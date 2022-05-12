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Премьер Эстонии назвала неподходящими предложения НАТО по обороне - РИА Новости, 12.05.2022
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Премьер Эстонии назвала неподходящими предложения НАТО по обороне
Премьер Эстонии назвала неподходящими предложения НАТО по обороне - РИА Новости, 12.05.2022
Премьер Эстонии назвала неподходящими предложения НАТО по обороне
Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что предложения НАТО по укреплению обороны не отвечают ожиданиям балтийской республики. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:26
2022-05-12T18:26
в мире
эстония
португалия
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что предложения НАТО по укреплению обороны не отвечают ожиданиям балтийской республики."От НАТО поступили предложения по укреплению обороны нашей страны. Я не буду вдаваться в детали, но это не то, что нас удовлетворило бы", - сказала в четверг премьер порталу государственного телерадиовещания ERR.Каллас отметила, что НАТО пытается позаботиться обо всех странах альянса, не учитывая риск нападения на каждую из них."Очевидно, что угроза агрессии в отношении Португалии не такая, как в отношении стран Балтики. Поэтому нельзя руководствоваться принципом, что каждый что-то получит, а нужно укреплять оборону тех стран, которые нуждаются в этом больше других", - подчеркнула премьер.Каллас считает, что для достижения удовлетворяющего страну решения предстоит проделать еще много работы по убеждению лидеров НАТО в необходимости укреплять обороноспособность Эстонии.
https://ria.ru/20220510/finlyandiya-1787773475.html
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в мире, эстония, португалия, нато
18:26 12.05.2022
 
Премьер Эстонии назвала неподходящими предложения НАТО по обороне

Премьер Эстонии Кая Каллас назвала неподходящими предложения НАТО по укреплению обороны

© AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что предложения НАТО по укреплению обороны не отвечают ожиданиям балтийской республики.
"От НАТО поступили предложения по укреплению обороны нашей страны. Я не буду вдаваться в детали, но это не то, что нас удовлетворило бы", - сказала в четверг премьер порталу государственного телерадиовещания ERR.
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Каллас отметила, что НАТО пытается позаботиться обо всех странах альянса, не учитывая риск нападения на каждую из них.
"Очевидно, что угроза агрессии в отношении Португалии не такая, как в отношении стран Балтики. Поэтому нельзя руководствоваться принципом, что каждый что-то получит, а нужно укреплять оборону тех стран, которые нуждаются в этом больше других", - подчеркнула премьер.
Каллас считает, что для достижения удовлетворяющего страну решения предстоит проделать еще много работы по убеждению лидеров НАТО в необходимости укреплять обороноспособность Эстонии.
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