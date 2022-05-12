https://ria.ru/20220512/krym-1788176513.html

В Крыму введут в сельхозоборот еще 20 тысяч гектаров земли

В Крыму введут в сельхозоборот еще 20 тысяч гектаров земли - РИА Новости, 12.05.2022

В Крыму введут в сельхозоборот еще 20 тысяч гектаров земли

Вода из Северо-Крымского канала поможет ввести в сельскохозяйственный оборот дополнительно 20 тысяч гектаров земли в Крыму, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:29

2022-05-12T17:29

2022-05-12T17:29

специальная военная операция на украине

экономика

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

ситуация в днр и лнр

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Вода из Северо-Крымского канала поможет ввести в сельскохозяйственный оборот дополнительно 20 тысяч гектаров земли в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Благодаря запуску Северо-Крымского канала дополнительно будет введено в эксплуатацию порядка 20 тысяч гектаров сельхозземель для орошения агрокультур, в том числе зерновых. Так что все предпосылки для отличного урожая у нас есть. И это тоже один из результатов специальной военной операции", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.В текущем году в Крыму посеяно 540 тысяч гектаров озимых культур и 259 тысяч гектаров яровых, все озимые культуры взошли, их состояние отличное, отметил глава Крыма. Урожай зерновых в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы, что может стать рекордом за всю историю России, сообщил ранее президент РФ Владимир Путин.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.

https://ria.ru/20220428/voda-1785855855.html

россия

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр, украина