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Пасечник: ВСУ планируют прикрываться жителями Северодонецка и Лисичанска - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/lnr-1788182505.html
Пасечник: ВСУ планируют прикрываться жителями Северодонецка и Лисичанска
Пасечник: ВСУ планируют прикрываться жителями Северодонецка и Лисичанска - РИА Новости, 12.05.2022
Пасечник: ВСУ планируют прикрываться жителями Северодонецка и Лисичанска
Украинские войска планируют продолжать прикрываться мирными жителями городов Лисичанск и Северодонецк в ЛНР, используя их как живой щит, что значительно... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:45
2022-05-12T17:45
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
лисичанск
северодонецк
украина
вооруженные силы украины
леонид пасечник
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска планируют продолжать прикрываться мирными жителями городов Лисичанск и Северодонецк в ЛНР, используя их как живой щит, что значительно осложнит освобождение данных территорий от войск противника, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."По той информации, которая у нас есть, противник подготовил в городах Лисичанск и Северодонецк достаточно серьезный опорный пункт и намерен продолжать внедрять в жизнь практику защиты мирным населением. То есть использовать их в качестве живого щита перед собой", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что этот факт будет серьезно осложнять выполнение стоящих перед войсками ЛНР боевых задач. "Наша задача - максимально сохранить жизни мирного населения тех территорий, которые мы освобождаем", - подчеркнул глава ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/lisichansk-1787573299.html
https://ria.ru/20220511/ukreprayon-1788009036.html
луганская народная республика
лисичанск
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в мире, луганская народная республика, лисичанск, северодонецк, украина, вооруженные силы украины, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр
17:45 12.05.2022
 
Пасечник: ВСУ планируют прикрываться жителями Северодонецка и Лисичанска

Глава ЛНР Пасечник заявил о планах ВСУ прикрываться жителями Северодонецка и Лисичанска

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий в Северодонецке
Украинский военнослужащий в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска планируют продолжать прикрываться мирными жителями городов Лисичанск и Северодонецк в ЛНР, используя их как живой щит, что значительно осложнит освобождение данных территорий от войск противника, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"По той информации, которая у нас есть, противник подготовил в городах Лисичанск и Северодонецк достаточно серьезный опорный пункт и намерен продолжать внедрять в жизнь практику защиты мирным населением. То есть использовать их в качестве живого щита перед собой", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".
ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 01:05Специальная военная операция на Украине
Целая бригада украинских военных ушла из Лисичанска, заявил посол ЛНР
Он подчеркнул, что этот факт будет серьезно осложнять выполнение стоящих перед войсками ЛНР боевых задач. "Наша задача - максимально сохранить жизни мирного населения тех территорий, которые мы освобождаем", - подчеркнул глава ЛНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскСеверодонецкУкраинаВооруженные силы УкраиныЛеонид ПасечникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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