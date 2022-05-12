https://ria.ru/20220512/konfiskatsiya-1788166306.html

На Украине разрешили конфисковать имущество у поддерживающих спецоперацию

На Украине разрешили конфисковать имущество у поддерживающих спецоперацию - РИА Новости, 12.05.2022

На Украине разрешили конфисковать имущество у поддерживающих спецоперацию

Верховная рада одобрила закон, разрешающий по решению суда конфисковать имущество тех, кто поддерживает спецоперацию российских войск по демилитаризации и... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:49

2022-05-12T16:49

2022-05-12T17:22

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Верховная рада одобрила закон, разрешающий по решению суда конфисковать имущество тех, кто поддерживает спецоперацию российских войск по демилитаризации и денацификации Украины."На пленарном заседании парламента принят <…> закон № 7194 — разрешили конфисковать имущество тех, кто поддерживает российскую агрессию, по решению суда", — написал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в Facebook*.Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии собственности Сбербанка и ВЭБ, эта мера распространяется и на дочерние предприятия российских компаний.В Сбербанке в ответ заявили, что инициируют инвестиционный арбитраж и потребуют возместить убытки на основании соглашения между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенного в ноябре 1998 года. В ВЭБ также сообщили, что обратятся в международные инстанции по этому вопросу, и напомнили: Стокгольмский суд признал банк независимым инвестором, а не госорганом или частью государства.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс