2022
В России приветствуют присоединение Туркмении к ЕАЭС в качестве наблюдателя
Россия приветствовала бы присоединение Туркмении к ЕАЭС, рассчитывает, что в ходе работы специально созданной в Ашхабаде правительственной комиссии Туркмения... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:42
2022-05-12T16:42
политика
сердар бердымухамедов
туркмения
россия
ашхабад
евразийский экономический союз
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия приветствовала бы присоединение Туркмении к ЕАЭС, рассчитывает, что в ходе работы специально созданной в Ашхабаде правительственной комиссии Туркмения примет решение о членстве в качестве наблюдателя, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Я знаю, что вы присматриваетесь к возможному сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом, имеющим сугубо экономический характер. Если бы вы сочли возможным быть в статусе наблюдателя (в союзе - ред.), это была бы хорошая возможность присмотреться к возможностям этого союза, возможным форматам взаимодействия и определиться с линией (стратегии действий в рамках ЕАЭС - ред.)", - сказала она на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.Матвиенко отметила, что в Ашхабаде создана правительственная комиссия, которая занимается изучением возможностей ЕАЭС."Но это будет ваше суверенное решение и суверенное право, если вы посчитаете это выгодным для Туркменистана", - отметила Матвиенко, находящаяся в Ашхабаде с официальным визитом.Спикер также отметила, что российский бизнес рассматривает Центрально-Азиатский регион как выгодное направление для экономического сотрудничества."Наши компании проявляют большой интерес к сотрудничеству и работе на рынках Туркменистана. Просила бы вас это поддерживать для углубления инвестиционного и экономического сотрудничества, к чему готовы наши компании", - заявила Матвиенко.Она подчеркнула, что Россия очень высоко ценит нейтральный статус Туркмении и независимую внешнюю политику страны, что, по оценке спикера Совфеда, добавляет вес Туркмении на международной арене и приносит стабильность в Центрально-Азиатский регион.
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политика, сердар бердымухамедов , туркмения, россия, ашхабад, евразийский экономический союз, совет федерации рф, валентина матвиенко
16:42 12.05.2022
 
В России приветствуют присоединение Туркмении к ЕАЭС в качестве наблюдателя

Матвиенко: Россия приветствовала бы присоединение Туркмении к ЕАЭС в качестве наблюдателя

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия приветствовала бы присоединение Туркмении к ЕАЭС, рассчитывает, что в ходе работы специально созданной в Ашхабаде правительственной комиссии Туркмения примет решение о членстве в качестве наблюдателя, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я знаю, что вы присматриваетесь к возможному сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом, имеющим сугубо экономический характер. Если бы вы сочли возможным быть в статусе наблюдателя (в союзе - ред.), это была бы хорошая возможность присмотреться к возможностям этого союза, возможным форматам взаимодействия и определиться с линией (стратегии действий в рамках ЕАЭС - ред.)", - сказала она на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.
Матвиенко отметила, что в Ашхабаде создана правительственная комиссия, которая занимается изучением возможностей ЕАЭС.
"Но это будет ваше суверенное решение и суверенное право, если вы посчитаете это выгодным для Туркменистана", - отметила Матвиенко, находящаяся в Ашхабаде с официальным визитом.
Спикер также отметила, что российский бизнес рассматривает Центрально-Азиатский регион как выгодное направление для экономического сотрудничества.
"Наши компании проявляют большой интерес к сотрудничеству и работе на рынках Туркменистана. Просила бы вас это поддерживать для углубления инвестиционного и экономического сотрудничества, к чему готовы наши компании", - заявила Матвиенко.
Она подчеркнула, что Россия очень высоко ценит нейтральный статус Туркмении и независимую внешнюю политику страны, что, по оценке спикера Совфеда, добавляет вес Туркмении на международной арене и приносит стабильность в Центрально-Азиатский регион.
Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Глава Туркмении принял приглашение Путина посетить Россию
 
ПолитикаСердар БердымухамедовТуркменияРоссияАшхабадЕвразийский экономический союзСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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