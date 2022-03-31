https://ria.ru/20220331/voda-1781026379.html

Дефицита больше нет: Северо-Крымский канал наполнили водой

Дефицита больше нет: Северо-Крымский канал наполнили водой - РИА Новости, 31.03.2022

Дефицита больше нет: Северо-Крымский канал наполнили водой

Северо-Крымский канал впервые за восемь лет заполнили водой, к ее подаче в города полуострова готовят несколько перекачивающих насосных станций. Как идет... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:34

2022-03-31T13:34

2022-03-31T13:43

фото

республика крым

жкх

северо-крымский канал

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Северо-Крымский канал впервые за восемь лет заполнили водой, к ее подаче в города полуострова готовят несколько перекачивающих насосных станций. Как идет работа, смотрите в фотоленте Ria.ru.

республика крым

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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