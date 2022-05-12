https://ria.ru/20220512/lnr-1788072365.html

Судьбу ЛНР решит ее народ, заявил Пасечник

Судьбу ЛНР решит ее народ, заявил Пасечник - РИА Новости, 12.05.2022

Судьбу ЛНР решит ее народ, заявил Пасечник

Решение, быть ли Луганской народной республике в составе РФ или оставаться суверенным государством, примет ее народ, заявил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:25

2022-05-12T11:25

2022-05-12T11:25

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

признание днр и лнр в россии

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Решение, быть ли Луганской народной республике в составе РФ или оставаться суверенным государством, примет ее народ, заявил глава республики Леонид Пасечник."Мы вместе это решим, вместе с народом определимся. Хотя в общем-то свое решение мы показали и приняли еще в мае 2014 года", - ответил Пасечник журналистам на соответствующий вопрос.В четверг Пасечник в обращении по случаю Дня республики заявил, что решение о провозглашении ЛНР восемь лет назад поддержало абсолютное большинство граждан, выбрав единственно верный путь – интеграцию с Россией.

https://ria.ru/20220511/kherson-1787882248.html

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, россия, признание днр и лнр в россии, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр