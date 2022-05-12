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Экс-глава МИД Австрии предрекла ФРГ тяжелые времена из-за эмбарго на газ - РИА Новости, 12.05.2022
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Экс-глава МИД Австрии предрекла ФРГ тяжелые времена из-за эмбарго на газ
Экс-глава МИД Австрии предрекла ФРГ тяжелые времена из-за эмбарго на газ - РИА Новости, 12.05.2022
Экс-глава МИД Австрии предрекла ФРГ тяжелые времена из-за эмбарго на газ
Эмбарго на российский газ приведет к тяжелым временам для Германии, заявила в беседе с телеканалом RT экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T06:29
2022-05-12T10:23
экономика
урсула фон дер ляйен
украина
газпромбанк
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еврокомиссия
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венгрия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Эмбарго на российский газ приведет к тяжелым временам для Германии, заявила в беседе с телеканалом RT экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.По ее словам, такого мнения придерживаются немецкий Центральный банк и руководители крупных предприятий.Бывший министр полагает, что отказ от поставок топлива из России приведет к массовым увольнениям работников в химической отрасли, а также к рецессии гораздо больших масштабов, чем прогнозируют экономисты.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. При этом некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений. Согласовать пакет пока не удалось — для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.На этом фоне Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".
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экономика, урсула фон дер ляйен, украина, газпромбанк, московская биржа, еврокомиссия, россия, венгрия, в мире, германия, карин кнайсль, австрия
06:29 12.05.2022 (обновлено: 10:23 12.05.2022)
 
Экс-глава МИД Австрии предрекла ФРГ тяжелые времена из-за эмбарго на газ

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Германию ждут тяжелые времена из-за эмбарго на газ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Эмбарго на российский газ приведет к тяжелым временам для Германии, заявила в беседе с телеканалом RT экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
По ее словам, такого мнения придерживаются немецкий Центральный банк и руководители крупных предприятий.

"У представителей Центрального банка более осторожная и настороженная позиция. Они бы сказали, что полное эмбарго на импорт газа повлекло бы прежде всего огромные и гарантированные убытки в сфере промышленности", — сказала Кнайсль.

Бывший министр полагает, что отказ от поставок топлива из России приведет к массовым увольнениям работников в химической отрасли, а также к рецессии гораздо больших масштабов, чем прогнозируют экономисты.

"Руководства крупных промышленных предприятий, таких как химический концерн BASF, скажут: "Нет, с этим мы не справимся, за этим последуют очень тяжелые времена", — заключила Кнайсль.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. При этом некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений. Согласовать пакет пока не удалось — для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.
На этом фоне Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".
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