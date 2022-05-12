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Ленобласть получила вторую часть инфраструктурного кредита - РИА Новости, 12.05.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20220512/kredit-1788098915.html
Ленобласть получила вторую часть инфраструктурного кредита
Ленобласть получила вторую часть инфраструктурного кредита - РИА Новости, 12.05.2022
Ленобласть получила вторую часть инфраструктурного кредита
Власти Ленинградской области получили вторую часть инфраструктурного кредита в размере 2,8 миллиарда рублей на строительство транспортного обхода Мурино в... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:01
2022-05-12T13:01
ленинградская область
кредит
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области получили вторую часть инфраструктурного кредита в размере 2,8 миллиарда рублей на строительство транспортного обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта и инженерных сетей в Ржевском аэродроме, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, правительство России одобрило вторую заявку Ленинградской области на предоставление инфраструктурного кредита. На строительство обхода Мурино в дополнение к ранее уже выделенным 2,2 миллиардам рублей, будут направлены еще 2,8 миллиарда рублей на 2024-2025 годы. Срок возврата кредита предусмотрен в течение 15 лет."Область готовится к реализации крупного агломерационного проекта. Новая дорога уберет транзитный транспорт с Токсовского шоссе и разгрузит кварталы в Восточном Мурино. Областная часть дороги целиком запроектирована и сейчас находится на проверке в государственной экспертизе", — сказал губернатор.Он добавил, что часть кредита – 626 миллионов рублей – будут направлены на строительства сетей водоснабжения и водоотведения в перспективном жилом микрорайоне на территории Ржевского аэродрома в Ковалево. На территории общей площадью около 175 гектаров планируют построить около одного миллиона квадратных метров жилья для более чем 33 тысяч жителей.Как напомнили в пресс-службе областной администрации, используя механизм инфраструктурных кредитов область привлекла на реализацию крупных дорожных строек уже порядка 11 миллиардов рублей.
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кредит, александр дрозденко
13:01 12.05.2022
 

Ленобласть получила вторую часть инфраструктурного кредита

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области получили вторую часть инфраструктурного кредита в размере 2,8 миллиарда рублей на строительство транспортного обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта и инженерных сетей в Ржевском аэродроме, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, правительство России одобрило вторую заявку Ленинградской области на предоставление инфраструктурного кредита. На строительство обхода Мурино в дополнение к ранее уже выделенным 2,2 миллиардам рублей, будут направлены еще 2,8 миллиарда рублей на 2024-2025 годы. Срок возврата кредита предусмотрен в течение 15 лет.
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"Область готовится к реализации крупного агломерационного проекта. Новая дорога уберет транзитный транспорт с Токсовского шоссе и разгрузит кварталы в Восточном Мурино. Областная часть дороги целиком запроектирована и сейчас находится на проверке в государственной экспертизе", — сказал губернатор.
Он добавил, что часть кредита – 626 миллионов рублей – будут направлены на строительства сетей водоснабжения и водоотведения в перспективном жилом микрорайоне на территории Ржевского аэродрома в Ковалево. На территории общей площадью около 175 гектаров планируют построить около одного миллиона квадратных метров жилья для более чем 33 тысяч жителей.
Как напомнили в пресс-службе областной администрации, используя механизм инфраструктурных кредитов область привлекла на реализацию крупных дорожных строек уже порядка 11 миллиардов рублей.
 
Ленинградская областьКредитАлександр Дрозденко
 
 
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