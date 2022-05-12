Рейтинг@Mail.ru
Джонсон заявил, что не представляет нормализации отношений с Путиным - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/dzhonson-1788159189.html
Джонсон заявил, что не представляет нормализации отношений с Путиным
Джонсон заявил, что не представляет нормализации отношений с Путиным - РИА Новости, 12.05.2022
Джонсон заявил, что не представляет нормализации отношений с Путиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с трудом себе представляет нормализацию отношений с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:31
2022-05-12T16:32
в мире
владимир путин
россия
донбасс
украина
нато
борис джонсон
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d988b711e7a8f7dda5e19acbec92968c.jpg
ЛОНДОН, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с трудом себе представляет нормализацию отношений с президентом России Владимиром Путиным."Все возможно, я полагаю, но я просто не представляю для себя, как мы можем нормализовать отношения с Путиным", - заявил Джонсон в интервью LBC во время вчерашнего визита в Финляндию.Он заявил, что мир оставался открытым для переговоров, но российский президент "использовал это, чтобы прокрутить нож в Украине".По словам Джонсона, Лондон считает, что никакой нормализации отношений между Киевом и Москвой в нынешней ситуации быть не может.Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что страны НАТО не захотели услышать РФ. Также, по его словам, велась подготовка нападения на Крым и к очередной карательной операции в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220511/dzhonson-1788007977.html
https://ria.ru/20220505/dzhonson-1786876379.html
https://ria.ru/20220422/tayna-1784966965.html
россия
донбасс
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_123811691ecb9a2e8a8b9cceb8b86f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, донбасс, украина, нато, борис джонсон, великобритания
16:31 12.05.2022 (обновлено: 16:32 12.05.2022)
 
Джонсон заявил, что не представляет нормализации отношений с Путиным

Премьер Британии Джонсон заявил, что не представляет нормализации отношений с Путиным

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с трудом себе представляет нормализацию отношений с президентом России Владимиром Путиным.
"Все возможно, я полагаю, но я просто не представляю для себя, как мы можем нормализовать отношения с Путиным", - заявил Джонсон в интервью LBC во время вчерашнего визита в Финляндию.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой по кличке Дилэн - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 21:48
Британцев привел в ужас "ядерный намек" Джонсона
Он заявил, что мир оставался открытым для переговоров, но российский президент "использовал это, чтобы прокрутить нож в Украине".
По словам Джонсона, Лондон считает, что никакой нормализации отношений между Киевом и Москвой в нынешней ситуации быть не может.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что страны НАТО не захотели услышать РФ. Также, по его словам, велась подготовка нападения на Крым и к очередной карательной операции в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 08:00
Спасет ли Украина Бориса Джонсона
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 17:09Специальная военная операция на Украине
Польский генерал обвинил Джонсона в разглашении военной тайны
 
В миреВладимир ПутинРоссияДонбассУкраинаНАТОБорис ДжонсонВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала