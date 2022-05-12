https://ria.ru/20220512/dzhonson-1788159189.html
Джонсон заявил, что не представляет нормализации отношений с Путиным
Джонсон заявил, что не представляет нормализации отношений с Путиным - РИА Новости, 12.05.2022
Джонсон заявил, что не представляет нормализации отношений с Путиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с трудом себе представляет нормализацию отношений с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:31
2022-05-12T16:31
2022-05-12T16:32
в мире
владимир путин
россия
донбасс
украина
нато
борис джонсон
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d988b711e7a8f7dda5e19acbec92968c.jpg
ЛОНДОН, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с трудом себе представляет нормализацию отношений с президентом России Владимиром Путиным."Все возможно, я полагаю, но я просто не представляю для себя, как мы можем нормализовать отношения с Путиным", - заявил Джонсон в интервью LBC во время вчерашнего визита в Финляндию.Он заявил, что мир оставался открытым для переговоров, но российский президент "использовал это, чтобы прокрутить нож в Украине".По словам Джонсона, Лондон считает, что никакой нормализации отношений между Киевом и Москвой в нынешней ситуации быть не может.Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что страны НАТО не захотели услышать РФ. Также, по его словам, велась подготовка нападения на Крым и к очередной карательной операции в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220511/dzhonson-1788007977.html
https://ria.ru/20220505/dzhonson-1786876379.html
https://ria.ru/20220422/tayna-1784966965.html
россия
донбасс
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_123811691ecb9a2e8a8b9cceb8b86f07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, донбасс, украина, нато, борис джонсон, великобритания
16:31 12.05.2022 (обновлено: 16:32 12.05.2022)
Джонсон заявил, что не представляет нормализации отношений с Путиным
Премьер Британии Джонсон заявил, что не представляет нормализации отношений с Путиным
ЛОНДОН, 12 мая – РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил
, что с трудом себе представляет нормализацию отношений с президентом России Владимиром Путиным.
"Все возможно, я полагаю, но я просто не представляю для себя, как мы можем нормализовать отношения с Путиным", - заявил Джонсон в интервью LBC во время вчерашнего визита в Финляндию.
Он заявил, что мир оставался открытым для переговоров, но российский президент "использовал это, чтобы прокрутить нож в Украине".
По словам Джонсона, Лондон считает, что никакой нормализации отношений между Киевом и Москвой в нынешней ситуации быть не может.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что страны НАТО не захотели услышать РФ. Также, по его словам, велась подготовка нападения на Крым и к очередной карательной операции в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.