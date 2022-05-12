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Херсонская область хочет войти в состав России, заявили власти региона - РИА Новости, 12.05.2022
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Херсонская область хочет войти в состав России, заявили власти региона
Херсонская область хочет войти в состав России, заявили власти региона - РИА Новости, 12.05.2022
Херсонская область хочет войти в состав России, заявили власти региона
Херсонская область не свернет с курса интеграции в состав России, возвращение под контроль Украины исключено, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T03:11
2022-05-12T05:19
андрей турчак
владимир сальдо
херсонская область
россия
украина
единая россия
в мире
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Херсонская область не свернет с курса интеграции в состав России, возвращение под контроль Украины исключено, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, регион теперь уже не вернется под контроль украинской власти."Херсонская область никогда не будет больше колонией западных партнеров, которые довели Украину до полной деградации", — подчеркнул Стремоусов.Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. На этих территориях сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации региона Владимир Сальдо подчеркнул, что он уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.
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андрей турчак, владимир сальдо, херсонская область , россия, украина, единая россия, в мире, кирилл стремоусов
03:11 12.05.2022 (обновлено: 05:19 12.05.2022)
 
Херсонская область хочет войти в состав России, заявили власти региона

Власти Херсонской области: регион не свернет с курса интеграции в состав России

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в Херсонской области
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Херсонская область не свернет с курса интеграции в состав России, возвращение под контроль Украины исключено, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Херсонская область взяла курс на интеграцию в Российскую Федерацию и не свернет с выбранного пути. Другого пути у нас нет. Сколько займет переходный период, пока сложно сказать, но к концу года мы будем готовы не только на уровне общественного мнения, но и законодательства для плавного перехода к статусу субъекта Российской Федерации", — сказал он.
По его словам, регион теперь уже не вернется под контроль украинской власти.
"Херсонская область никогда не будет больше колонией западных партнеров, которые довели Украину до полной деградации", — подчеркнул Стремоусов.
Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. На этих территориях сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации региона Владимир Сальдо подчеркнул, что он уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.
Попасная под контролем сил ЛНР и российских военных
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Военные завершили зачистку Попасной от националистов.

Военнослужащие едут на мотоцикле мимо разрушенных домов в городе Попасная
1 из 12

Военные завершили зачистку Попасной от националистов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Взят курс на восстановление нормального жизнеобеспечения города.

Женщина с кошкой в разрушенном частном секторе города Попасная
2 из 12

Взят курс на восстановление нормального жизнеобеспечения города.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Гуманитарная обстановка в Попасной пока остается сложной.

Пожар на рынке в городе Попасная
3 из 12

Гуманитарная обстановка в Попасной пока остается сложной.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В городе больше двух месяцев шли ожесточенные бои.

Поврежденная от обстрелов статуя на железнодорожном вокзале города Попасная
4 из 12

В городе больше двух месяцев шли ожесточенные бои.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

До начала активных боевых действий население Попасной составляло около 20 тысяч человек.

Мужчина в своем разрушенном доме в городе Попасная
5 из 12

До начала активных боевых действий население Попасной составляло около 20 тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

За время боев за город военные эвакуировали в Первомайск более 1,3 тысячи жителей.

Сгоревший гараж с автомобилем в частном секторе города Попасная
6 из 12

За время боев за город военные эвакуировали в Первомайск более 1,3 тысячи жителей.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Жительница Попасной показывает семейную икону в своем разрушенном доме.

Женщина показывает поврежденную при обстрелах семейную икону в своем разрушенном доме в городе Попасная
7 из 12

Жительница Попасной показывает семейную икону в своем разрушенном доме.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В Попасной не осталось жилых домов, которые не пострадали бы от обстрелов.

Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
8 из 12

В Попасной не осталось жилых домов, которые не пострадали бы от обстрелов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Разрушена городская инфраструктура.

Разрушенный рынок в городе Попасная
9 из 12

Разрушена городская инфраструктура.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Попасная располагается в западной части ЛНР.

Мужчина идет мимо разрушенных построек в частном секторе города Попасная
10 из 12

Попасная располагается в западной части ЛНР.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск.

Разрушенный указатель города Попасная на въезде в город
11 из 12

Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

С июля 2014 года Попасная находилась под властью Киева.

Пожар на рынке в городе Попасная
12 из 12

С июля 2014 года Попасная находилась под властью Киева.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Военные завершили зачистку Попасной от националистов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Взят курс на восстановление нормального жизнеобеспечения города.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Гуманитарная обстановка в Попасной пока остается сложной.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
4 из 12

В городе больше двух месяцев шли ожесточенные бои.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
5 из 12

До начала активных боевых действий население Попасной составляло около 20 тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
6 из 12

За время боев за город военные эвакуировали в Первомайск более 1,3 тысячи жителей.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Жительница Попасной показывает семейную икону в своем разрушенном доме.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
8 из 12

В Попасной не осталось жилых домов, которые не пострадали бы от обстрелов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
9 из 12

Разрушена городская инфраструктура.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Попасная располагается в западной части ЛНР.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
12 из 12

С июля 2014 года Попасная находилась под властью Киева.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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Андрей ТурчакВладимир СальдоХерсонская областьРоссияУкраинаЕдиная РоссияВ миреКирилл Стремоусов
 
 
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