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Судьбу ЛНР решит ее народ, заявил Пасечник - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/lnr-1788072365.html
Судьбу ЛНР решит ее народ, заявил Пасечник
Судьбу ЛНР решит ее народ, заявил Пасечник - РИА Новости, 12.05.2022
Судьбу ЛНР решит ее народ, заявил Пасечник
Решение, быть ли Луганской народной республике в составе РФ или оставаться суверенным государством, примет ее народ, заявил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:25
2022-05-12T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
признание днр и лнр в россии
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Решение, быть ли Луганской народной республике в составе РФ или оставаться суверенным государством, примет ее народ, заявил глава республики Леонид Пасечник."Мы вместе это решим, вместе с народом определимся. Хотя в общем-то свое решение мы показали и приняли еще в мае 2014 года", - ответил Пасечник журналистам на соответствующий вопрос.В четверг Пасечник в обращении по случаю Дня республики заявил, что решение о провозглашении ЛНР восемь лет назад поддержало абсолютное большинство граждан, выбрав единственно верный путь – интеграцию с Россией.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, россия, признание днр и лнр в россии, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр
11:25 12.05.2022
 
Судьбу ЛНР решит ее народ, заявил Пасечник

Пасечник заявил, что только народу ЛНР решать, быть ей суверенной или в составе России

© РИА НовостиБольшой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
Большой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
© РИА Новости
Большой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Решение, быть ли Луганской народной республике в составе РФ или оставаться суверенным государством, примет ее народ, заявил глава республики Леонид Пасечник.
"Мы вместе это решим, вместе с народом определимся. Хотя в общем-то свое решение мы показали и приняли еще в мае 2014 года", - ответил Пасечник журналистам на соответствующий вопрос.
В четверг Пасечник в обращении по случаю Дня республики заявил, что решение о провозглашении ЛНР восемь лет назад поддержало абсолютное большинство граждан, выбрав единственно верный путь – интеграцию с Россией.
Российские военнослужащие раздают георгиевские ленточки жителям Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 12:49
Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЛеонид ПасечникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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