https://ria.ru/20220512/lugansk-1788097836.html

В пригороде Луганска сработала ПВО

В пригороде Луганска сработала ПВО - РИА Новости, 12.05.2022

В пригороде Луганска сработала ПВО

Противовоздушная оборона работает в пригороде Луганска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:56

2022-05-12T12:56

2022-05-12T12:56

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

луганская народная республика

в мире

луганск

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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Противовоздушная оборона работает в пригороде Луганска, передает корреспондент РИА Новости.Выпущено по крайней мере три противовоздушные ракеты. Хлопки от их запуска слышны в центре города.Сегодня в Луганской народной республике отмечается День республики в честь провозглашения ее независимости от Украины в мае 2014 года. В феврале этого года Россия признала независимость ЛНР и ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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россия

луганская народная республика

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, украина, россия, луганская народная республика, в мире, луганск