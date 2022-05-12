https://ria.ru/20220512/lnr-1788046993.html

Путин поздравил Пасечника с Днем республики

Путин поздравил Пасечника с Днем республики - РИА Новости, 12.05.2022

Путин поздравил Пасечника с Днем республики

Президент России Владимир Путин поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника с Днем Луганской Народной Республики и отметил, что вместе они отстоят независимость,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:23

2022-05-12T09:23

2022-05-12T09:23

в мире

луганская народная республика

леонид пасечник

владимир путин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника с Днем Луганской Народной Республики и отметил, что вместе они отстоят независимость, суверенитет и территориальную целостность республики.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю. Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики, а подписанный 21 февраля Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи будет служить надёжной основой для упрочения братских, союзнических связей между нашими странами", – говорится в сообщении.Путин также пожелал Пасечнику крепкого здоровья и успехов, а гражданам ЛНР – стойкости, мужества и упорства в борьбе за мирное и безопасное будущее.

https://ria.ru/20220512/donbass-1788041281.html

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, владимир путин