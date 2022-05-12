https://ria.ru/20220512/kredit-1788098915.html

Ленобласть получила вторую часть инфраструктурного кредита

Ленобласть получила вторую часть инфраструктурного кредита - РИА Новости, 12.05.2022

Ленобласть получила вторую часть инфраструктурного кредита

Власти Ленинградской области получили вторую часть инфраструктурного кредита в размере 2,8 миллиарда рублей на строительство транспортного обхода Мурино в... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:01

2022-05-12T13:01

2022-05-12T13:01

ленинградская область

кредит

александр дрозденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области получили вторую часть инфраструктурного кредита в размере 2,8 миллиарда рублей на строительство транспортного обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта и инженерных сетей в Ржевском аэродроме, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, правительство России одобрило вторую заявку Ленинградской области на предоставление инфраструктурного кредита. На строительство обхода Мурино в дополнение к ранее уже выделенным 2,2 миллиардам рублей, будут направлены еще 2,8 миллиарда рублей на 2024-2025 годы. Срок возврата кредита предусмотрен в течение 15 лет."Область готовится к реализации крупного агломерационного проекта. Новая дорога уберет транзитный транспорт с Токсовского шоссе и разгрузит кварталы в Восточном Мурино. Областная часть дороги целиком запроектирована и сейчас находится на проверке в государственной экспертизе", — сказал губернатор.Он добавил, что часть кредита – 626 миллионов рублей – будут направлены на строительства сетей водоснабжения и водоотведения в перспективном жилом микрорайоне на территории Ржевского аэродрома в Ковалево. На территории общей площадью около 175 гектаров планируют построить около одного миллиона квадратных метров жилья для более чем 33 тысяч жителей.Как напомнили в пресс-службе областной администрации, используя механизм инфраструктурных кредитов область привлекла на реализацию крупных дорожных строек уже порядка 11 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220506/tovarooborot-1787172140.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кредит, александр дрозденко