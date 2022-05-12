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Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент - РИА Новости, 12.05.2022
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Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент
Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент - РИА Новости, 12.05.2022
Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент
Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо ассоциации "Интернет-видео" (АИВ). РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:24
2022-05-12T09:24
россия
huawei technologies
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
госдума рф
google android
apple ios
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо ассоциации "Интернет-видео" (АИВ).Сообщается, что власти разрабатывают законопроект, расширяющий сферу использования принудительной лицензии на контент. Таким образом планируется легализовать фильмы, сериалы и музыку из недружественных стран. Если правообладатель из таких стран в одностороннем порядке отказался от договора по основаниям, не связанным с нарушением контракта, российский лицензиат сможет потребовать через суд получения принудительной лицензии на контент. Мера может коснуться американских студий Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount, которые в марте объявили о приостановке деятельности в России.Инициатива о распространении принудительной лицензии на контент входит в конфликт с действующими нормами международного права, а возможность воспользоваться ею приведет к тому, что РФ станет юрисдикцией, в которой использование произведений без согласия правообладателя станет преобладающей моделью, пишет издание со ссылкой на письмо АИВ.Уточняется, что среди ключевых негативных последствий применения принудительной лицензии на контент АИВ выделяет возможную приостановку деятельности российских сервисов на иностранных устройствах и платформах - iOS, Android, Huawei, на телевизорах с функцией Smart TV, контент на которых сейчас смотрит порядка 70-90% аудитории российских видеосервисов. Для участников рынка это обернется потерей десятков миллиардов рублей, вложенных в развитие технологий, а для десятков миллионов пользователей – резким понижением качества услуг, подчеркивает ассоциация.Кроме того, в силу высокого риска потерять большую часть своих пользователей из-за удаления приложений с устройств, действующие российские видеосервисы вряд ли воспользуются правом на принудительную лицензию, но наличием такого права в законодательстве могут "воспользоваться другие лица", приводит издание позицию АИВ.Уточняется, что обращение направлено в администрацию президента, Минкультуры, Минцифры, Минэкономразвития, Минюст, профильные комитеты Госдумы и Совет Федерации.
https://ria.ru/20220419/sotsseti-1784339203.html
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россия, huawei technologies, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, google android, apple ios, общество
09:24 12.05.2022
 
Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент

Ассоциация "Интернет-видео" выступила против принудительной лицензии на контент

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо ассоциации "Интернет-видео" (АИВ).
Сообщается, что власти разрабатывают законопроект, расширяющий сферу использования принудительной лицензии на контент. Таким образом планируется легализовать фильмы, сериалы и музыку из недружественных стран. Если правообладатель из таких стран в одностороннем порядке отказался от договора по основаниям, не связанным с нарушением контракта, российский лицензиат сможет потребовать через суд получения принудительной лицензии на контент. Мера может коснуться американских студий Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount, которые в марте объявили о приостановке деятельности в России.
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Инициатива о распространении принудительной лицензии на контент входит в конфликт с действующими нормами международного права, а возможность воспользоваться ею приведет к тому, что РФ станет юрисдикцией, в которой использование произведений без согласия правообладателя станет преобладающей моделью, пишет издание со ссылкой на письмо АИВ.
Уточняется, что среди ключевых негативных последствий применения принудительной лицензии на контент АИВ выделяет возможную приостановку деятельности российских сервисов на иностранных устройствах и платформах - iOS, Android, Huawei, на телевизорах с функцией Smart TV, контент на которых сейчас смотрит порядка 70-90% аудитории российских видеосервисов. Для участников рынка это обернется потерей десятков миллиардов рублей, вложенных в развитие технологий, а для десятков миллионов пользователей – резким понижением качества услуг, подчеркивает ассоциация.
Кроме того, в силу высокого риска потерять большую часть своих пользователей из-за удаления приложений с устройств, действующие российские видеосервисы вряд ли воспользуются правом на принудительную лицензию, но наличием такого права в законодательстве могут "воспользоваться другие лица", приводит издание позицию АИВ.
Уточняется, что обращение направлено в администрацию президента, Минкультуры, Минцифры, Минэкономразвития, Минюст, профильные комитеты Госдумы и Совет Федерации.
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РоссияHuawei TechnologiesМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Госдума РФGoogle AndroidApple iOSОбщество
 
 
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