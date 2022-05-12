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Власти КНДР заявили о "внезапном ЧП" в стране из-за COVID-19
Власти КНДР заявили о "внезапном ЧП" в стране из-за COVID-19 - РИА Новости, 12.05.2022
Власти КНДР заявили о "внезапном ЧП" в стране из-за COVID-19
КНДР сообщила о первом случае заражения коронавирусом, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T03:21
2022-05-12T03:21
2022-05-12T11:29
распространение коронавируса
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кндр (северная корея)
коронавирус covid-19
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пхеньян
сеул
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СЕУЛ, 12 мая — РИА Новости. КНДР сообщила о первом случае заражения коронавирусом, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.До этого дня власти КНДР заявляли, что COVID-19 в стране не было.По информации Северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), 12 мая в стране созвали заседание Политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР, на нем присутствовал лидер республики Ким Чен Ын.Северокорейское агентство добавило, что возникновение ЧП Ким Чен Ын назвал внезапным."Во всех уездах и городах страны каждый заблокируйте свой регион и <…> идеально закройте пути для распространения зловредного вируса. <…> Мы преодолеем внезапно возникший кризис и непременно победим в чрезвычайной борьбе с вирусом", — приказал он.Отмечается, что по результатам анализов, взятых 8 мая у пациентов с лихорадкой в Пхеньяне, у них констатировали вариант коронавируса BA.2, то есть штамм "омикрон". Власти страны объявили о внедрении системы вирусного контроля для "максимальной чрезвычайной ситуации".
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в мире, кндр (северная корея), коронавирус covid-19, ким чен ын, пхеньян, сеул
03:21 12.05.2022 (обновлено: 11:29 12.05.2022)
Власти КНДР заявили о "внезапном ЧП" в стране из-за COVID-19
ЦТАК: в КНДР внезапно возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса