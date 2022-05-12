https://ria.ru/20220512/gaz-1788029310.html

В Турции заявили о расколе Европы из-за России

В Турции заявили о расколе Европы из-за России - РИА Новости, 12.05.2022

В Турции заявили о расколе Европы из-за России

Европа раскололась из-за вопроса поставок газа из России и энергозависимости от Москвы, заявил турецкий экономист Эрдал Карагель в колонке для Yeni Safak. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T04:30

2022-05-12T04:30

2022-05-12T04:30

экономика

россия

европа

евросоюз

эрдал карагель

турция

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Европа раскололась из-за вопроса поставок газа из России и энергозависимости от Москвы, заявил турецкий экономист Эрдал Карагель в колонке для Yeni Safak.Эксперт отметил, что доля российского газа в энергетической корзине разных стран значительно отличается. Так, Германия покупает около 40 процентов потребляемого голубого топлива у Москвы, Франция — четверть, а Италия — примерно половину. Другие страны, такие как Великобритания или Испания меньше зависят от поставок из России, но существует также обширная группа государств, чьи потребности в газе практически целиком обеспечивает Москва. Северная Македония, Босния и Герцеговина и Молдавия полностью зависят от газа из России, а Финляндия и Сербия получают от восточного соседа Европы около 90 процентов голубого топлива, уточняет экономист.Он также подчеркнул, что европейцы не смогут мгновенно избавиться от необходимости покупать газ у Москвы.Россия с 1 апреля стала принимать платежи европейских стран за голубое топливо только в рублях после введения санкций из-за военной операции на Украине. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.В Евросоюзе, в свою очередь, еще в марте заговорили о необходимости снизить зависимость от российских поставок. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать в числе прочего поэтапный запрет на импорт российской нефти. Однако из-за позиции Венгрии и некоторых других стран ЕС его пока так и не удалось согласовать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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экономика, россия, европа, евросоюз, эрдал карагель, турция