https://ria.ru/20220512/dzhonson-1788159189.html

Джонсон заявил, что не представляет нормализации отношений с Путиным

Джонсон заявил, что не представляет нормализации отношений с Путиным - РИА Новости, 12.05.2022

Джонсон заявил, что не представляет нормализации отношений с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с трудом себе представляет нормализацию отношений с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:31

2022-05-12T16:31

2022-05-12T16:32

в мире

владимир путин

россия

донбасс

украина

нато

борис джонсон

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d988b711e7a8f7dda5e19acbec92968c.jpg

ЛОНДОН, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с трудом себе представляет нормализацию отношений с президентом России Владимиром Путиным."Все возможно, я полагаю, но я просто не представляю для себя, как мы можем нормализовать отношения с Путиным", - заявил Джонсон в интервью LBC во время вчерашнего визита в Финляндию.Он заявил, что мир оставался открытым для переговоров, но российский президент "использовал это, чтобы прокрутить нож в Украине".По словам Джонсона, Лондон считает, что никакой нормализации отношений между Киевом и Москвой в нынешней ситуации быть не может.Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что страны НАТО не захотели услышать РФ. Также, по его словам, велась подготовка нападения на Крым и к очередной карательной операции в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220511/dzhonson-1788007977.html

https://ria.ru/20220505/dzhonson-1786876379.html

https://ria.ru/20220422/tayna-1784966965.html

россия

донбасс

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, донбасс, украина, нато, борис джонсон, великобритания