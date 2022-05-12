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Путин поздравил Пасечника с Днем республики - РИА Новости, 12.05.2022
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Путин поздравил Пасечника с Днем республики
Путин поздравил Пасечника с Днем республики - РИА Новости, 12.05.2022
Путин поздравил Пасечника с Днем республики
Президент России Владимир Путин поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника с Днем Луганской Народной Республики и отметил, что вместе они отстоят независимость,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:23
2022-05-12T09:23
в мире
луганская народная республика
леонид пасечник
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника с Днем Луганской Народной Республики и отметил, что вместе они отстоят независимость, суверенитет и территориальную целостность республики.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю. Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики, а подписанный 21 февраля Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи будет служить надёжной основой для упрочения братских, союзнических связей между нашими странами", – говорится в сообщении.Путин также пожелал Пасечнику крепкого здоровья и успехов, а гражданам ЛНР – стойкости, мужества и упорства в борьбе за мирное и безопасное будущее.
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в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, владимир путин
09:23 12.05.2022
 
Путин поздравил Пасечника с Днем республики

Президент Путин поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника с Днем республики

© РИА НовостиБольшой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
Большой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
© РИА Новости
Большой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника с Днем Луганской Народной Республики и отметил, что вместе они отстоят независимость, суверенитет и территориальную целостность республики.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю. Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики, а подписанный 21 февраля Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи будет служить надёжной основой для упрочения братских, союзнических связей между нашими странами", – говорится в сообщении.
Путин также пожелал Пасечнику крепкого здоровья и успехов, а гражданам ЛНР – стойкости, мужества и упорства в борьбе за мирное и безопасное будущее.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВладимир Путин
 
 
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