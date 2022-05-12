20:38 12.05.2022 (обновлено: 21:31 12.05.2022)
СМИ: попытка Запада наказать Россию обернулась ночным кошмаром для главы ЕК
Daily Express: в ЕС не одобрили идею ЕК поддержать отказ Венгрии от российской нефти
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Решение Еврокомиссии направить Венгрии, которая выступает против эмбарго на российскую нефть, финансовую компенсацию взбесило ряд европейских стран, написал журналист Энтони Ашкенази в британской газете Daily Express.
"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с кошмарной ситуацией, поскольку решение предложить Будапешту помощь не нашло поддержки у других членов ЕС", — говорится в материале.
По словам автора публикации, без согласования всех 27 стран Евросоюза блок не может продвинуться в вопросе антироссийских санкций. При этом прекращение поставок российской нефти не отвечает интересам Венгрии ввиду особенностей географии страны и энергетической инфраструктуры.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций Евросоюза предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Президент добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По словам Путина, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.