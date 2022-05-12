https://ria.ru/20220512/latviya-1788195040.html

Посол в Риге назвал отношения России с Латвией техническими

Посол в Риге назвал отношения России с Латвией техническими - РИА Новости, 12.05.2022

Посол в Риге назвал отношения России с Латвией техническими

Отношения с Латвией носят в основном технический характер, заявил посол РФ в Риге Михаил Ванин. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:46

2022-05-12T18:46

2022-05-12T19:08

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Отношения с Латвией носят в основном технический характер, заявил посол РФ в Риге Михаил Ванин."Работается тяжело. Мы можем сказать, что наши сегодняшние отношения носят в основном технический характер", - сказал дипломат в эфире "Россия 1". Он добавил, что в Латвии проживают около девяти тысяч военных пенсионеров, которых полностью обеспечивает Российская Федерация. "Права которых мы обязаны защищать. Здесь примерно проживает 190 тысяч граждан, которые являются лицами без гражданства, за которыми мы тоже обязаны следить, поддерживать их, и мы в этом смысле должны, прежде всего, руководствоваться гуманитарными и социальными мотивами нашего присутствия здесь. Это огромная категория людей", - пояснил Ванин.Он уточнил, что речь идёт о 200 тысячах гражданах, которые проживают в такой сложной обстановке. "Поэтому необходимость дипломатического присутствия очевидна", - заключил дипломат.Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги.В среду стало известно, что полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Накануне муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги. Позднее жители города вновь начали приносить цветы к памятнику.

https://ria.ru/20220512/latviya-1788158851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, латвия, в мире, михаил ванин