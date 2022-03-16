https://ria.ru/20220316/manyunya-1778419132.html

Комедийный сериал по повести Наринэ Абгарян "Манюня" продлили на два сезона

Комедийный сериал по повести Наринэ Абгарян "Манюня" продлили на два сезона - РИА Новости, 16.03.2022

Комедийный сериал по повести Наринэ Абгарян "Манюня" продлили на два сезона

Комедийный сериал "Манюня", снятый по одноименной повести Наринэ Абгарян, продлен еще на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:59

2022-03-16T14:59

2022-03-16T14:59

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Комедийный сериал "Манюня", снятый по одноименной повести Наринэ Абгарян, продлен еще на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Начинается работа над новыми эпизодами.События сериала, как и книги, разворачиваются в Армении 1980-х годов. В центре сюжета — дружба двух советских семей — Абгарян и Шац. Над сериалом продолжат работать продюсеры Гевонд и Сарик Андреасян, сценарист Гайк Асатрян, режиссер Арман Марутян. Главные роли исполнят юные актрисы Екатерина Темнова и Карина Каграманян. К актерскому составу присоединится Грант Тахонян, известный ролью Карена Магикяна в сериале "Последний из Магикян". В новых сериях "Манюни" он сыграет директора пионерлагеря "Колагир".Премьера первого сезона состоялась 15 декабря 2021 года. Проект собрал порядка пяти миллионов просмотров. Наринэ Абгарян — армянская русскоязычная писательница, обладательница премии "Лучший детский автор десятилетия". "Манюня" (2010) — самое известное произведение автора. За него Абгарян получила премию "Рукопись года" в номинации "Язык" и в 2011 году книга вошла в лонг-лист "Большой книги". Вторая часть повести вышла в 2011-м, а заключительная — в 2012-м.

https://ria.ru/20220315/minkultury-1778322834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, сарик андреасян, армения, книги