https://ria.ru/20220512/litsenziya-1788047163.html

Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент

Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент - РИА Новости, 12.05.2022

Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент

Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо ассоциации "Интернет-видео" (АИВ). РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:24

2022-05-12T09:24

2022-05-12T09:24

россия

huawei technologies

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо ассоциации "Интернет-видео" (АИВ).Сообщается, что власти разрабатывают законопроект, расширяющий сферу использования принудительной лицензии на контент. Таким образом планируется легализовать фильмы, сериалы и музыку из недружественных стран. Если правообладатель из таких стран в одностороннем порядке отказался от договора по основаниям, не связанным с нарушением контракта, российский лицензиат сможет потребовать через суд получения принудительной лицензии на контент. Мера может коснуться американских студий Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount, которые в марте объявили о приостановке деятельности в России.Инициатива о распространении принудительной лицензии на контент входит в конфликт с действующими нормами международного права, а возможность воспользоваться ею приведет к тому, что РФ станет юрисдикцией, в которой использование произведений без согласия правообладателя станет преобладающей моделью, пишет издание со ссылкой на письмо АИВ.Уточняется, что среди ключевых негативных последствий применения принудительной лицензии на контент АИВ выделяет возможную приостановку деятельности российских сервисов на иностранных устройствах и платформах - iOS, Android, Huawei, на телевизорах с функцией Smart TV, контент на которых сейчас смотрит порядка 70-90% аудитории российских видеосервисов. Для участников рынка это обернется потерей десятков миллиардов рублей, вложенных в развитие технологий, а для десятков миллионов пользователей – резким понижением качества услуг, подчеркивает ассоциация.Кроме того, в силу высокого риска потерять большую часть своих пользователей из-за удаления приложений с устройств, действующие российские видеосервисы вряд ли воспользуются правом на принудительную лицензию, но наличием такого права в законодательстве могут "воспользоваться другие лица", приводит издание позицию АИВ.Уточняется, что обращение направлено в администрацию президента, Минкультуры, Минцифры, Минэкономразвития, Минюст, профильные комитеты Госдумы и Совет Федерации.

https://ria.ru/20220419/sotsseti-1784339203.html

https://ria.ru/20220505/putin-1787004468.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, huawei technologies, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, google android, apple ios, общество