https://ria.ru/20220512/konfiskatsiya-1788166306.html
На Украине разрешили конфисковать имущество у поддерживающих спецоперацию
На Украине разрешили конфисковать имущество у поддерживающих спецоперацию - РИА Новости, 12.05.2022
На Украине разрешили конфисковать имущество у поддерживающих спецоперацию
Верховная рада одобрила закон, разрешающий по решению суда конфисковать имущество тех, кто поддерживает спецоперацию российских войск по демилитаризации и... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:49
2022-05-12T16:49
2022-05-12T17:22
специальная военная операция на украине
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владимир путин
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донбасс
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Верховная рада одобрила закон, разрешающий по решению суда конфисковать имущество тех, кто поддерживает спецоперацию российских войск по демилитаризации и денацификации Украины."На пленарном заседании парламента принят <…> закон № 7194 — разрешили конфисковать имущество тех, кто поддерживает российскую агрессию, по решению суда", — написал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в Facebook*.Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии собственности Сбербанка и ВЭБ, эта мера распространяется и на дочерние предприятия российских компаний.В Сбербанке в ответ заявили, что инициируют инвестиционный арбитраж и потребуют возместить убытки на основании соглашения между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенного в ноябре 1998 года. В ВЭБ также сообщили, что обратятся в международные инстанции по этому вопросу, и напомнили: Стокгольмский суд признал банк независимым инвестором, а не госорганом или частью государства.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
16:49 12.05.2022 (обновлено: 17:22 12.05.2022)
На Украине разрешили конфисковать имущество у поддерживающих спецоперацию
Парламент Украины разрешил конфисковать имущество у тех, кто поддерживает спецоперацию
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Верховная рада одобрила закон, разрешающий по решению суда конфисковать имущество тех, кто поддерживает спецоперацию российских войск по демилитаризации и денацификации Украины.
"На пленарном заседании парламента принят <…> закон № 7194 — разрешили конфисковать имущество тех, кто поддерживает российскую агрессию, по решению суда", — написал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в Facebook*.
Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии собственности Сбербанка и ВЭБ, эта мера распространяется и на дочерние предприятия российских компаний.
В Сбербанке в ответ заявили, что инициируют инвестиционный арбитраж и потребуют возместить убытки на основании соглашения между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенного в ноябре 1998 года. В ВЭБ также сообщили, что обратятся в международные инстанции по этому вопросу, и напомнили: Стокгольмский суд признал банк независимым инвестором, а не госорганом или частью государства.
Россия
c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Общая беда: помощь беженцам из Донбасса и с Украины
1 из 11
За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.
2 из 11
Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.
3 из 11
Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.
4 из 11
Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.
5 из 11
Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.
6 из 11
Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.
7 из 11
Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.
8 из 11
В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.
9 из 11
Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.
10 из 11
Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.
11 из 11
Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.
1 из 11
За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.
2 из 11
Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.
3 из 11
Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.
4 из 11
Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.
5 из 11
Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.
6 из 11
Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.
7 из 11
Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.
8 из 11
В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.
9 из 11
Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.
10 из 11
Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.
11 из 11
Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.