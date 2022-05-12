https://ria.ru/20220512/integratsiya-1788027381.html

Херсонская область хочет войти в состав России, заявили власти региона

Херсонская область хочет войти в состав России, заявили власти региона - РИА Новости, 12.05.2022

Херсонская область хочет войти в состав России, заявили власти региона

Херсонская область не свернет с курса интеграции в состав России, возвращение под контроль Украины исключено, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T03:11

2022-05-12T03:11

2022-05-12T05:19

андрей турчак

владимир сальдо

херсонская область

россия

украина

единая россия

в мире

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Херсонская область не свернет с курса интеграции в состав России, возвращение под контроль Украины исключено, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, регион теперь уже не вернется под контроль украинской власти."Херсонская область никогда не будет больше колонией западных партнеров, которые довели Украину до полной деградации", — подчеркнул Стремоусов.Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. На этих территориях сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации региона Владимир Сальдо подчеркнул, что он уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.

херсонская область

россия

украина

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андрей турчак, владимир сальдо, херсонская область , россия, украина, единая россия, в мире, кирилл стремоусов