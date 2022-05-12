https://ria.ru/20220512/matvienko-1788163849.html

В России приветствуют присоединение Туркмении к ЕАЭС в качестве наблюдателя

В России приветствуют присоединение Туркмении к ЕАЭС в качестве наблюдателя - РИА Новости, 12.05.2022

В России приветствуют присоединение Туркмении к ЕАЭС в качестве наблюдателя

Россия приветствовала бы присоединение Туркмении к ЕАЭС, рассчитывает, что в ходе работы специально созданной в Ашхабаде правительственной комиссии Туркмения... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:42

2022-05-12T16:42

2022-05-12T16:42

политика

сердар бердымухамедов

туркмения

россия

ашхабад

евразийский экономический союз

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия приветствовала бы присоединение Туркмении к ЕАЭС, рассчитывает, что в ходе работы специально созданной в Ашхабаде правительственной комиссии Туркмения примет решение о членстве в качестве наблюдателя, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Я знаю, что вы присматриваетесь к возможному сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом, имеющим сугубо экономический характер. Если бы вы сочли возможным быть в статусе наблюдателя (в союзе - ред.), это была бы хорошая возможность присмотреться к возможностям этого союза, возможным форматам взаимодействия и определиться с линией (стратегии действий в рамках ЕАЭС - ред.)", - сказала она на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.Матвиенко отметила, что в Ашхабаде создана правительственная комиссия, которая занимается изучением возможностей ЕАЭС."Но это будет ваше суверенное решение и суверенное право, если вы посчитаете это выгодным для Туркменистана", - отметила Матвиенко, находящаяся в Ашхабаде с официальным визитом.Спикер также отметила, что российский бизнес рассматривает Центрально-Азиатский регион как выгодное направление для экономического сотрудничества."Наши компании проявляют большой интерес к сотрудничеству и работе на рынках Туркменистана. Просила бы вас это поддерживать для углубления инвестиционного и экономического сотрудничества, к чему готовы наши компании", - заявила Матвиенко.Она подчеркнула, что Россия очень высоко ценит нейтральный статус Туркмении и независимую внешнюю политику страны, что, по оценке спикера Совфеда, добавляет вес Туркмении на международной арене и приносит стабильность в Центрально-Азиатский регион.

https://ria.ru/20220512/turkmeniya-1788161920.html

туркмения

россия

ашхабад

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политика, сердар бердымухамедов , туркмения, россия, ашхабад, евразийский экономический союз, совет федерации рф, валентина матвиенко