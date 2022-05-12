https://ria.ru/20220512/lnr-1788072365.html
Судьбу ЛНР решит ее народ, заявил Пасечник
Судьбу ЛНР решит ее народ, заявил Пасечник - РИА Новости, 12.05.2022
Судьбу ЛНР решит ее народ, заявил Пасечник
Решение, быть ли Луганской народной республике в составе РФ или оставаться суверенным государством, примет ее народ, заявил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:25
2022-05-12T11:25
2022-05-12T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
признание днр и лнр в россии
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787377247_0:2:1678:946_1920x0_80_0_0_c28b57d52b6ea22dafab636648e95e64.jpg
ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Решение, быть ли Луганской народной республике в составе РФ или оставаться суверенным государством, примет ее народ, заявил глава республики Леонид Пасечник."Мы вместе это решим, вместе с народом определимся. Хотя в общем-то свое решение мы показали и приняли еще в мае 2014 года", - ответил Пасечник журналистам на соответствующий вопрос.В четверг Пасечник в обращении по случаю Дня республики заявил, что решение о провозглашении ЛНР восемь лет назад поддержало абсолютное большинство граждан, выбрав единственно верный путь – интеграцию с Россией.
https://ria.ru/20220511/kherson-1787882248.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787377247_207:0:1471:948_1920x0_80_0_0_f1a81a2bcfe0624fe1842b66529566b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, признание днр и лнр в россии, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр
Судьбу ЛНР решит ее народ, заявил Пасечник
Пасечник заявил, что только народу ЛНР решать, быть ей суверенной или в составе России