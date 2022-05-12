12:22 12.05.2022 (обновлено: 14:28 12.05.2022)
Выставлявшиеся в Сеуле картины отправили в Россию
Выставлявшиеся в Сеуле картины русских авангардистов отправили в Россию
© AFP 2022 / Jung Yeon-jeМужчина в художественном музее Седжон в Сеуле, где ранее были выставлены картины русских авангардистов
Мужчина в художественном музее Седжон в Сеуле, где ранее были выставлены картины русских авангардистов
СЕУЛ, 12 мая – РИА Новости. Картины русских авангардистов, выставлявшиеся в Южной Корее, благополучно отправлены в Россию, подтвердили РИА Новости в посольстве РФ в Сеуле.
"При содействии посольства России в Республике Корея сотрудникам Екатеринбургского музея изобразительных искусств удалось успешно организовать возвращение в Россию экспонатов выставки "Кандинский, Малевич и русский авангард: революционное искусство", — РИА Новости в посольстве.
Семьдесят пять картин, включая такие шедевры, как "Супрематизм" Казимира Малевича и "Серый овал" Василия Кандинского, были успешно отправлены на территорию Российской Федерации и "в ближайшее время займут свое законное место в постоянной экспозиции российских музеев".
Выставка "Кандинский, Малевич и русский авангард: революционное искусство" проходила в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля при содействии Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского художественного музея, Красноярского художественного музея им Сурикова и Приморской картинной галереи. После окончания выставки картины временно не могли покинуть Южную Корею из-за отсутствия подходящих по условиям авиарейсов. Ранее глава Минкультуры Ольга Любимова заявила РИА Новости, что возвращение в Россию произведений Кандинского идет по графику.