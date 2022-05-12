https://ria.ru/20220512/lnr-1788182505.html

Пасечник: ВСУ планируют прикрываться жителями Северодонецка и Лисичанска

Пасечник: ВСУ планируют прикрываться жителями Северодонецка и Лисичанска - РИА Новости, 12.05.2022

Пасечник: ВСУ планируют прикрываться жителями Северодонецка и Лисичанска

Украинские войска планируют продолжать прикрываться мирными жителями городов Лисичанск и Северодонецк в ЛНР, используя их как живой щит, что значительно... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:45

2022-05-12T17:45

2022-05-12T17:45

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

лисичанск

северодонецк

украина

вооруженные силы украины

леонид пасечник

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска планируют продолжать прикрываться мирными жителями городов Лисичанск и Северодонецк в ЛНР, используя их как живой щит, что значительно осложнит освобождение данных территорий от войск противника, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."По той информации, которая у нас есть, противник подготовил в городах Лисичанск и Северодонецк достаточно серьезный опорный пункт и намерен продолжать внедрять в жизнь практику защиты мирным населением. То есть использовать их в качестве живого щита перед собой", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что этот факт будет серьезно осложнять выполнение стоящих перед войсками ЛНР боевых задач. "Наша задача - максимально сохранить жизни мирного населения тех территорий, которые мы освобождаем", - подчеркнул глава ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/lisichansk-1787573299.html

https://ria.ru/20220511/ukreprayon-1788009036.html

луганская народная республика

лисичанск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, лисичанск, северодонецк, украина, вооруженные силы украины, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр