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В Турции заявили о расколе Европы из-за России - РИА Новости, 12.05.2022
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В Турции заявили о расколе Европы из-за России
В Турции заявили о расколе Европы из-за России - РИА Новости, 12.05.2022
В Турции заявили о расколе Европы из-за России
Европа раскололась из-за вопроса поставок газа из России и энергозависимости от Москвы, заявил турецкий экономист Эрдал Карагель в колонке для Yeni Safak. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T04:30
2022-05-12T04:30
экономика
россия
европа
евросоюз
эрдал карагель
турция
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Европа раскололась из-за вопроса поставок газа из России и энергозависимости от Москвы, заявил турецкий экономист Эрдал Карагель в колонке для Yeni Safak.Эксперт отметил, что доля российского газа в энергетической корзине разных стран значительно отличается. Так, Германия покупает около 40 процентов потребляемого голубого топлива у Москвы, Франция — четверть, а Италия — примерно половину. Другие страны, такие как Великобритания или Испания меньше зависят от поставок из России, но существует также обширная группа государств, чьи потребности в газе практически целиком обеспечивает Москва. Северная Македония, Босния и Герцеговина и Молдавия полностью зависят от газа из России, а Финляндия и Сербия получают от восточного соседа Европы около 90 процентов голубого топлива, уточняет экономист.Он также подчеркнул, что европейцы не смогут мгновенно избавиться от необходимости покупать газ у Москвы.Россия с 1 апреля стала принимать платежи европейских стран за голубое топливо только в рублях после введения санкций из-за военной операции на Украине. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.В Евросоюзе, в свою очередь, еще в марте заговорили о необходимости снизить зависимость от российских поставок. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать в числе прочего поэтапный запрет на импорт российской нефти. Однако из-за позиции Венгрии и некоторых других стран ЕС его пока так и не удалось согласовать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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экономика, россия, европа, евросоюз, эрдал карагель, турция
04:30 12.05.2022
 
В Турции заявили о расколе Европы из-за России

Экономист Карагель: Европа раскололась надвое из-за вопроса поставок газа из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Европа раскололась из-за вопроса поставок газа из России и энергозависимости от Москвы, заявил турецкий экономист Эрдал Карагель в колонке для Yeni Safak.

"Поскольку зависимость стран Евросоюза от природного газа составляет около 40 процентов, при этом многие страны полностью зависят от России, между ними сохраняются разногласия по поводу того, как и когда решить эту проблему. По вопросу о требовании России оплачивать поставки энергоносителей в рублях страны ЕС тоже еще не приняли окончательного решения. Иными словами, Европа расколота надвое", — пояснил Карагель.

Эксперт отметил, что доля российского газа в энергетической корзине разных стран значительно отличается. Так, Германия покупает около 40 процентов потребляемого голубого топлива у Москвы, Франция — четверть, а Италия — примерно половину. Другие страны, такие как Великобритания или Испания меньше зависят от поставок из России, но существует также обширная группа государств, чьи потребности в газе практически целиком обеспечивает Москва. Северная Македония, Босния и Герцеговина и Молдавия полностью зависят от газа из России, а Финляндия и Сербия получают от восточного соседа Европы около 90 процентов голубого топлива, уточняет экономист.
Он также подчеркнул, что европейцы не смогут мгновенно избавиться от необходимости покупать газ у Москвы.
Россия с 1 апреля стала принимать платежи европейских стран за голубое топливо только в рублях после введения санкций из-за военной операции на Украине. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.
В Евросоюзе, в свою очередь, еще в марте заговорили о необходимости снизить зависимость от российских поставок. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать в числе прочего поэтапный запрет на импорт российской нефти. Однако из-за позиции Венгрии и некоторых других стран ЕС его пока так и не удалось согласовать.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Газ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
02:14
"Это провал": в Турции заявили, что Европа не откажется от газа из России
 
ЭкономикаРоссияЕвропаЕвросоюзЭрдал КарагельТурция
 
 
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