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В Крыму введут в сельхозоборот еще 20 тысяч гектаров земли - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/krym-1788176513.html
В Крыму введут в сельхозоборот еще 20 тысяч гектаров земли
В Крыму введут в сельхозоборот еще 20 тысяч гектаров земли - РИА Новости, 12.05.2022
В Крыму введут в сельхозоборот еще 20 тысяч гектаров земли
Вода из Северо-Крымского канала поможет ввести в сельскохозяйственный оборот дополнительно 20 тысяч гектаров земли в Крыму, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:29
2022-05-12T17:29
специальная военная операция на украине
экономика
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
ситуация в днр и лнр
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Вода из Северо-Крымского канала поможет ввести в сельскохозяйственный оборот дополнительно 20 тысяч гектаров земли в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Благодаря запуску Северо-Крымского канала дополнительно будет введено в эксплуатацию порядка 20 тысяч гектаров сельхозземель для орошения агрокультур, в том числе зерновых. Так что все предпосылки для отличного урожая у нас есть. И это тоже один из результатов специальной военной операции", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.В текущем году в Крыму посеяно 540 тысяч гектаров озимых культур и 259 тысяч гектаров яровых, все озимые культуры взошли, их состояние отличное, отметил глава Крыма. Урожай зерновых в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы, что может стать рекордом за всю историю России, сообщил ранее президент РФ Владимир Путин.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.
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россия
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экономика, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр, украина
17:29 12.05.2022
 
В Крыму введут в сельхозоборот еще 20 тысяч гектаров земли

В Крыму введут в сельхозоборот 20 тысяч гектаров земли благодаря Северо-Крымскому каналу

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Вода из Северо-Крымского канала поможет ввести в сельскохозяйственный оборот дополнительно 20 тысяч гектаров земли в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Благодаря запуску Северо-Крымского канала дополнительно будет введено в эксплуатацию порядка 20 тысяч гектаров сельхозземель для орошения агрокультур, в том числе зерновых. Так что все предпосылки для отличного урожая у нас есть. И это тоже один из результатов специальной военной операции", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Дефицита больше нет: Северо-Крымский канал наполнили водой
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

В Крыму больше не будет проблем с водой: наполнены хранилища, есть подземные водозаборы и Северо-Крымский канал.

Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
1 из 8

В Крыму больше не будет проблем с водой: наполнены хранилища, есть подземные водозаборы и Северо-Крымский канал.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Каскад насосных станций готовят к подаче днепровской воды к Симферополю, идет профилактика и настройка оборудования.

Сотрудник налаживает оборудование на первой насосной станции (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
2 из 8

Каскад насосных станций готовят к подаче днепровской воды к Симферополю, идет профилактика и настройка оборудования.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Первая насосная станция Северо-Крымского канала уже включена в работу.

Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
3 из 8

Первая насосная станция Северо-Крымского канала уже включена в работу.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Станция действует пока в режиме пуско-наладки, инженеры поочередно включают каждый из шести насосов.

Оборудование на первой насосной станции Северо-Крымского канала
4 из 8

Станция действует пока в режиме пуско-наладки, инженеры поочередно включают каждый из шести насосов.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Первая насосная станция Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района.

Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
5 из 8

Первая насосная станция Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал.

Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
6 из 8

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

После присоединения Крыма к России подача воды в республику прекратилась.

Рабочие на первой насосной станции (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
7 из 8

После присоединения Крыма к России подача воды в республику прекратилась.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Военные инженеры Черноморского флота ликвидировали бетонную дамбу в Херсонской области, и вода снова пошла в Крым.

Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
8 из 8

Военные инженеры Черноморского флота ликвидировали бетонную дамбу в Херсонской области, и вода снова пошла в Крым.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
1 из 8

В Крыму больше не будет проблем с водой: наполнены хранилища, есть подземные водозаборы и Северо-Крымский канал.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
2 из 8

Каскад насосных станций готовят к подаче днепровской воды к Симферополю, идет профилактика и настройка оборудования.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
3 из 8

Первая насосная станция Северо-Крымского канала уже включена в работу.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
4 из 8

Станция действует пока в режиме пуско-наладки, инженеры поочередно включают каждый из шести насосов.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
5 из 8

Первая насосная станция Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
6 из 8

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
7 из 8

После присоединения Крыма к России подача воды в республику прекратилась.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
8 из 8

Военные инженеры Черноморского флота ликвидировали бетонную дамбу в Херсонской области, и вода снова пошла в Крым.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
В текущем году в Крыму посеяно 540 тысяч гектаров озимых культур и 259 тысяч гектаров яровых, все озимые культуры взошли, их состояние отличное, отметил глава Крыма. Урожай зерновых в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы, что может стать рекордом за всю историю России, сообщил ранее президент РФ Владимир Путин.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.
Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.
Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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