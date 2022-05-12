https://ria.ru/20220512/evakuatsiya-1788044589.html

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали более 370 человек

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали более 370 человек - РИА Новости, 12.05.2022

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали более 370 человек

Более 370 человек, включая 42 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщили в четверг в штабе территориальной... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:09

2022-05-12T09:09

2022-05-12T09:19

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

украина

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Более 370 человек, включая 42 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщили в четверг в штабе территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки с 08.00 11 мая до 08.00 (совпадает с мск) 12 мая из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 372 человека, включая 42 ребенка. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР", - сообщили в штабе теробороны в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

мариуполь

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, украина, владимир путин, россия