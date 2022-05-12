https://ria.ru/20220512/lnr-1788183538.html
Представители ЛНР и России разработали план по восстановлению республики
Представители ЛНР и России разработали план по восстановлению республики - РИА Новости, 12.05.2022
Представители ЛНР и России разработали план по восстановлению республики
Представители Луганской народной республики и России разработали план по восстановлению инфраструктуры на подконтрольных территориях, заявил глава ЛНР Леонид... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:52
2022-05-12T17:52
2022-05-12T17:52
в мире
россия
донбасс
луганская народная республика
леонид пасечник
украина
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Представители Луганской народной республики и России разработали план по восстановлению инфраструктуры на подконтрольных территориях, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Также на сегодняшний день с представителями РФ разработаны мероприятия и план по восстановлению освобожденных территорий. Это, в первую очередь, строительство разрушенных мостов, дорог и запуск всех предприятий промышленности, а также организация работы наших аграриев", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/osvobozhdenie-1788105958.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донбасс, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, владимир путин
Представители ЛНР и России разработали план по восстановлению республики
Пасечник: представители ЛНР и России разработали план по восстановлению республики