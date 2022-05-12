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Пушилин пожелал жителям ЛНР в День республики скорейшего наступления мира - РИА Новости, 12.05.2022
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Пушилин пожелал жителям ЛНР в День республики скорейшего наступления мира
Пушилин пожелал жителям ЛНР в День республики скорейшего наступления мира - РИА Новости, 12.05.2022
Пушилин пожелал жителям ЛНР в День республики скорейшего наступления мира
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Луганской народной республики с Днем Республики, пожелав скорейшего наступления победного мира. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:22
2022-05-12T10:22
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
денис пушилин
леонид пасечник
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ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Луганской народной республики с Днем Республики, пожелав скорейшего наступления победного мира."С 2014 года республики Донбасса плечом к плечу идут к общей цели. И сегодня мы близки к ней как никогда… От всей души желаю жителям братской Луганской народной республики крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и скорейшего наступления победного мира", - говорится в поздравлении Пушилина, размещенном в его Telegram-канале.Он отметил, что в новый год своей жизни Луганская народная республика вступает в статусе признанного Россией государства, активно ведется освобождение территории ЛНР, воссоединяются родные и близкие, "восемь лет терпевшие украинскую оккупацию"."Мы живем во время, насыщенное важными и судьбоносными событиями. Уверен, в ближайшем будущем нам удастся реализовать все задуманное", - подчеркнул глава ДНР.
https://ria.ru/20220512/lnr-1788046993.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, денис пушилин, леонид пасечник
10:22 12.05.2022
 
Пушилин пожелал жителям ЛНР в День республики скорейшего наступления мира

Пушилин пожелал жителям ЛНР в День республики скорейшего наступления победного мира

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Луганской народной республики с Днем Республики, пожелав скорейшего наступления победного мира.
"С 2014 года республики Донбасса плечом к плечу идут к общей цели. И сегодня мы близки к ней как никогда… От всей души желаю жителям братской Луганской народной республики крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и скорейшего наступления победного мира", - говорится в поздравлении Пушилина, размещенном в его Telegram-канале.
Он отметил, что в новый год своей жизни Луганская народная республика вступает в статусе признанного Россией государства, активно ведется освобождение территории ЛНР, воссоединяются родные и близкие, "восемь лет терпевшие украинскую оккупацию".
"Мы живем во время, насыщенное важными и судьбоносными событиями. Уверен, в ближайшем будущем нам удастся реализовать все задуманное", - подчеркнул глава ДНР.
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09:23
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассДенис ПушилинЛеонид Пасечник
 
 
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