Рейтинг@Mail.ru
СМИ: попытка Запада наказать Россию обернулась ночным кошмаром для главы ЕК - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/koshmar-1788212057.html
СМИ: попытка Запада наказать Россию обернулась ночным кошмаром для главы ЕК
СМИ: попытка Запада наказать Россию обернулась ночным кошмаром для главы ЕК - РИА Новости, 12.05.2022
СМИ: попытка Запада наказать Россию обернулась ночным кошмаром для главы ЕК
Решение Еврокомиссии направить Венгрии, которая выступает против эмбарго на российскую нефть, финансовую компенсацию взбесило ряд европейских стран, написал... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T20:38
2022-05-12T21:31
урсула фон дер ляйен
венгрия
россия
еврокомиссия
санкции в отношении россии
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/37/1551843730_83:350:2946:1961_1920x0_80_0_0_3b6d2027976667c37e4f56a56a372700.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Решение Еврокомиссии направить Венгрии, которая выступает против эмбарго на российскую нефть, финансовую компенсацию взбесило ряд европейских стран, написал журналист Энтони Ашкенази в британской газете Daily Express."Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с кошмарной ситуацией, поскольку решение предложить Будапешту помощь не нашло поддержки у других членов ЕС", — говорится в материале.По словам автора публикации, без согласования всех 27 стран Евросоюза блок не может продвинуться в вопросе антироссийских санкций. При этом прекращение поставок российской нефти не отвечает интересам Венгрии ввиду особенностей географии страны и энергетической инфраструктуры.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций Евросоюза предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Президент добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По словам Путина, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220512/posledstviya-1788179145.html
https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788159371.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/37/1551843730_576:270:2831:1961_1920x0_80_0_0_f39ec67255e61829ba61630605eefa00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
урсула фон дер ляйен, венгрия, россия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире
20:38 12.05.2022 (обновлено: 21:31 12.05.2022)
 
СМИ: попытка Запада наказать Россию обернулась ночным кошмаром для главы ЕК

Daily Express: в ЕС не одобрили идею ЕК поддержать отказ Венгрии от российской нефти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Решение Еврокомиссии направить Венгрии, которая выступает против эмбарго на российскую нефть, финансовую компенсацию взбесило ряд европейских стран, написал журналист Энтони Ашкенази в британской газете Daily Express.
"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с кошмарной ситуацией, поскольку решение предложить Будапешту помощь не нашло поддержки у других членов ЕС", — говорится в материале.
Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 17:36
В Китае предупредили Запад о последствиях расширения НАТО
По словам автора публикации, без согласования всех 27 стран Евросоюза блок не может продвинуться в вопросе антироссийских санкций. При этом прекращение поставок российской нефти не отвечает интересам Венгрии ввиду особенностей географии страны и энергетической инфраструктуры.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций Евросоюза предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Президент добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По словам Путина, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 16:32
Ниинисте объяснил вступление в НАТО цитатой Гоголя и возмутил финнов
 
Урсула фон дер ЛяйенВенгрияРоссияЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала