https://ria.ru/20220512/manyunya-1788178228.html

В прокат выйдет спецверсия сериала "Манюня" по повести Наринэ Абгарян

В прокат выйдет спецверсия сериала "Манюня" по повести Наринэ Абгарян - РИА Новости, 12.05.2022

В прокат выйдет спецверсия сериала "Манюня" по повести Наринэ Абгарян

С 26 мая в прокат выйдет фильм "Манюня в кино" — спецверсия знаменитого сериала. Об этом сообщает пресс-служба Okko. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:14

2022-05-12T18:14

2022-05-12T18:14

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. С 26 мая в прокат выйдет фильм "Манюня в кино" — спецверсия знаменитого сериала. Об этом сообщает пресс-служба Okko. Хронометраж ленты — 88 минут. Идти она будет в 36 кинотеатрах сети "КАРО". На большом экране фильм покажут в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Калининграде и Самаре.События в картине разворачиваются в Армении 1980-х годов. В картине рассказывается о дружбе двух советских семей разных национальностей. "Экранизация бестселлера Наринэ Абгарян получила отличные отзывы критиков и беспрецедентное внимание аудитории – первый сезон сериала набрал более пяти миллионов просмотров", — рассказывает Джаник Файзиев, генеральный продюсер Okko. В фильме снимались Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Джульетта Степанян, Арман Навасардян, Мариам Мано, Карине Мнацаканян, Армен Маргарян. Закадровый голос рассказчика принадлежит Светлане Ивановой. Режиссер — Арман Марутян. Премьера сериала состоялась 15 декабря 2021 года. В марте стало известно о его продлении еще на два сезона. Наринэ Абгарян — армянская русскоязычная писательница, обладательница премии "Лучший детский автор десятилетия". "Манюня" (2010) — ее самое известное произведение. За него Абгарян получила премию "Рукопись года" в номинации "Язык", в 2011 году книга вошла в лонг-лист "Большой книги". Вторая часть повести вышла в 2011-м, а заключительная — в 2012-м.

https://ria.ru/20220512/universal-1788126195.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы