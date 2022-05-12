https://ria.ru/20220512/koshmar-1788212057.html

СМИ: попытка Запада наказать Россию обернулась ночным кошмаром для главы ЕК

СМИ: попытка Запада наказать Россию обернулась ночным кошмаром для главы ЕК - РИА Новости, 12.05.2022

СМИ: попытка Запада наказать Россию обернулась ночным кошмаром для главы ЕК

Решение Еврокомиссии направить Венгрии, которая выступает против эмбарго на российскую нефть, финансовую компенсацию взбесило ряд европейских стран, написал... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T20:38

2022-05-12T20:38

2022-05-12T21:31

урсула фон дер ляйен

венгрия

россия

еврокомиссия

санкции в отношении россии

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Решение Еврокомиссии направить Венгрии, которая выступает против эмбарго на российскую нефть, финансовую компенсацию взбесило ряд европейских стран, написал журналист Энтони Ашкенази в британской газете Daily Express."Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с кошмарной ситуацией, поскольку решение предложить Будапешту помощь не нашло поддержки у других членов ЕС", — говорится в материале.По словам автора публикации, без согласования всех 27 стран Евросоюза блок не может продвинуться в вопросе антироссийских санкций. При этом прекращение поставок российской нефти не отвечает интересам Венгрии ввиду особенностей географии страны и энергетической инфраструктуры.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций Евросоюза предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Президент добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По словам Путина, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220512/posledstviya-1788179145.html

https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788159371.html

венгрия

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

урсула фон дер ляйен, венгрия, россия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире