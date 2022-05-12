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Посол в Риге назвал отношения России с Латвией техническими - РИА Новости, 12.05.2022
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Посол в Риге назвал отношения России с Латвией техническими
Посол в Риге назвал отношения России с Латвией техническими - РИА Новости, 12.05.2022
Посол в Риге назвал отношения России с Латвией техническими
Отношения с Латвией носят в основном технический характер, заявил посол РФ в Риге Михаил Ванин. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:46
2022-05-12T19:08
россия
латвия
в мире
михаил ванин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Отношения с Латвией носят в основном технический характер, заявил посол РФ в Риге Михаил Ванин."Работается тяжело. Мы можем сказать, что наши сегодняшние отношения носят в основном технический характер", - сказал дипломат в эфире "Россия 1". Он добавил, что в Латвии проживают около девяти тысяч военных пенсионеров, которых полностью обеспечивает Российская Федерация. "Права которых мы обязаны защищать. Здесь примерно проживает 190 тысяч граждан, которые являются лицами без гражданства, за которыми мы тоже обязаны следить, поддерживать их, и мы в этом смысле должны, прежде всего, руководствоваться гуманитарными и социальными мотивами нашего присутствия здесь. Это огромная категория людей", - пояснил Ванин.Он уточнил, что речь идёт о 200 тысячах гражданах, которые проживают в такой сложной обстановке. "Поэтому необходимость дипломатического присутствия очевидна", - заключил дипломат.Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги.В среду стало известно, что полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Накануне муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги. Позднее жители города вновь начали приносить цветы к памятнику.
https://ria.ru/20220512/latviya-1788158851.html
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россия, латвия, в мире, михаил ванин
18:46 12.05.2022 (обновлено: 19:08 12.05.2022)
 
Посол в Риге назвал отношения России с Латвией техническими

Посол в Риге Ванин: отношения с Латвией носят в основном технический характер

© Depositphotos / ingus.kruklitis.gmail.comРига
Рига - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Depositphotos / ingus.kruklitis.gmail.com
Рига. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Отношения с Латвией носят в основном технический характер, заявил посол РФ в Риге Михаил Ванин.
"Работается тяжело. Мы можем сказать, что наши сегодняшние отношения носят в основном технический характер", - сказал дипломат в эфире "Россия 1". Он добавил, что в Латвии проживают около девяти тысяч военных пенсионеров, которых полностью обеспечивает Российская Федерация. "Права которых мы обязаны защищать. Здесь примерно проживает 190 тысяч граждан, которые являются лицами без гражданства, за которыми мы тоже обязаны следить, поддерживать их, и мы в этом смысле должны, прежде всего, руководствоваться гуманитарными и социальными мотивами нашего присутствия здесь. Это огромная категория людей", - пояснил Ванин.
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Он уточнил, что речь идёт о 200 тысячах гражданах, которые проживают в такой сложной обстановке. "Поэтому необходимость дипломатического присутствия очевидна", - заключил дипломат.
Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги.
В среду стало известно, что полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Накануне муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги. Позднее жители города вновь начали приносить цветы к памятнику.
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