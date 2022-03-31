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Дефицита больше нет: Северо-Крымский канал наполнили водой - РИА Новости, 31.03.2022
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Дефицита больше нет: Северо-Крымский канал наполнили водой
Дефицита больше нет: Северо-Крымский канал наполнили водой - РИА Новости, 31.03.2022
Дефицита больше нет: Северо-Крымский канал наполнили водой
Северо-Крымский канал впервые за восемь лет заполнили водой, к ее подаче в города полуострова готовят несколько перекачивающих насосных станций. Как идет... РИА Новости, 31.03.2022
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республика крым
жкх
северо-крымский канал
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Северо-Крымский канал впервые за восемь лет заполнили водой, к ее подаче в города полуострова готовят несколько перекачивающих насосных станций. Как идет работа, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, республика крым, жкх, северо-крымский канал
13:34 31.03.2022 (обновлено: 13:43 31.03.2022)
 

Дефицита больше нет: Северо-Крымский канал наполнили водой

Читать ria.ru в
Северо-Крымский канал впервые за восемь лет заполнили водой, к ее подаче в города полуострова готовят несколько перекачивающих насосных станций. Как идет работа, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

В Крыму больше нет дефицита воды. Заполнены хранилища, есть подземные водозаборы и днепровская вода в Северо-Крымском канале.

Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
1 из 8

В Крыму больше нет дефицита воды. Заполнены хранилища, есть подземные водозаборы и днепровская вода в Северо-Крымском канале.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Каскад насосных станций готовят к подаче днепровской воды к Симферополю, идет профилактика и настройка оборудования.

Сотрудник налаживает оборудование на первой насосной станции (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
2 из 8

Каскад насосных станций готовят к подаче днепровской воды к Симферополю, идет профилактика и настройка оборудования.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Первая насосная станция Северо-Крымского канала уже включена в работу.

Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
3 из 8

Первая насосная станция Северо-Крымского канала уже включена в работу.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Станция действует пока в режиме пуско-наладки, инженеры поочередно включают каждый из шести насосов.

Оборудование на первой насосной станции Северо-Крымского канала
4 из 8

Станция действует пока в режиме пуско-наладки, инженеры поочередно включают каждый из шести насосов.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Первая насосная станция Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района.

Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
5 из 8

Первая насосная станция Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал.

Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
6 из 8

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

После присоединения Крыма к России подача воды в республику прекратилась.

Рабочие на первой насосной станции (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
7 из 8

После присоединения Крыма к России подача воды в республику прекратилась.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Военные инженеры Черноморского флота ликвидировали бетонную дамбу в Херсонской области, и вода снова пошла в Крым.

Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
8 из 8

Военные инженеры Черноморского флота ликвидировали бетонную дамбу в Херсонской области, и вода снова пошла в Крым.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
 
ФотоРеспублика КрымЖКХСеверо-Крымский канал
 
 
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