https://ria.ru/20220512/gorlovka-1788063331.html

Украинские войска выпустили 40 ракет из "Града" по Горловке

Украинские войска выпустили 40 ракет из "Града" по Горловке - РИА Новости, 12.05.2022

Украинские войска выпустили 40 ракет из "Града" по Горловке

Украинские войска за восемь минут выпустили по Горловке 40 ракет из РСЗО "Град" и восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило в четверг представительство... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:49

2022-05-12T10:49

2022-05-12T10:58

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

горловка

донецкая народная республика

владимир путин

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg

ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут выпустили по Горловке 40 ракет из РСЗО "Град" и восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило в четверг представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.07 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено три мины калибром 120 миллиметров, 10.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град"; 10.15 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится с сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

горловка

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, горловка, донецкая народная республика, владимир путин, донбасс, стирол