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Ким Чен Ын впервые появился на публике в маске

Ким Чен Ын впервые появился на публике в маске - РИА Новости, 12.05.2022

Ким Чен Ын впервые появился на публике в маске

Кадры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, носящим медицинскую маску, впервые появились в государственных СМИ Северной Кореи, передает южнокорейское агентство Рёнхап. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:57

2022-05-12T13:57

2022-05-12T14:07

распространение коронавируса

в мире

ким чен ын

пхеньян

кндр (северная корея)

омикрон-штамм коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

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СЕУЛ, 12 мая – РИА Новости. Кадры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, носящим медицинскую маску, впервые появились в государственных СМИ Северной Кореи, передает южнокорейское агентство Рёнхап.Агентство опубликовало кадр из сюжета северокорейского Центрального телевидения о восьмом заседании Политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР (ТПК) 8-ого созыва, которое прошло 12 мая на фоне сообщений государственных СМИ КНДР, что в стране были впервые обнаружены больные коронавирусом. На изображении Ким Чен Ын носит простую медицинскую маску бело-голубого цвета. При этом Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало новости с Ким Чен Ыном без маски."Председатель Ким Чен Ын снял маску на время речи в ходе заседания и положил ее на стол. Это первый раз, когда Ким Чен Ын был показан в маске", - отмечает агентство Рёнхап.Ранее государственные СМИ КНДР сообщили, что в противоэпидемической защите страны возник "пробел", первые с начала пандемии в Северной Корее были обнаружены зараженные коронавирусом, у них подтвержден стелс-омикрон.Политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР на заседании во главе с лидером страны Ким Чен Ыном раскритиковало "беспечность, распущенность, безответственность и недееспособность" работников сферы борьбы с эпидемией, которые недостаточно чутко реагировали на ситуацию со здравоохранением, в то время как в мире и соседних с КНДР регионах росло число зараженных различными мутациями коронавируса.Северная Корея переходит к противоэпидемической борьбе "высшего разряда", на всех уровнях будут внедрены соответствующие директивы, Ким Чен Ын дал указания введен локдаун в городах и уездах, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки. По его словам, власти каждого региона должны настроить внутри него производство и снабжение, работы в строительстве, земледелии и в экономической сфере должны продолжаться.Сообщается, что власти используют накопленные запасы медикаментов, будут проводить активную дезинфекцию, медицинские осмотры жителей и их лечение.Ким Чен Ын также заявил, что следует укреплять "передовой рубеж защиты государства", усилить охрану границ на море и в воздухе, использовать вооруженные силы страны для борьбы с вирусом, но также не дать возникнуть пробелу в обороне страны.В тот же день вечером КНДР пустила три баллистических ракеты малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в направлении Восточного моря. Это уже 16-ое испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году.

https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788079245.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, ким чен ын, пхеньян, кндр (северная корея), омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирусы