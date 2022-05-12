https://ria.ru/20220512/kartiny-1788084231.html

Выставлявшиеся в Сеуле картины отправили в Россию

Выставлявшиеся в Сеуле картины отправили в Россию - РИА Новости, 12.05.2022

Выставлявшиеся в Сеуле картины отправили в Россию

Картины русских авангардистов, выставлявшиеся в Южной Корее, благополучно отправлены в Россию, подтвердили РИА Новости в посольстве РФ в Сеуле. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:22

2022-05-12T12:22

2022-05-12T14:28

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СЕУЛ, 12 мая – РИА Новости. Картины русских авангардистов, выставлявшиеся в Южной Корее, благополучно отправлены в Россию, подтвердили РИА Новости в посольстве РФ в Сеуле."При содействии посольства России в Республике Корея сотрудникам Екатеринбургского музея изобразительных искусств удалось успешно организовать возвращение в Россию экспонатов выставки "Кандинский, Малевич и русский авангард: революционное искусство", — РИА Новости в посольстве.Семьдесят пять картин, включая такие шедевры, как "Супрематизм" Казимира Малевича и "Серый овал" Василия Кандинского, были успешно отправлены на территорию Российской Федерации и "в ближайшее время займут свое законное место в постоянной экспозиции российских музеев".Выставка "Кандинский, Малевич и русский авангард: революционное искусство" проходила в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля при содействии Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского художественного музея, Красноярского художественного музея им Сурикова и Приморской картинной галереи. После окончания выставки картины временно не могли покинуть Южную Корею из-за отсутствия подходящих по условиям авиарейсов. Ранее глава Минкультуры Ольга Любимова заявила РИА Новости, что возвращение в Россию произведений Кандинского идет по графику.

https://ria.ru/20220506/tretyakovka-1787198719.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Громова

новости культуры, казимир малевич, василий кандинский, ольга любимова, россия, сеул, музеи, выставки