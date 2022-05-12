https://ria.ru/20220512/lnr-1788186066.html

Маленькая девочка пожелала удачи полицейским из России, прибывшим в Луганск

Маленькая девочка пожелала удачи полицейским из России, прибывшим в Луганск - РИА Новости, 12.05.2022

Маленькая девочка пожелала удачи полицейским из России, прибывшим в Луганск

Маленькая луганчанка обняла и пожелала удачи и здоровья российским полицейским, которые во избежание провокаций в период майских праздников патрулируют улицы... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:03

2022-05-12T18:03

2022-05-12T19:50

владимир путин

россия

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Маленькая луганчанка обняла и пожелала удачи и здоровья российским полицейским, которые во избежание провокаций в период майских праздников патрулируют улицы Луганска совместно с сотрудниками МВД Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в центре общественных связей ведомства."Сотрудники МВД Луганской народной республики совместно с сотрудниками сводного отряда полиции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области с целью недопущения провокационных действий по дестабилизации обстановки проводят совместное патрулирование города Луганска", — говорится в сообщении.При патрулировании российскими полицейскими центра города в День республики навстречу им выбежала маленькая девочка. Обняв полицейских, она пожелала им удачи и оставаться живыми и здоровыми."Спасибо, что вы к нам пришли. <…> Дай Бог вам здоровья, и не болейте, и удачи вам, я очень вас люблю", — сказала девочка, обнимая сотрудника полиции Санкт-Петербурга.ЛНР провозгласила независимость от Украины 12 мая 2014 года на основании результатов референдума, который состоялся накануне. В феврале этого года Россия признала независимость ЛНР и ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220512/leps-1788054324.html

россия

луганская народная республика

украина

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владимир путин, россия, луганская народная республика, украина