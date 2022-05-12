https://ria.ru/20220512/embargo-1788032438.html

Экс-глава МИД Австрии предрекла ФРГ тяжелые времена из-за эмбарго на газ

Экс-глава МИД Австрии предрекла ФРГ тяжелые времена из-за эмбарго на газ - РИА Новости, 12.05.2022

Экс-глава МИД Австрии предрекла ФРГ тяжелые времена из-за эмбарго на газ

Эмбарго на российский газ приведет к тяжелым временам для Германии, заявила в беседе с телеканалом RT экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T06:29

2022-05-12T06:29

2022-05-12T10:23

экономика

урсула фон дер ляйен

украина

газпромбанк

московская биржа

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Эмбарго на российский газ приведет к тяжелым временам для Германии, заявила в беседе с телеканалом RT экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.По ее словам, такого мнения придерживаются немецкий Центральный банк и руководители крупных предприятий.Бывший министр полагает, что отказ от поставок топлива из России приведет к массовым увольнениям работников в химической отрасли, а также к рецессии гораздо больших масштабов, чем прогнозируют экономисты.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. При этом некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений. Согласовать пакет пока не удалось — для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.На этом фоне Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".

https://ria.ru/20220512/belgiya-1788009859.html

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экономика, урсула фон дер ляйен, украина, газпромбанк, московская биржа, еврокомиссия, россия, венгрия, в мире, германия, карин кнайсль, австрия