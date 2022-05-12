https://ria.ru/20220512/estoniya-1788191085.html

Премьер Эстонии назвала неподходящими предложения НАТО по обороне

Премьер Эстонии назвала неподходящими предложения НАТО по обороне - РИА Новости, 12.05.2022

Премьер Эстонии назвала неподходящими предложения НАТО по обороне

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что предложения НАТО по укреплению обороны не отвечают ожиданиям балтийской республики. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:26

2022-05-12T18:26

2022-05-12T18:26

в мире

эстония

португалия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767599490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ae32af248e068299908806fd23f81cc.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что предложения НАТО по укреплению обороны не отвечают ожиданиям балтийской республики."От НАТО поступили предложения по укреплению обороны нашей страны. Я не буду вдаваться в детали, но это не то, что нас удовлетворило бы", - сказала в четверг премьер порталу государственного телерадиовещания ERR.Каллас отметила, что НАТО пытается позаботиться обо всех странах альянса, не учитывая риск нападения на каждую из них."Очевидно, что угроза агрессии в отношении Португалии не такая, как в отношении стран Балтики. Поэтому нельзя руководствоваться принципом, что каждый что-то получит, а нужно укреплять оборону тех стран, которые нуждаются в этом больше других", - подчеркнула премьер.Каллас считает, что для достижения удовлетворяющего страну решения предстоит проделать еще много работы по убеждению лидеров НАТО в необходимости укреплять обороноспособность Эстонии.

https://ria.ru/20220510/finlyandiya-1787773475.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220506/estoniya-1787239147.html

эстония

португалия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, португалия, нато