Путин поздравил Пасечника с Днем республики
Президент Путин поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника с Днем республики
© РИА НовостиБольшой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
© РИА Новости
Большой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника с Днем Луганской Народной Республики и отметил, что вместе они отстоят независимость, суверенитет и территориальную целостность республики.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю. Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики, а подписанный 21 февраля Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи будет служить надёжной основой для упрочения братских, союзнических связей между нашими странами", – говорится в сообщении.
Путин также пожелал Пасечнику крепкого здоровья и успехов, а гражданам ЛНР – стойкости, мужества и упорства в борьбе за мирное и безопасное будущее.